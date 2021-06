Les insulaires – et les fans – donnent le bon départ au Nassau Coliseum avec la dernière course des séries éliminatoires ⋆ .

in

UNIONDALE, New York – Ces fans ont déjà fait leurs adieux au Nassau Coliseum, ont bu leurs dernières Bud Lights sur le parking, se sont assis dans la circulation sur le chemin du retour pour la dernière fois.

Ils l’ont fait il y a six ans, lorsque les Islanders de New York ont ​​fait leurs bagages après plus de 40 ans à Long Island pour le brillant Barclays Center, domicile des Brooklyn Nets, abandonnant leur identité de duel de banlieue et de cols bleus pour Atlantic Avenue.

Mais mercredi, ils joueront le match 6 de leur série éliminatoire de deuxième tour au Coliseum – nom officiel NYCB Live: Nassau Veterans Memorial Coliseum, «le Coliseum» localement – ​​contre les Bruins de Boston. Ce sera le sixième match à domicile de New York en séries éliminatoires, six autres matchs éliminatoires que ces fans pensaient revoir dans ce bâtiment.

Une victoire ferait passer les Islanders au tour suivant, assurant au moins deux autres matchs ici. Ce pourrait aussi être la dernière fois que les Islanders patinent à l’intérieur du Colisée – pour de vrai cette fois, la date exacte est encore inconnue.

La seule certitude est qu’en lançant la rondelle, les fans des Islanders auront « The Barn » à bascule comme un zoo.

*

Michael Leboff était convaincu que le match 4 allait vraiment être la dernière fois qu’il regardait les Islanders dans le bâtiment.

En baisse 2-1 dans la série, ils perdraient les deux prochains matchs, empêchant le match 6 de revenir au Coliseum, pensa-t-il.

“C’est être un fan des Islanders”, a déclaré Leboff, co-animateur d’un podcast centré sur l’équipe appelé “Islanders Anxiety”, à USA TODAY Sports.

Les partisans célèbrent un but du centre des Islanders de New York Mathew Barzal contre les Bruins de Boston lors de la troisième période du troisième match du deuxième tour des séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2021 au Nassau Veterans Memorial Coliseum.

Avec environ trois minutes à jouer en première période d’un match 4 sans but, David Pastrnak des Bruins a frappé le poteau droit en tirant sur un filet grand ouvert. Si ce plan avait été lancé, c’est peut-être une série différente. Au lieu de cela, les Islanders l’emporteraient 4-1, marquant quatre buts sans riposte après un but de Boston en début de deuxième période.

Mais pendant le premier entracte, Leboff a rencontré des amis qui ont dit que la gaffe était un signe que les Islanders gagneraient. Leboff n’était pas convaincu, mais il s’est retrouvé plus confiant sous le régime du directeur général Lou Lamoriello et de l’entraîneur Barry Trotz, qui ont mené les Capitals de Washington à la coupe Stanley en 2018.

L’histoire continue

« Cette équipe nous a montré que nous n’étions pas si fatalistes avec les Islanders », a-t-il déclaré. « C’est un groupe tellement composé et confiant. Je suppose que les vieilles habitudes ont la vie dure.

En plus, il avait déjà fait ça. Après une impasse avec les responsables du gouvernement local, l’équipe a laissé son bail avec le bâtiment expirer après la saison 2014-15 sous l’ancien propriétaire Charles Wang. Les Islanders ont remporté leur « dernier » match au Colisée le 25 avril 2015, match 6 du premier tour contre les Capitals de Trotz. Une défaite dans le septième match signifiait ce que les fanatiques des îles comme Leboff avaient accepté et attendu : la fin.

Ce qui aurait dû être une célébration était plutôt un compte à rebours déprimant.

“Nous savions qu’à un moment donné, ils allaient être éliminés”, a déclaré Leboff. « Ensuite, le Barclays Center qui se profilait était de la merde. »

Les partisans des Islanders de New York applaudissent lors du match contre les Penguins de Pittsburgh lors de la troisième période du sixième match de la première ronde des séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2021 au Nassau Veterans Memorial Coliseum.

Cette fois-ci, au lieu de Brooklyn, les Islanders se déplaceront de 7,5 milles à l’ouest sur le Hempstead Turnpike jusqu’à l’UBS Arena, une patinoire de 17 000 places à Elmont, New York, en face de Belmont Park qui devrait ouvrir d’ici la saison prochaine.

“On dirait qu’ils construisent l’intérieur pour être essentiellement une image crachée des entrailles du Colisée”, a déclaré Leboff. “Il y a donc une chance que cet endroit soit tout aussi bon.”

Leboff a comparé cet envoi à des funérailles à la Nouvelle-Orléans, une affaire plus légère avec une fanfare dans le cadre de la procession – une célébration.

“La dernière fois que nous avons dit au revoir ressemblait plus à, je ne sais pas, un enterrement irlandais-catholique ou quelque chose du genre”, a déclaré Leboff. «C’est beaucoup plus une fête. Cela a été un zoo absolu.

Même sans le capitaine Anders Lee, les Islanders sont à une victoire des demi-finales de la LNH pour une deuxième saison consécutive. L’excitation, combinée à la chance de donner au Colisée un bon départ grâce au moment fortuit de la levée des restrictions COVID-19, a donné au Colisée une énergie qu’il a rarement vue depuis des décennies.

À 18 h 38, 47 minutes avant le début du match 4, un « Let’s Go Islanders! le chant a rempli le concours. Un partisan de l’équipe visiteuse a été qualifié de perdant pour avoir porté un chandail Brad Marchand No. 63 des Bruins.

Pendant le match, des membres des Jets de New York, notamment le joueur de ligne offensive Dan Feeney, ont tiré et froissé des canettes de bière pour charger la foule.

“Cette course n’a été comme rien de ce que j’ai jamais vu”, a déclaré Leboff. “Parce qu’il y a une réelle promesse de cette équipe.”

Les membres des Jets de New York applaudissent lors du premier tour. Ils sont également revenus pour la série des Bruins.

*

Appeler Nassau Coliseum « une grange » ces jours-ci est techniquement un terme impropre. L’intérieur a reçu un lifting lors de la rénovation qui a commencé après les séries éliminatoires de 2015. Lorsque le Colisée a rouvert en 2017, les Islanders sont revenus pour un match d’exhibition, puis progressivement pour plus de matchs de saison régulière chaque année.

Avec le départ des Insulaires en tant que locataires, l’espace continuera d’être utilisé pour des concerts et d’autres événements de divertissement. Les Long Island Nets, la filiale de la G-League de Brooklyn, continueront de jouer au Coliseum. On est loin des New York Nets de l’American Basketball Association, qui ont remporté deux titres (1974, 1976) tout en s’installant au Coliseum avec la star locale Julius Erving en tête à l’aube de sa carrière professionnelle au Temple de la renommée.

Son maillot est suspendu aux chevrons, juste à côté du nom de Billy Joel – « 34 spectacles à guichets fermés », lit-on sur la bannière.

Il y a aussi les noms des grands insulaires de la dynastie du début des années 1980.

Gilles. Potvin. Autoritaire. Trottier. Forgeron.

Ce noyau a remporté quatre championnats consécutifs, une séquence qui ne s’est pas répétée dans les quatre grandes ligues professionnelles masculines. Les Islanders sont allés 10-0 lors des matchs de finale de la Coupe à domicile au cours de ces années, et le Coliseum est devenu connu sous le nom de « Fort Neverlose ».

“C’était un endroit si spécial pour moi et mon groupe insulaire avec lequel j’ai joué”, a déclaré le centre du Temple de la renommée Bryan Trottier à USA TODAY Sports. « Nous avons tous des souvenirs particuliers de cet endroit. Je suis sûr que les fans aussi. Cela se reflète bien sur Long Island.

« Il a son identité, mais au-delà, je pense qu’il a son énergie. Je pense que cette énergie est réelle.

Les Islanders de New York saluent la foule après avoir vaincu les Penguins de Pittsburgh au premier tour des séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2021.

Après que les Islanders ont dépassé le premier tour en 2019, les matchs des séries éliminatoires ont été déplacés au Barclays Center, qui est rapidement devenu un point sensible pour les fans des îles, que ce soit le trajet ou le sentiment étrange d’un match de hockey joué dans un bâtiment non construit à cet effet . Ils sont restés près du bas de la fréquentation du Barclays Center.

“C’était comme si vous alliez dans un centre commercial et qu’il y avait un match de hockey à l’intérieur”, a déclaré Leboff.

En d’autres termes, tout le contraire du Colisée.

Alors que le déménagement à Barclays s’est retourné contre lui, il a permis au Coliseum d’accueillir toute la liste des matchs à domicile – plus les éliminatoires – en 2021, ce que le gouverneur de New York Andrew Cuomo a annoncé le 29 février 2020. Quelques semaines plus tard, la pandémie de coronavirus a menacé cette réalité .

Les fans ont été autorisés à revenir dans le bâtiment en mars 2021, à partir de 1 400, et l’arène a approché sa capacité de 14 000 personnes samedi soir.

« Si vous êtes un fan de hockey », a déclaré Leboff, « il n’y a pas de meilleur endroit pour regarder un match de hockey.

Les sièges sont plus agréables maintenant, l’extérieur du bâtiment est différent et il y a plus d’équipements d’entreprise que l’ancien joint. Mais il n’y a pas beaucoup de différence en ce qui concerne l’atmosphère.

“C’est tellement bruyant”, a déclaré Trottier.

Le bruit se dirige vers la glace, a-t-il ajouté. La lecture labiale est devenue une compétence essentielle – entendre le coéquipier à côté de vous, même s’il criait, était impossible.

“Nous y sommes, essentiellement 50 ans après son ouverture, et le Colisée est prêt”, a-t-il déclaré. “Il est prêt à apporter ce même vacarme fou.”

La bonne façon de fermer une grange comme celle-ci.

Cet article est paru à l’origine sur USA TODAY: Islanders-Bruins en séries éliminatoires de la LNH est un bon départ pour Nassau Coliseum