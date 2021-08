Les institutions achètent du Bitcoin à la fin de 2020 selon les données

in

Les réserves de Bitcoin sur les bourses de produits dérivés sont tombées à des niveaux jamais vus avant la baisse des prix de mai. Les données du service d’analyse en chaîne CryptoQuant ont confirmé que, mardi, les réserves de produits dérivés s’élevaient à 1 256 millions de BTC, le plus bas depuis le 11 mai. En ce sens, les données indiquent que les institutions achètent du Bitcoin à partir de fin 2020.

Dans un contexte où l’intérêt institutionnel revient aux instruments de crypto-monnaie tels que le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Les chiffres montrent que les principaux acteurs ont augmenté leurs avoirs en BTC tout au long de la diapositive.

L’analyste William Clemente III a commenté cette semaine que “le grand capital a acheté”. Ce qui confirme encore que les institutions achètent du Bitcoin.

Or, les soldes des échanges le prouvent. Car dans les plateformes de produits dérivés la tendance observée pour la dernière fois fin 2020 se répète.

Le prix de la principale crypto-monnaie du marché, le Bitcoin, se négocie à 46 396 USD, en croissance de 3,24% au cours des dernières 24 heures selon notre outil interne, crypto en ligne. Le sentiment haussier sur le marché s’est généralisé dans le reste des crypto-monnaies, révèlent les mêmes indicateurs.

Stellar Blockchain Remittance Broker augmentera les paiements entre la Thaïlande et l’Europe

Les envois de fonds transfrontaliers sont actuellement positionnés comme l’un des meilleurs cas d’utilisation de crypto-monnaie qui vous mènera à la finance traditionnelle. Parallèlement à cette tendance, un nouveau partenariat entre Velo Labs et deux institutions financières a abouti à un corridor de transfert de 17 milliards de dollars entre l’Europe et la Thaïlande.

En utilisant le protocole financier basé sur la blockchain de Velo Labs, les institutions financières locales Tempo Payments et Bitazza hébergeront le service de transfert transfrontalier. Reliant la Thaïlande et 27 pays européens.

Le courtier sera hébergé sur la blockchain Stellar et utilisera les jetons Velo et les crédits numériques Velo pour les transactions en chaîne. Le nouveau corridor desservira environ 600 millions de clients dans les pays d’Asie du Sud-Est et en Europe.

La Banque du Ghana va piloter CBDC avec la société allemande d’impression de billets de banque G + D

La Banque du Ghana (BoG) franchit une nouvelle étape vers le développement d’une monnaie numérique émise par la banque centrale (CBDC). En s’associant à un fournisseur allemand de technologie de pièces de monnaie.

La BoG a officiellement annoncé mercredi avoir signé un accord avec la société allemande d’impression de billets et de titres Giesecke + Devrient (G + D). Pour tester une CBDC de détail au Ghana, en Afrique de l’Ouest.

Dans le cadre de l’accord, G + D fournira sa solution CBDC propriétaire connue sous le nom de Filia pour tester l’émission d’une forme numérique de la monnaie nationale du Ghana, le cedi. La monnaie numérique sera testée dans le cadre d’un essai avec des banques locales, des commerçants, des prestataires de services de paiement et des consommateurs, ainsi que d’autres parties liées.

Le projet fait partie de la stratégie de numérisation du Ghana, le « Ghana Digital Agenda ». Dont l’objectif est de numériser les données et services gouvernementaux pour le pays de 30 millions d’habitants. Également connu sous le nom d’e-cedi, le cedi numérique vise à compléter la monnaie nationale traditionnelle du pays en tant qu’alternative numérique. Selon l’annonce, la CBDC devrait faciliter les paiements sans compte bancaire, contrat ou smartphone.

Alipay ajoute une fonction de refroidissement dans NFT pour freiner la spéculation

Alipay a mis à jour les conditions d’utilisation de son mini-programme de marché NFT, une application au sein de la super application. Alipay, la deuxième application de paiement numérique la plus populaire de Chine, déclare que le mini programme ne doit pas être utilisé à des fins de spéculation.

Pendant ce temps, les utilisateurs peuvent envoyer des NFT uniquement aux comptes qui ont passé la vérification du nom réel, selon les termes.

De même, les termes établissent également que le droit d’auteur des œuvres numériques appartient au créateur ou à l’émetteur. Et que les acheteurs ne peuvent pas les utiliser à des fins commerciales sans leur consentement.

