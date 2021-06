Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

La SBF va-t-elle faire pression sur le gouvernement au nom des crypto-monnaies ? Combien les institutions veulent-elles dans le jeu de la blockchain ? Quand une fosse est-elle un obstacle à la croissance et non un bouclier protecteur ?

Alors que FTX et Alameda Research entrent de plus en plus dans l’œil du public, un effet secondaire est que le milliardaire est lui-même une figure publique de plus en plus importante. Surtout après un don important à la campagne de Joe Biden pour la présidence américaine, certains observateurs espéraient que SBF en viendrait à servir de lobbyiste professionnel au nom de l’écosystème crypto.

Alors qu’il dit qu’il est ouvert à discuter de leurs points de vue, il n’essaie pas de travailler les bords ou de vendre une voiture d’occasion à quiconque :

Je suis donc très heureux de servir de ressource à quiconque au gouvernement ou qui le souhaite et je pense qu’il est heureux de parler de ce à quoi ressemble l’industrie. […] Écoutez, ils ont tellement de gens qui viennent les voir avec des agendas ici. Vous savez, tant que j’ai un agenda, je veux juste qu’il découle de mes pensées et croyances réelles. C’est donc tout ce que j’ai pour parler de mes pensées et de mes croyances plutôt que d’essayer de créer un schéma d’événements qui correspond à l’endroit où je veux qu’il aille ou quelque chose du genre. »

Un autre sujet brûlant de conversation est la tendance croissante à l’adoption institutionnelle. Alors que Bankman-Fried affirme que les institutions sont de plus en plus « désespérées » de s’impliquer, elles ne sont pas toujours tout à fait sûres de ce à quoi cela ressemble ou de ce qu’elles ont l’intention de faire exactement. En conséquence, le processus consiste parfois à ressentir des choses.

« La première chose que nous faisons est d’écouter, n’est-ce pas ? On se dit, écoute, quel est ton objectif ici ? Que veux tu vraiment faire? Et puis nous pouvons dire, d’accord, super, c’est ainsi que l’industrie fonctionne en ce moment. Ignorant ce que vous avez dit. Voici ceci, voici la configuration du terrain. […] Nous voulons être à un jour d’appuyer sur la gâchette sur quelque chose d’important. »

Enfin, il est intervenu dans les batailles de couche un entre Ethereum et Solana. Alors que les maximalistes d’Ethereum s’empressent de souligner l’écosystème et la fosse des développeurs, SBF se demande à quel point cette fosse est vraiment inattaquable. Lorsqu’il s’agit d’une véritable adoption grand public, il est important de faire la différence entre les bloqueurs qui peuvent être surmontés et les bloqueurs qui, comme l’évolutivité, sont plus tenaces.

«Je pense que c’est l’une des tensions fondamentales ici, c’est que cette fosse est insurmontable si la crypto ne se développe jamais. Mais si la crypto devient 50 fois plus grosse, le fossé représente 2% du résultat net. L’autre partie, n’est-ce pas, c’est pourquoi les douves ont de la valeur en tant qu’entreprise ? Un fossé est précieux pour empêcher les autres d’entrer. Une fosse ne vous laissera pas grandir seul, n’est-ce pas ? Éliminez un obstacle particulier à votre croissance, qui sont des concurrents, mais un fossé n’est pas la croissance elle-même […] Si votre château ne peut littéralement plus grandir, peut-être que personne ne pourra y entrer, mais ils ont actuellement 2% des terres et il n’y en aura plus.

Regardez la vidéo complète sur la chaîne YouTube de Cointelegraph et n’oubliez pas de vous abonner !