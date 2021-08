Les institutions de microfinance cherchent de nouvelles façons d’augmenter les collectes

Suryoday SFB a opté pour le financement de ses clients par le biais de sa facilité de découvert, où le client n’est facturé que sur le montant qu’il a retiré du compte.

Les banques et les prêteurs non bancaires engagés dans l’espace de la microfinance ont commencé à mettre en place des modèles hybrides de collecte auprès des emprunteurs à la suite de la deuxième vague de la pandémie. Ils essaient d’utiliser une combinaison de modes de collecte physiques et numériques afin d’éviter des perturbations dans le processus.

Traditionnellement, les remboursements dans le segment de la microfinance étaient effectués lors de réunions de groupe, car la base des emprunteurs principaux est plus à l’aise pour effectuer des paiements en espèces. Alors que le moratoire sur les prêts a exclu le besoin de collectes lors de la première vague de la pandémie, l’effort de collecte est devenu un défi majeur lors de la deuxième vague en avril-mai de cette année.

Harish Prasad, responsable des services bancaires – Inde, FIS, a déclaré qu’il s’agissait d’un processus continu pour les banques engagées dans la microfinance d’adopter un modèle multimodal pour les collectes. “Ils explorent maintenant des moyens de s’assurer que les collectes peuvent être effectuées via des canaux numériques comme UPI lorsque les collectes d’argent ne sont pas possibles”, a déclaré Prasad.

Les prêteurs ont maintenant commencé à s’associer avec des acteurs de la fintech et des sociétés de passerelle de paiement pour numériser certains aspects du processus de recouvrement. L’objectif ici est de s’assurer que les remboursements ne sont pas entravés même lorsque les réunions de groupe ne peuvent pas avoir lieu ou que les agents ne peuvent pas sortir pour les collectes.

R Baskar Babu, directeur général et PDG de Suryoday Small Finance Bank, a déclaré qu’avant la pandémie, de telles initiatives de changement de comportement pour les clients auraient été une affaire fastidieuse et difficile. « La pandémie a propulsé les efforts pour numériser les collections et il y a eu un certain mouvement, avec 3 à 5 % des clients effectuant des paiements via le mode numérique à partir de l’ensemble de la clientèle de la microfinance », a-t-il déclaré. Bien qu’il ne s’agisse que d’une petite partie de l’ensemble de la base d’emprunteurs, la part des remboursements numériques pourrait s’améliorer maintenant que les clients et les institutions en ont vu les avantages, a déclaré Babu.

Suryoday SFB a opté pour le financement de ses clients par le biais de sa facilité de découvert, où le client n’est facturé que sur le montant retiré par lui du compte. La banque a ensuite envoyé des liens de paiement numérique pour les remboursements et a connu un certain succès grâce à ce mode.

Un rapport de mars 2021 de KPMG et du MicroFinance Institutions Network a identifié Unified Payments Interface (UPI), Aadhaar Pay et National Automated Clearing House (NACH) comme canaux pouvant être exploités pour les collections numériques. « Il existe des solutions de mobilité accessibles à la fois en ligne et hors ligne pour que le personnel de terrain puisse publier des transactions quotidiennes (recouvrements de remboursement) sur le terrain », indique le rapport.

Le premier trimestre de l’EX22 a été difficile pour les remboursements de la microfinance, avec une augmentation des portefeuilles à risque (PAR) dans toutes les institutions. Brickwork Ratings s’attend à ce que les niveaux de PAR restent autour de 5,5 à 6 % tout au long de l’année. “L’impact de la pandémie, ainsi que l’impact économique des fermetures au niveau des mini-États à intervalles réguliers entraveront à nouveau le cycle de collecte, qui n’a pas atteint les niveaux d’avant Covid même après s’être amélioré au cours de l’exercice H2FY21”, a déclaré Brickwork dans un rapport récent.

