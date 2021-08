Les instruments de musique les plus étranges de tous les temps

“Vous ne pouvez pas battre deux guitares, une basse et une batterie”, a écrit Lou Reed dans les notes de pochette de son album de 1989, New York. Désolé, Lou, mais ce n’est pas toujours le cas. Parfois, il faut un instrument « étrange » pour faire grandir un disque – et Reed devrait le savoir, car Le métro de velours était probablement le premier groupe de rock avec un altiste. Évidemment, « étrange » ou « bizarre » est un terme relatif. L’alto, en soi, n’est pas bizarre bien sûr. Dans le contexte du monde du rock à l’époque ? Certainement étrange. Et des stylophones aux boules de billard, le monde de la musique regorge de sons mémorables et d’instruments incroyables. Voici notre aperçu de certains des plus étranges que nous ayons rencontrés.

Thérémine

En 1966, Brian Wilson n’était pas étranger aux instruments étranges. Il venait d’utiliser un klaxon de vélo sur Les garçons de la plage‘ Pet Sounds a suivi “You Still Believe in Me”, mais s’est surpassé en faisant de cet appareil électronique un élément clé de “Good Vibrations”. Le film de 1993 Theremin: An Electronic Odyssey, a construit une véritable mystique autour de l’instrument, avec Wilson honoré comme l’un de ses pionniers.

Arabesque, Guitares Snake, Larynx Electrique, Piano Incertain

Brian EnoLes crédits instrumentaux d’ ‘ valent une étude en eux-mêmes, et ce sont parmi les nombreux instruments qu’Eno a joué sur ses divers album solo. Seul Eno sait ce que ces instruments étranges ont fait, mais ils vous manqueraient probablement s’ils n’étaient pas là.

Guitare Pikasso

Cette guitare harpe a été commandée par Pat Metheny, qui aurait demandé à la designer d’instruments Linda Manzer de créer une guitare avec le plus de cordes possible. Le résultat ressemble à une peinture cubiste de Pablo Picasso, avec 42 cordes en quatre sections distinctes. – Sam Armstrong

Énigme

La percussion maison est une autre tradition art-rock; ces premiers albums de King Crimson étaient pleins de « percussions » uniques. Mais le chaos percutant était essentiel pour Machine à os, le 1992 Tom attend album qui a mené sa carrière en territoire inconnu. L’énigme était un rack équipé de toutes sortes de pièces de ferraille et de machines, et l’album n’aurait pas été aussi troublant sans lui. Alors qu’un ami a apparemment inventé l’appareil, Waits était probablement responsable de son nom de jeu de mots.

Ocarina

Il fut un temps où ce premier instrument à vent était précieux dans la culture chinoise et japonaise ; aux États-Unis, on l’appelait patate douce. Maintenant, il est connu pour toujours comme l’instrument solo dans “Wild Thing” des Troggs. Pour autant que nous le sachions, sa seule autre apparition dans le canon du rock est dans les paroles de Crème« Those Were the Days », extrait de leur album de 1968 Roues de feu.

Harpe à mâchoires

Habituellement un effet sonore utilisé dans la musique plus comique, L’OMS lui a donné un moment de gloire dans « Join Together », ce qui en fait même l’instrument principal de l’intro. Bien que la vidéo montre Keith Moon et Roger Daltrey mimant sur l’instrument, c’était vraiment Pete Townshend qui jouait.

Le serpent

Cet étrange musicien en forme de serpent est un étrange instrument à vent qui est un peu un hybride entre les bois et les cuivres. Du côté des bois, vous avez des trous sonores, similaires à ce que vous avez avec une clarinette ou un basson. Comme un instrument en cuivre, il a une embouchure dans laquelle vous soufflez, le même qu’un cornet ou un tuba (tous deux descendants de cet instrument). – Sam Armstrong

Boules de billard

Souvent confondus avec de simples albums guitare-basse-batterie, les premiers REM les disques sont pleins de touches inventives. Sur le Murmure sur le morceau « We Walk », le producteur Mitch Easter a ralenti un enregistrement de boules de billard qui s’entrechoquaient, produisant un son profond et menaçant.

Ondes Martenot

Proche cousin du thérémine, cet appareil de la fin des années 20 produisait un son effrayant similaire, mais il était plus facile d’obtenir des notes précises. L’un de ses principaux supporters aujourd’hui est Jonny Greenwood de Radiohead, qui l’a utilisé pour certains des moments surnaturels de Kid A (notamment sur « Comment disparaître complètement »). Cet instrument étrange a depuis été adopté par des gens comme Gorillaz et Daft Punk, qui l’ont utilisé sur “Touch”.

Le grand orgue stalacpipe

Situé dans les Luray Caverns en Virginie, cet orgue troglodytique produit du son en tapant sur d’anciennes stalactites avec des maillets en caoutchouc. Mais ce n’est en fait pas si étrange d’un instrument à jouer : pour produire du son, appuyez simplement sur les touches comme vous le feriez sur un orgue normal. – Sam Armstrong

Excitateur audio Aphex

Le producteur Peter Asher était amoureux de cet appareil psycho-acoustique, d’où son apparition importante sur de nombreux Linda Ronstadt et James Taylor albums. Ce qu’il a fait était d’augmenter les fréquences dans le processus de mixage, donnant à l’enregistrement un son “plus chaud”.

Vielle à roue

Dans une certaine mesure, Led Zeppelin a toujours été un groupe folk frustré. Ils ont mis la ballade traditionnelle “Gallows Pole” sur leur troisième album, et lorsque Page et Plant ont relancé la chanson pour leur album et tournée No Quarter, le premier a joué de la vielle à roue, un ancien instrument à manivelle anglais qui produisait un son de cornemuse. . Il n’y a pas de vielle à roue dans la version originale de Zeppelin, mais c’est la seule chanson de Zep sur laquelle Page joue du banjo. Ironie bonus : selon diverses rumeurs, l’une des premières fois où les membres de Zeppelin ont joué ensemble, c’était pendant la session de Donovan pour – vous l’avez deviné – « Hurdy Gurdy Man ».

Stylophone

Ce son de clavier qui s’envole dans l’espace David Bowie« Space Oddity » (celui dans le pont instrumental après le gros riff de guitare acoustique) n’était pas quelque chose d’assistant de clavier Rick Wakeman est venu avec. C’était Bowie lui-même sur le Stylophone, un petit instrument de musique étrange qui produisait un son primitif semblable à celui d’un synthé.

Optigan

Comme le Stylophone, l’Optigan était un jouet musical de courte durée qui a trouvé une nouvelle vie lorsque des rockeurs ingénieux l’ont mis la main sur. L’Optigan avait un tourne-disque intégré, qui prenait des échantillons sonores de cordes, de cors et d’instruments d’orchestre à partir de disques flexibles ; vous pouvez alors jouer avec le ton et la hauteur des échantillons. Ex-Genèse le guitariste Steve Hackett a été parmi les premiers à le découvrir. “Sentimental Institution”, de son album Defector, est construit autour d’un son de big band Optigan. Plus célèbre encore, Los Lobos a eu une sensation onirique de la boucle Optigan sur la piste Kiko “Angels With Dirty Faces”.

Sac de rire

Un jouet populaire au début des années 70, le « Bag Full Of Laughs » était une petite pochette orange qui jouait un enregistrement d’un gars riant de façon maniaque lorsque vous appuyiez sur un bouton. King Crimson l’a immortalisé – avec un effet plus sinistre, bien sûr – à la toute fin du morceau “Easy Money” de Larks Tongues In Aspic.

Stritch et Manzello

Le jazzman Rahsaan Roland Kirk était une merveille technique, connu pour sa capacité à jouer deux ou trois saxophones ou flûtes à la fois (et à jouer avec droiture sur tous). Il jouait également de la flûte par le nez et jouait de ces deux instruments faits maison. Les deux étaient des saxophones qu’il avait modifiés, car un saxophoniste normal ne pouvait pas produire tous les sons dont il avait besoin.

Claghorn

Pour ne pas être en reste, le fan de Kirk, Ian Anderson, a joué de cet étrange instrument à vent fait maison sur le premier album de Jethro Tull ; vous ne pouvez pas manquer son ton klaxon sur “Dharma for One”. Vingt ans plus tard, dans le livret du coffret anniversaire de Tull, Anderson montra enfin aux fans à quoi cela ressemblait.

Tranceaphone

Inventé par le batteur de Violent Femmes Victor DeLorenzo pour leurs premiers concerts de busking, il s’agissait d’un tom basse avec une cuve en métal montée sur le dessus. Toujours un accroche-regard sur scène, c’était un élément clé de ce premier album classique de Femmes.

Accord aigu

Cet énorme instrument approuvé par Bjork est en fait une harpe acoustique à 46 cordes. Commment tu y joues? Le designer Henry Dagg l’a configuré pour que vous puissiez le jouer via un cylindre à broches, obligeant le(s) joueur(s) à insérer des broches pour chaque note spécifique. – Sam Armstrong

Blaireau

Le Badgermin est exactement ce que vous pensez qu’il pourrait être… un blaireau en peluche monté sur un thérémine. Le blaireau s’intègre parfaitement dans les deux antennes du thérémine, mais on ne sait pas ce qu’il apporte réellement à la table musicalement. – Sam Armstrong

Légumes

Le Vegetable Orchestra n’a peut-être pas été le premier groupe à jouer de la musique avec de la nourriture, mais ils sont certainement parmi les plus célèbres à le faire. À chaque représentation, le groupe construit à nouveau ses instruments de cuisine, bien sûr, et après chaque concert, ils préparent une soupe à partir du matériel restant. – Sam Armstrong

L’arbre qui sonne et qui chante

Cette magnifique sculpture sonore doit être vue pour être crue. Il est basé dans les pittoresques Pennines surplombant Burnley, dans le Lancashire, en Angleterre, mais il semble plutôt qu’il ait été déposé de l’espace. Cet instrument étrange et épique produit du son par le vent, car il est composé d’énormes tuyaux en acier. – Sam Armstrong

Instruments plus étranges

Scie musicale

Souvent appelé scie chantante, le ton étrange et éthéré de cet instrument est à la fois effrayant et réconfortant, selon la situation. – Sam Armstrong

Zeusaphone

Le Zeusaphone porte plusieurs noms : bobine de Tesla chantante, thoramin ou éclair musical. Quel que soit le nom que vous choisissez d’utiliser, cet étrange instrument est magnifique lorsqu’il est au travail. – Sam Armstrong

Orgue pyrophonique

Également connu sous le nom d’orgue à incendie/explosion, le Pyrophone utilise littéralement une combustion extrêmement rapide pour produire ses sons. – Sam Armstrong

La guitare à 12 manches

La pratique artistique de l’artiste japonais Yoshihiko Satoh consiste à mettre en valeur « l’énergie déchaînée » de divers objets communs. Le résultat est visuellement incroyable, mais à peine quelque chose qui serait sérieusement joué. – Sam Armstrong

Orgue de la mer de Zadar

Comme son nom l’indique, cet étrange instrument fait de la musique qui se joue au bord de la mer. Des tubes ont été placés sous un escalier à Zadar, en Croatie, et les vagues qui frappent les tubes produisent un son magnifique et éthéré. – Sam Armstrong

Et enfin, le crédit le plus étrange de tous : « Autres instruments ». C’est ce qui fonde Guérir Le membre Lol Tolhurst a officiellement joué sur Disintegration, quelque chose de mystérieux qui n’était pas de la guitare, de la basse, de la batterie, du chant, des cuivres ou des claviers. Comme il s’est avéré plus tard, Tolhurst n’apparaissait pas du tout sur l’album, mais n’avait pas (encore) quitté le groupe, donc vraisemblablement, son existence était toujours ressentie.