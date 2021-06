Les institutions religieuses ont subi de plein fouet les règles ⋆ 10z viral

Un visiteur prie pendant la messe dans une église catholique romaine à Knock, en Irlande, en 2010. (Cathal McNaughton/.)

Partout dans le monde, les institutions religieuses ont subi de plein fouet les règles du coronavirus. Nous ne pouvons pas laisser cela se reproduire.

En Irlande, vous pouvez encourir six mois derrière les barreaux pour avoir falsifié une ordonnance de médicament. Ou pour avoir volé 20 000 € à votre employeur pour des vacances de luxe. Ou, jusqu’à récemment, pour aller à l’église.

Même au cours d’une année qui a bouleversé les normes sociétales, c’est sûrement une surprise que l’île d’Émeraude, autrefois une maison loin de Rome pour les catholiques d’Europe, soit entrée dans cet état. Il y a peu d’endroits plus ancrés dans la tradition de l’Église.

Jusqu’ici.

Le week-end dernier, le primat de toute l’Irlande, l’archevêque Eamon Martin, a déclaré qu’il avait été « humiliant » lorsque COVID-19 avait « levé le voile » sur la réalité de la position de l’Église en Irlande. L’importance d’être ensemble dans le culte ne figurait pas parmi les « problèmes majeurs ».

L’Irlande, de tous les endroits, a imposé certaines des restrictions les plus draconiennes à la liberté religieuse dans le monde pendant la pandémie. Les autorités n’ont pas seulement fermé les lieux de culte ; ils criminalisaient quiconque assisterait à un service ou à une messe, quelle que soit sa volonté de se masquer et de s’éloigner. Lorsqu’un prêtre rural du comté de Cavan a tenté d’organiser un service, la police a mis en place des postes de contrôle autour du bâtiment et lui a infligé une amende pour avoir osé inviter les paroissiens à se rendre dans une grande église aérée. Pendant ce temps, les nettoyeurs à sec, les supermarchés et même les magasins d’alcools sont restés ouverts. Il était considéré comme plus sûr de ramasser un merlot bon marché à l’extérieur d’un coin sans permis que de prendre du pain et du vin dans un service de communion socialement éloigné avec Dieu saint.

Avec le droit de culte solidifié au niveau international écrasé en faveur du droit à un costume soigné, l’analphabétisme religieux du gouvernement irlandais dans le contexte des libertés fondamentales a été exposé. Et c’est un problème de grande envergure à travers l’Occident global. Au Nevada, les citoyens n’ont eu d’autre choix que de se rendre au Caesars Palace lorsque les casinos sont restés ouverts, mais les églises ont dû fermer. Pendant ce temps, un jeune médecin servant dans un service COVID est devenu le «David» de la Suisse en mai, tirant une fronde contre l’interdiction radicale de Goliathan en faisant en sorte que la Chambre constitutionnelle de Genève le reconnaisse comme inutile et disproportionné. Ils pouvaient difficilement en décider autrement. Les chorales professionnelles étaient autorisées à se réunir pour s’entraîner et des démonstrations pouvaient avoir lieu. Pourquoi les chrétiens ont-ils jamais été considérés comme plus contagieux ?

En effet, des millions d’autres à travers le continent ont été touchés par de sévères restrictions de culte à un moment donné de la pandémie. Pour une société construite sur des valeurs judéo-chrétiennes, cela a été une révélation brutale du peu que nous pensons de nos fondations. Quelqu’un surveille Nietzsche – il est peut-être en train de sortir ses vêtements de deuil pour proclamer que Dieu est mort.

Indéniablement, les églises jouent un rôle extrêmement important dans la société. À une époque de perte et de deuil, qui peut remettre en question l’avantage d’accéder à un point de contact transcendant – un endroit pour trouver de l’espoir et du réconfort au milieu du désespoir ? Mais l’importance de la liberté religieuse au milieu d’une crise mondiale va au-delà même du bien-être spirituel. C’est un test des droits de l’homme que le gouvernement valorise vraiment sous pression et qu’il ne fait pas. Le droit de culte est un droit profondément personnel. Lorsque ce droit est perdu et rejeté, cela met en danger la prémisse même de toutes les protections des droits de l’homme. Et si, dans le bouleversement mondial, le respect de la liberté religieuse s’avère n’être qu’une cathédrale bâtie sur du sable, il ne le sera pas non plus demain.

Si vous entendez un faible solo au-dessus de la mer d’Irlande, cela pourrait être un « alléluia » – après près de 12 mois de criminalisation, les églises ont rouvert récemment, bien qu’à une capacité limitée. C’est une bonne nouvelle pour beaucoup. Cependant, le gouvernement irlandais n’a jamais reconnu que l’interdiction générale était erronée. La prochaine fois qu’une urgence surviendra, ce sera de retour aux escadrons de police et aux raids religieux dans un autre mélange bizarre d’Exodus et de World War Z. Ainsi, un homme d’affaires de Galway, Declan Ganley, a relevé le défi de persuader les tribunaux irlandais de se joindre ceux d’Écosse, de Suisse, du Chili et de plusieurs États américains en annulant une fois pour toutes l’interdiction disproportionnée.

Les chrétiens de tout le pays expriment leur soutien au principe. Des centaines de personnes ont déjà signé une pétition ouverte au gouvernement demandant un engagement à ce que l’interdiction ne soit plus jamais imposée. Les tergiversations et les retards des tribunaux ont laissé la situation quelque peu floue. Mais même si les églises peuvent désormais ouvrir, les tribunaux ont encore la possibilité de s’attaquer à la question beaucoup plus profonde : la liberté religieuse vaut-elle vraiment la peine d’être protégée ? Le gouvernement a-t-il effectivement violé ce droit fondamental? Et devons-nous faire mieux pour nous assurer que les droits des groupes religieux ne restent pas vulnérables lors de la prochaine urgence mondiale ?

