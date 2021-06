DéFi

Les institutions financières “devraient s’inquiéter” de la concurrence des entreprises de crypto/DeFi : Mark Cuban

Le milliardaire Mark Cuban parle maintenant de l’agriculture de rendement, qui est une caractéristique essentielle de la plupart des projets de financement décentralisé (DeFi).

Il explique comment, au lieu de démarrer une entreprise et d’espérer générer suffisamment de revenus comme dans le monde traditionnel, dans l’espace crypto/DeFi, ils vendent des jetons pour lever des capitaux, récompenser les fournisseurs de liquidités et les validateurs et créer des communautés qui remplacent les couches de bureaucratie.

Cela en fait “un modèle pour les futures entreprises technologiques et peut-être pour toutes les entreprises”, a-t-il déclaré.

En ce qui concerne l’évaluation de ces projets, Cuban partage qu’il recherche les revenus actuels, les taux de croissance, la défense, la force de la communauté et s’ils peuvent continuer à croître aussi vite ou plus vite que l’industrie de la crypto dans son ensemble.

La crypto est également décentralisée dans sa gouvernance où personne ne détient le contrôle majoritaire, non seulement en raison de l’éthique des DAO, mais aussi parce qu’elle n’implique pas le

« STUPIDITÉ ABSOLUE de nos régulateurs forçant certains des entrepreneurs les plus percutants et les plus innovants de cette génération à se rendre dans des pays étrangers pour diriger leurs entreprises. »

L’éclat de Crypto/DeFi

Dans un article de blog publié dimanche sur le site des Dallas Mavericks, Cuban a évoqué le projet DeFi Polygon (MATIC) dans lequel il a récemment investi.

Une solution Ethereum de couche 2, Polygon fournit essentiellement des outils qui permettent aux transactions utilisant leurs contrats intelligents Ethereum/Solidity d’avoir lieu aussi rapidement et à moindre coût que possible tout en étant en mesure de rapporter plus d’argent qu’ils n’en dépensent, a noté l’investisseur Shark Tank. MATIC 10,98 % Polygone / USD MATICUSD 1,49 $

Cependant, les entreprises basées sur la blockchain s’écartent rapidement des logiciels traditionnels, et au lieu de construire leurs entreprises exclusivement sur une plate-forme de cloud computing, leurs entreprises sont décentralisées.

Cuban trouve “génial” qu’ici des tiers comme des validateurs ou des mineurs mettent leur propre capital pour fournir des ressources pour soutenir la plate-forme de réseau en échange de récompenses dans le jeton de ce réseau, qui sont créés à “un coût presque nul”, contrairement des entreprises centralisées dans le monde traditionnel où elles auraient dû lever des millions et plus.

« Là où une entreprise basée sur la cryptographie est en concurrence avec une entreprise traditionnelle, l’entreprise cryptographique peut avoir un avantage significatif en termes de coût du capital et de coût d’exploitation. Il y a beaucoup d’institutions financières qui devraient être concernées.

Les entreprises DeFi comme Polygon construisent leurs volumes de transactions et leurs frais en ayant suffisamment d’applications largement et largement utilisées. Et les projets à sens unique comme Polygon tentent de créer un effet de réseau via des entreprises basées sur DeFi.

Les régulateurs doivent être solidaires

Ici, Cuban parle d’échanges décentralisés (DEX) dont la partie “brillante” est constituée des fournisseurs de liquidités (LP) qui apportent le capital.

Il a en fait testé le DEX QuickSwap de Polygon, où il est un petit LP où il gagne un pourcentage du volume de transaction pour un pool particulier. Cuban fournit également des liquidités sur le réseau Bancor, où il obtient des récompenses dans le jeton BNT natif. RAPIDE 15,86% QuickSwap / USD RAPIDEUSD 534,49 $

“Ayez suffisamment de LPs et l’échange est beaucoup plus efficace en capital qu’une entreprise d’échange traditionnelle similaire et je peux gagner de l’argent.”

Cuban a également couvert AAVE, qui « ressemble à une banque » mais n’en est même pas proche ; il l’a plutôt décrit comme

“une plate-forme entièrement automatisée et sans autorisation où il n’y a pas de banquiers, pas de bâtiments, pas de grille-pain, pas de coffres-forts, pas d’argent liquide, pas de garde d’argent, pas de formulaires à remplir, pas de cotes de crédit impliquées.”

Bien que toutes ces fonctionnalités fassent de la crypto l’avenir, tous les projets de blockchain ou DeFi ne fonctionneront pas. Sans parler du fait que “la crypto est brutalement compétitive”, Cuba dit toujours qu’il choisira la crypto plutôt que les entreprises traditionnelles.

Mais Cuba a des problèmes avec les régulateurs avec “des politiciens qui chient sur les innovations que la crypto favorise”, contrairement aux premiers jours d’Internet où l’innovation et les entrepreneurs étaient soutenus.

“J’espère que cela changera rapidement ou nous perdrons le prochain grand moteur de croissance dont ce pays a besoin.”

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.