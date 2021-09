Les institutions financières ont besoin de la présence de crypto-monnaie

José Viñals – président de l’institution financière britannique Standard Chartered – estime que l’espace de la crypto-monnaie est un domaine où chaque institution financière « doit être présente ». Selon lui, les entreprises traitant d’actifs numériques connaîtront une période de croissance importante dans le temps.

Dans une récente interview pour CNBC, le président du groupe Standard Chartered – José Viñals – a révélé son soutien à l’industrie de la crypto-monnaie. Il a estimé que les institutions monétaires engagées dans des efforts d’actifs numériques verraient un «développement extraordinaire» à l’avenir.

L’Espagnol de 67 ans s’attend également à ce que les grandes entreprises et les banques de premier plan suivent l’exemple de StanChart et sautent dans le train de la crypto dans les semaines suivantes :

Viñals a ajouté que les entreprises proposant des services d’actifs numériques doivent offrir une sécurité maximale aux investisseurs en termes de stabilité financière. Il a également appelé à une réglementation renforcée sur le marché des crypto-monnaies.

La surveillance dans l’espace est essentielle pour une autre raison. Sans cela, les criminels pourraient utiliser des monnaies numériques dans leurs activités illicites, a ajouté l’exécutif.

José Viñals, Source : Bloomberg

L’institution bancaire multinationale britannique s’est récemment associée à la société de technologie financière – Linklogis – pour lancer une nouvelle plate-forme de financement du commerce numérique basée sur la blockchain. Comme CryptoPotato l’a signalé, le projet s’appellerait Olea. Il viserait à réunir « des investisseurs institutionnels à la recherche d’opportunités dans une classe d’actifs alternative ».

Amelia Ng – la PDG de la plateforme – a estimé que la collaboration pourrait s’avérer très bénéfique pour le secteur financier :

« En associant l’expertise de Standard Chartered en matière de commerce international et de gestion des risques et sa connaissance inégalée de l’Asie, de l’Afrique et du Moyen-Orient aux innovations de Linklogis en matière de technologie de la chaîne d’approvisionnement, Olea est idéalement positionné pour réinventer le financement du commerce et être une force pour le bien.