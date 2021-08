Les installations de Bharat Biotech au Gujarat et au Karnataka commencent la production de Covaxin

in

Bharat Biotech a déclaré jeudi que sa nouvelle usine au Karnataka et ses installations au Gujarat avaient commencé à fabriquer leur vaccin Covid-19 – Covaxin. Les produits fabriqués à partir de ces installations seraient disponibles pour des approvisionnements à partir de septembre.

Le gouvernement avait reconnu certains problèmes techniques dans les nouvelles installations de Bharat Biotech à Malur dans le Karnataka qui avaient retardé la production de Covaxin. La société a déclaré que l’usine de Malur et Ankleshwar au Gujarat avait commencé la production de Covaxin en juin et qu’il faudrait 120 jours pour la fabrication, les tests, la libération, les approbations réglementaires et la distribution.

La société a déclaré que tous les lots de vaccins Covaxin fournis jusqu’à ce jour étaient fabriqués et libérés uniquement à partir de leurs installations de fabrication à Genome Valley Hyderabad, qui ont été auditées et approuvées par les autorités réglementaires. La société a fourni 70 millions de doses à ce jour à partir de cette installation.

Apaisant les craintes concernant la qualité des vaccins de sa nouvelle usine, la société a déclaré que la vaccinologie, la fabrication, les tests et la libération des vaccins étaient une science complexe. Bharat Biotech a déclaré qu’elle était la seule entreprise à développer un vaccin localement en Inde et à le fabriquer à grande échelle. Covaxin a également démontré son efficacité contre le variant Delta dans des essais cliniques de phase III chez l’homme.

Bharat Biotech a déclaré que Covaxin avait reçu jeudi un certificat de conformité aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) des autorités hongroises. L’approbation est venue de l’Institut national de pharmacie et de nutrition de Hongrie, qui a certifié les BPF pour la fabrication de Covaxin. La société a maintenant l’intention de soumettre des documents d’autorisation d’utilisation d’urgence à plusieurs autres pays dans le monde. Il s’agissait du premier certificat de conformité EudraGMP reçu par Bharat Biotech d’une agence de réglementation européenne.

