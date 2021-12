Les installations de formation de Man United fermées en raison de Covid-19 alors que Brentford est en danger – Man United News And Transfer News

Manchester United a fermé ses premières opérations d’équipe au complexe d’entraînement de Carrington pendant 24 heures après la confirmation des cas positifs de Covid-19 d’hier.

Hier soir, nous avons signalé que plusieurs joueurs et membres du personnel avaient été testés positifs par des tests de flux latéral (LFT) et avaient été renvoyés chez eux pour s’isoler en conséquence.

Les membres de l’équipe qui s’étaient rendus à Norwich ne seraient pas inclus.

Cependant, le club a déclaré aujourd’hui que les tests PCR avaient confirmé les LFT et, par conséquent, la décision avait été prise de mettre fin à l’entraînement de la première équipe.

Le communiqué du club se lit comme suit :

« Manchester United peut confirmer qu’à la suite de la confirmation par test PCR des cas positifs de LFT Covid-19 d’hier parmi le personnel et les joueurs de la première équipe, la décision a été prise de fermer les opérations de la première équipe au Carrington Training Complex pendant 24 heures, afin de minimiser le risque de toute autre infection.

«Les personnes testées positives s’isolent selon les protocoles de la Premier League.

« Compte tenu de l’annulation de l’entraînement et des perturbations de l’équipe, et avec la priorité de la santé des joueurs et du personnel, le club est en discussion avec la Premier League pour savoir s’il est sûr que le match de mardi contre Brentford se poursuive, à la fois à cause d’une infection à Covid et d’un joueur perspective de préparation.

« Le voyage de l’équipe et du personnel à Londres sera reporté en attendant le résultat de cette discussion. »

À moins qu’il n’y ait eu d’autres tests positifs ou que les informations initiales sur l’équipe itinérante de Norwich soient incorrectes, à ce stade, il semble plus probable que les Reds auront suffisamment de membres de l’équipe disponibles pour se rendre demain dans l’ouest de Londres.

Cependant, ne pas pouvoir s’entraîner n’est guère une préparation idéale pour le match et le club peut préférer demander un report.

La superbe forme de Brentford, les absences de United pour cause de blessure et le revirement rapide du long voyage de samedi soir à East Anglia pourraient ajouter à leur préférence pour reporter l’égalité à une date ultérieure.

