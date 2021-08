Les institutions achètent du Bitcoin comme si c’était la fin de 2020

in

Les réserves de Bitcoin (BTC) sur les bourses de produits dérivés sont tombées aux niveaux observés pour la dernière fois avant la baisse des prix de mai.

Les données du service d’analyse en chaîne CryptoQuant ont confirmé qu’au 10 août, les réserves de produits dérivés totalisaient 1 256 millions de BTC, le plus petit montant depuis le 11 mai.

Les institutions renouvellent le quatrième trimestre 2020

Dans un contexte d’intérêt institutionnel revenant aux instruments de crypto-monnaie comme le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), les chiffres montrent que les principaux acteurs ont en fait augmenté leurs avoirs en BTC pendant la récession.

“Beaucoup d’argent a été acheté”, a déclaré l’analyste William Clemente cette semaine.

Les soldes monétaires le prouvent, et les plateformes de produits dérivés ont vu se répéter la dernière tendance observée fin 2020.

Même pendant la phase la plus intense de la course haussière de la BTC cette année, les soldes des dérivés ont augmenté en sens inverse – un solde décroissant ne caractérisait que le début de la course à 64 500 $.

Tableau des réserves d’échange de dérivés de Bitcoin. Source : CryptoQuant

“Depuis le 19 mai, les entités avec 10K-100K BTC ont ajouté +269 450 à leurs avoirs (12,1 milliards de dollars)”, a ajouté Clemente, mettant en évidence plus de données.

« Ces entités ont entre 450 millions de dollars et 4,5 milliards de dollars de leur capital alloué au Bitcoin. »

Graphique de croissance des entités de 10 000 à 100 000 BTC. Source : William Clemente / Twitter

L’accumulation en action

Les institutions n’ont été rebutées par aucun récit dominant au sein ou au-delà de la crypto-monnaie, y compris la défaite des mineurs chinois depuis mai ou la saga en cours sur le projet de loi sur les infrastructures américaines.

Comme Cointelegraph l’a signalé précédemment, les soldes des échanges de détail sont déjà en baisse depuis un certain temps.

Mardi, le solde total des échanges s’élevait à 2,44 millions de BTC, également un plus bas depuis trois mois.

Tableau de réserve de tous les échanges Bitcoin. Source : CryptoQuant