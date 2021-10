Les institutions navarraises repoussent les insultes sexistes à Karolina Sarasua

13/10/2021 à 18:16 CEST

Le gouvernement et le parlement de Navarre ont manifesté leur rejet des « graves insultes et menaces sexistes à caractère sexuel » reçues par la joueuse d’Osasuna Karolina Sarasua, qui a reconnu le « geste courageux » de les dénoncer.

La joueuse B d’Osasuna Karolina Sarasua a subi des menaces et des insultes de la part de certains jeunes lors du match que son équipe a disputé samedi en Cantabrie avec Nueva Montaña.

La position du gouvernement provincial, transférée lors d’une conférence de presse par le vice-président et porte-parole, Javier Remírez, après la séance hebdomadaire tenue ce mercredi, a déjà été transmise à la joueuse elle-même par la présidente María Chivite dans une conversation qu’ils ont eue.

L’Exécutif et le Législatif rejoignent ainsi les voix qui ont valorisé le « geste courageux » de Sarasua et ils remercient les athlètes pour l’exemple qu’ils donnent aux jeunes générations, tout en montrant leur engagement en faveur de l’égalité des femmes et des hommes dans le sport.

Dans les déclarations approuvées, elles rappellent qu’au cours de l’histoire, le sport féminin a dû surmonter de nombreux préjugés et barrières en raison d’une vision sexiste et a souligné que grâce aux efforts et à la motivation des athlètes féminines d’hier et d’aujourd’hui, gérer éliminer les stéréotypes de genre qui entourent la pratique sportive et ainsi parvenir à une société plus égalitaire.

Bien que les inégalités persistent, il n’y a pas de sports de filles et de garçons et les femmes peuvent pratiquer le sport qu’elles veulent, une avancée qui « ne peut pas être ternie » par de tels comportements sexistes, a ajouté le vice-président du gouvernement.

Ces attitudes, a fait remarquer le vice-président, se heurtent aux valeurs qui devraient accompagner la pratique sportive et que les fédérations et les administrations veulent inculquer telles que le respect, l’égalité, la coexistence, l’inclusion et la camaraderie.

Après la séance du Conseil et du Bureau des porte-parole du Parlement de Navarre au cours de laquelle la déclaration de rejet a été approuvée, le porte-parole de Navarra Suma, Javier Esparza, a transmis à Sarasua le « soutien, chéri, encouragement » de sa formation et a montré sa conviction que « de telles attitudes n’ont pas leur place dans une société comme la Navarre ».

Le porte-parole du PSN, Ramón Alzórriz, a montré la « condamnation catégorique » des socialistes aux « attentats sexistes », qui sont aussi une attaque « contre l’égalité, la démocratie et la liberté ».

Il a montré sa solidarité avec Sarasua et son « rejet absolu de ces comportements qui n’ont pas leur place dans un système démocratique ». Après avoir plaidé pour « la compréhension, la coexistence et le respect d’autrui » dans la société, il a souligné qu' »on ne peut pas ignorer ce type de comportement ».

Le porte-parole d’EH Bildu, Adolfo Araiz, a souligné que, « malheureusement, nous avons vu que le sport féminin a dû surmonter de nombreux préjugés et barrières à travers l’histoire » en raison du sexisme.

Bien que les inégalités persistent, a-t-il déclaré, elles parviennent à « éliminer ces stéréotypes » et « ces avancées vers l’inégalité ne peuvent pas être obscurcies par des comportements sexistes » tels que ceux qui se sont produits lors de ce match de football.

Pour Geroa Bai, Uxue Barkos a souligné le « positionnement sans équivoque, franc, explicite » de la Chambre sur cette question et a exprimé son soutien au joueur et a rejeté ces « attaques inacceptables ».

Le porte-parole de Podemos, Mikel Buil, a souligné que, face à un joueur « menacé, insulté », il est important que la Chambre à l’unanimité « se dresse » contre « ce machisme éhonté ».