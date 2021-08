Les institutions restent optimistes sur Cardano et Ether, tandis que les sorties de BTC persistent

in

Ethereum et Cardano continuent de dominer les entrées de produits d’investissement crypto institutionnels alors que la demande de BTC s’affaiblit.

Les flux institutionnels vers les produits d’investissement altcoin ont continué d’augmenter au cours de la semaine dernière, mais on ne peut pas en dire autant de Bitcoin.

Dans son rapport hebdomadaire sur les flux de trésorerie des actifs numériques du 30 août, le gestionnaire d’actifs institutionnels CoinShares a identifié des entrées globales de 24 millions de dollars dans des produits d’investissement basés sur des altcoins. Les flux de capitaux marquent la deuxième semaine consécutive d’afflux dans les fonds altcoin, les investissements dans les produits altcoin augmentant de 14,3% par rapport à 21 millions de dollars la semaine dernière.

L’éther était l’actif préféré des investisseurs institutionnels et les produits à base d’ETH ont enregistré une entrée hebdomadaire de 17,2 millions de dollars. Le rapport a noté que les produits qui suivent Ethereum et d’autres altcoins représentent désormais 32% du total des actifs sous gestion (AUM) du secteur, à peine 3% en dessous du record de la mi-mai de 35%.

Les fonds institutionnels basés à Cardano ont enregistré des entrées hebdomadaires record à 10,1 millions de dollars, représentant 32% des entrées totales d’altcoins pour la semaine. Les instruments basés sur Cardano détiennent désormais 0,15% du capital bloqué dans les produits d’investissement crypto combinés.

L’augmentation des entrées de Cardano est attribuée à l’anticipation de sa mise à jour « Alonzo » du 12 septembre, qui verra le projet lancer la fonctionnalité de contrat intelligent pour la première fois.

Les fonds basés à Polkadot et Solana ont également enregistré des collectes de 1,5 million de dollars et 2,7 millions de dollars, respectivement. Solana a maintenant dépassé Bitcoin Cash en actifs sous gestion dans les fonds connexes à 16 millions de dollars, se classant 9e en termes d’AUM avec les fonds BCH au 10e.

Malgré la dynamique haussière entourant les altcoins, le rapport note que les produits Bitcoin continuent de connaître des sorties, avec une perte de 3,8 millions de dollars sur la période. En tant que tels, les produits Bitcoin ont affiché des sorties pendant 14 des 16 dernières semaines. »

CoinShares estime que les gestionnaires d’actifs institutionnels représentent actuellement un total de 56,8 milliards de dollars d’actifs sous gestion, ce qui attribue la légère baisse d’une semaine à l’autre des actifs sous gestion sectoriels aux sorties persistantes de produits basés sur Bitcoin.

En termes de performance des émetteurs de fonds, le propre fonds Bitcoin de CoinShares a subi les plus grosses pertes la semaine dernière avec une sortie de 14,5 millions de dollars. ETC Issuance a enregistré la plus grosse entrée de 14,1 millions de dollars.