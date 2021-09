Les inscriptions sont en cours pour Red Bull Quicket UAE 2021

Red Bull UAE annonce que l’inscription au Red Bull Quicket – UAE 2021 est désormais ouverte, les participants étant encouragés à s’inscrire le plus rapidement possible car des créneaux limités sont disponibles.

Le tournoi sportif passionnant – qui a fait ses débuts aux Émirats arabes unis en 2011 – revient pour une autre édition, du 24 septembre au 8 octobre 2021, avec un format que les joueurs de cricket au niveau de la rue et au niveau national ne connaîtront que trop bien.

Red Bull Quicket lancera son premier tournoi de qualification le vendredi 24 septembre à Ras Al Khaimah, suivi de trois autres tournois de qualification à Ajman et à Dubaï, menant à la grande finale le 8 octobre à Nasma Central, le nouveau hub lifestyle de Sharjah.

Adoptant un format « 2vs2 », ou deux joueurs par équipe, chaque match Red Bull Quicket dure dix minutes et se compose de 2 overs par innings, 6 boules par over et chaque lanceur un over. Sur le terrain se trouvent de petites affiches de but de Red Bull Quicket : 3 runs, 5 runs et 6 runs. Le but du jeu est simple… Atteignez le but et l’équipe remporte les points. Si le ballon s’échappe de la ligne de but, aucun point n’est accordé.

Un match n’est pas terminé tant que les deux équipes n’ont pas joué un quota complet d’overs ; mais il convient de noter que seuls les points marqués avec la batte de cricket seront pris en compte. Cela signifie pas d’exemption de jambe, pas d’exemption et pas de renversement.

Si un match se termine par une égalité, l’équipe gagnante sera désignée par l’arbitre en lançant une pièce. Si les finales se terminent par une égalité, alors le super over décidera des champions.

Intrigué ? Tu devrais être.

L’inscription aux qualifications a déjà commencé et vous pouvez vous inscrire via la page officielle des événements Red Bull Quicket – EAU. Quatre éliminatoires des Émirats arabes unis auront lieu entre septembre et octobre, suivies de la grande finale dans le parc central de Nasma à Sharjah le 8 octobre.

Le Red Bull Quicket UAE 2021 est organisé avec le soutien d’Arada, le sponsor du tournoi et le développeur principal de Nasma Central Park.

Ray Tinston, directeur des événements chez Arada, a déclaré : « Le tournoi Red Bull Quicket a prouvé sa popularité aux Émirats arabes unis depuis son introduction il y a 10 ans, et nous sommes ravis de soutenir l’édition 2021 au niveau national au début de la saison d’hiver. Nous sommes également impatients d’accueillir la qualification finale dans le nouveau centre communautaire et parc Nasma Central pour divertir et impliquer nos résidents dans des événements qui font la promotion d’un mode de vie sain et actif aux Émirats arabes unis.

RED BULL QUICKET – EAU 2021 : LES QUALIFICATIONS

24 septembre – Ras Al Khaimah (Kerala Samajan Grounds) 25 septembre – Ajman (Woodlem School) 1er octobre – Dubaï (Dulsco Sports Arena, Al Quoz) 2 octobre – Dubaï (Goltay Cricket Academy, Abu Hail)

Pour plus d’informations, rendez-vous sur redbull.com/mea-en/events/red-bull-quicket.

En savoir plus sur l’application Sport360