Les institutions sont de retour à verser de l’argent dans Bitcoin alors qu’une «tempête parfaite» se prépare pour le roi

Sur l’afflux total de 226 millions de dollars, Bitcoin en représentait 225 millions pour sa quatrième semaine consécutive d’afflux en tant que sentiment envers les redressements BTC.

Pour la 8e semaine consécutive, les produits d’investissement dans les actifs numériques ont enregistré des entrées de 226 millions de dollars, portant le total des entrées de 638 millions de dollars, selon le rapport hebdomadaire de CoinShares.

Ethereum (ETH), cependant, a enregistré des sorties mineures à 14 millions de dollars et continue de perdre des parts de marché au profit de Bitcoin (BTC), ayant chuté de 1% à 24% des actifs sous gestion (AUM) au cours de la semaine dernière.

En ce qui concerne les autres altcoins, Polkadot (DOT), Ripple (XRP) et Litecoin (LTC) ont également enregistré des sorties de 2,1 millions de dollars, 0,6 million de dollars et 0,2 million de dollars, respectivement.

Pendant ce temps, les récents favoris Solana (SOL) et Cardano (ADA) continuent de voir des entrées de 12,5 millions de dollars et 3 millions de dollars, respectivement.

Le point positif est que l’actif sous gestion total n’est actuellement qu’à 5 % du niveau record de 67 milliards de dollars en raison de l’évolution positive des prix. Alors que les altcoins comme SHIB, AXS, FTM, STX et OHM voient leur prix augmenter, c’est Bitcoin qui brille en ce moment.

En hausse de plus de 30% en octobre et de 20% la semaine dernière, Bitcoin a repris les rênes pour redevenir une classe d’actifs de mille milliards de dollars.

Avec cette performance de prix, il est logique qu’au cours de la semaine se terminant le 8 octobre, les produits Bitcoin représentaient une majorité significative, presque la totalité, de ces entrées à 225 millions de dollars. Il s’agit de la quatrième semaine consécutive d’afflux pour la principale crypto-monnaie.

«Nous pensons que le revirement du sentiment envers Bitcoin est dû aux déclarations constructives du président de la SEC, Gary Gensler, permettant potentiellement un ETF Bitcoin aux États-Unis. Nos données d’enquête récentes mettent également en évidence une plus grande participation institutionnelle dans la classe d’actifs », a écrit James Butterfill, stratège en investissement chez CoinShares.

Bitcoin semble en fait prêt à atteindre 60 000 $, car il se négocie actuellement confortablement au-dessus de 57 000 $. Alors que l’indice de force relative (RSI) à 70 suggère qu’il entre dans le territoire de surachat, l’intérêt ouvert pour les contrats à terme Bitcoin a augmenté depuis le début du mois pour dépasser maintenant les 20,5 milliards de dollars.

L'intérêt ouvert à terme sur le #bitcoin a augmenté depuis le début du mois

Sans oublier que le contango Bitcoin de CME reste bien supérieur aux autres échanges cryptographiques tandis que le taux de financement Bitcoin le plus élevé, au moment de la rédaction, est de 0,0212% sur Deribit.

La base des contrats à terme sur le bitcoin CME augmentant à un rythme plus rapide que les courbes des contrats à terme sur les bourses de produits dérivés non réglementés suggère que les investisseurs institutionnels achètent des contrats à terme BTC qui peuvent encore exercer une pression à la hausse sur le BTC et conduire à une courbe encore plus raide.

Une autre raison potentielle pour laquelle Bitcoin surperforme les altcoins est la tarification du marché dans une probabilité accrue d’approbation d’un fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin basé sur des contrats à terme par la SEC ce mois-ci.

Fait intéressant, comme l’a souligné NYDIG, le nombre de contrats qu’un participant tel qu’un ETF peut détenir sur le CME est porté à un total de 6 000 à partir du 18 octobre, le même jour où le premier ETF à terme peut être considéré comme effectif.

Comme nous l’avons signalé, le président de la SEC Gensler fait allusion à un éventuel ETF basé sur des contrats à terme depuis des mois maintenant.

« Lorsque vous combinez les échecs centralisés (Facebook et ses sociétés détenues en baisse, lutte publique entre les États-Unis et la Chine et le sénateur Walling appelant à une enquête de la Fed) avec l’incertitude réglementaire, un secteur technologique affaibli et des craintes inflationnistes renouvelées, cela est devenu un tempête parfaite pour Bitcoin », a déclaré Jeff Dorman, directeur des investissements chez Arca.

