Les insultes les plus époustouflantes de la saison 3 de la succession (jusqu’à présent)

Nous l’avons compris, la saison trois de Succession est peut-être la plus hilarante à ce jour.

Le succès de HBO est à peu près à mi-chemin de sa troisième saison, et nous ne pouvons tout simplement pas en avoir assez des insultes et des coups que la famille Roy continue de se lancer. Pour ceux qui ne sont pas encore à l’écoute, ce chapitre de Succession a son fils Kendall (Jérémy fort) et le père Logan (Brian Cox) une fois de plus à la gorge l’un de l’autre.

Cette guerre civile est survenue grâce à la décision de double-croisement de Kendall à la fin de la saison deux, où il a exposé son père pour avoir été au courant d’inconduite et d’autres actes répréhensibles dans l’entreprise. Et tandis que Logan aimerait que Kendall « f – k off » cette saison, l’ancien héritier présomptif refuse de reculer, offrant de nombreuses opportunités de combats familiaux.

Par exemple, dans l’épisode quatre, « Lion in the Meadow », Kendall et Logan sont obligés de se réunir pour apaiser un actionnaire paniqué, interprété par le brillant Adrien Brody. Lors d’une randonnée avec l’actionnaire chaudement vêtu, Logan a une crise de santé, mais Kendall ne semble concentré que sur les affaires.