Les insulaires viennent très frais

02/10/2021 à 16h01 CEST

pari

LIGUE ACB : Real Madrid vs Ténérife

L’euphorie est à son comble au Real Madrid après avoir battu et convaincu le champion en titre de l’Euroligue, Anadolu Efes, lors des débuts en équipe de Pablo Laso en Euroligue. Les Blancs ont accumulé six victoires jusqu’à présent cette saison et ont mis leur condition invaincue en jeu contre le toujours difficile Tenerife de Txus Vidorreta. L’équipe canarienne n’a pas encore eu à jouer deux fois par semaine, comme l’ont fait les Blancs, n’ayant pas débuté la Basketball Champions League, la compétition européenne qu’ils ont traditionnellement jouée et remportée dans certaines éditions.

Ce facteur rend les insulaires bien plus dangereux que ce que les statistiques indiquent a priori. Des joueurs vétérans mais impressionnants tels que Marcelinho Huertas ou Shermaidini sont beaucoup plus frais que leurs rivaux blancs et qui sait s’ils peuvent faire sauter la surprise en désaccord. [5.00]. On ne sait pas si Tenerife saura aller jusque-là – les fossés entre les deux entraîneurs ces dernières saisons ont été sondés – mais nous sommes très sûrs qu’ils ne perdront pas le match de quota de plus de 10 points. [1.88].

Vu la capacité défensive du Real Madrid lors de ses dernières nominations, laissant Anadolu Efes à seulement 69 points, nous ne doutons pas trop que dans l’ensemble du match, il n’y aura pas plus de 158,5 points marqués au quota. [1.90]. Madrid n’est plus cette équipe qui dirigeait joyeusement le terrain, mais est devenue une équipe plus industrielle et sérieuse avec Tavares, Poirier, Hanga ou Taylor comme d’authentiques chiens de chasse.

Le match est important pour un Ténérife qui cherche à s’installer en haut du tableau à la recherche d’une autre participation à la prochaine Copa del Rey. Il est vrai que le premier match ils ont dérapé lors de leur visite à Breogan, perdant 92-73, mais depuis lors, ils ont pris leur envol avec des victoires de niveau contre Unicaja et Bilbao Basket. Maintenant, Madrid les attend avec un quota [1.14] son triomphe dans un affrontement où l’on ne voit pas impossible que des surprises se produisent.