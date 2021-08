les institutions battent la vente au détail sur Coinbase ⋆ Crypto nouveaux médias

Selon le rapport sur les résultats du deuxième trimestre 2021 de Coinbase, le marché des crypto-monnaies montrerait signes de maturité.

C’est ce qu’affirme le Sales Trader de GlobalBlock Marcus Sotiriou, qui souligne que le commerce de détail commerce le volume a plus que décuplé au cours du trimestre terminé le 30 juin, par rapport au même trimestre l’an dernier, de 11 milliards de dollars à 145 milliards de dollars. Encore mieux a été le volume de transactions des investisseurs institutionnels, qui a augmenté vingt fois en un an, passant de 17 milliards en 2020 à 345 milliards cette année.

Par conséquent, souligne Sotiriou, bien que le marché de la crypto-monnaie puisse encore sembler fortement orienté vers les investisseurs de détail, en fait, le rapport de Coinbase montre clairement comment les institutions commencent à le dominer.

Coinbase a également annoncé un bénéfice de plus de 1,6 milliard de dollars, soit près du double du chiffre du trimestre précédent, avec des revenus de 2 milliards de dollars supérieurs aux 1,88 milliard de dollars attendus par les analystes.

Il n’est donc pas surprenant que le célèbre fabricant de puces électroniques Intel ait investi 800 000 $ dans les actions de l’entreprise.

Signes de maturité du marché des crypto-monnaies au-delà de Coinbase

Même en dehors de Coinbase, d’autres signes d’une plus grande maturité sur le marché des crypto-monnaies sont apparus.

Par exemple, une entreprise d’investissement privée Neuburger Berman ajoute des contrats à terme sur bitcoin à son fonds stratégique de matières premières en tant qu’exposition stratégique au prix du BTC pour se couvrir contre les risques d’inflation, car le bitcoin “est rare par définition”.

De plus, Elon Musk et Mark Cuban ont de nouveau approuvé Dogecoin comme la crypto-monnaie «la plus forte» pour payer des biens et des services.

Dans l’ensemble, pour faire bonne mesure, plusieurs indicateurs suggèrent que le marché des crypto-monnaies a changé par rapport à ce qu’il était encore l’année dernière, lorsque les signes de maturité étaient rares et rares. Au lieu de cela, l’intérêt désormais croissant d’investisseurs de premier plan et de grandes entreprises montre un changement de tendance et une consolidation probable substantielle des fondements mêmes de ce marché encore si jeune et si particulier.

De plus, selon le Sales Trader de GlobalBlock, un courtier en actifs numériques basé au Royaume-Uni, la tendance des prix du bitcoin s’est récemment inversée à la hausse. Néanmoins, un recul serait attendu avant que la croissance ne puisse se poursuivre. Sotiriou rappelle qu’en même temps que la hausse des prix, il y a eu une baisse des volumes, et une une divergence baissière s’est produite dans l’indicateur RSI sur le délai journalier. En outre, un motif en coin ascendant serait en train de se former, qui a un forte probabilité de casser à la baisse.