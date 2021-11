Les insurrections du Nord-Est expliquées (Partie I)

Les raisons de l’insurrection diffèrent d’un État à l’autre.

Par le lieutenant-général Shokin Chauhan,

L’embuscade et le meurtre récents du colonel Viplav Tripathi ainsi que de sa femme, de son fils et de quatre autres soldats du 46 AR à Churachandpur, Manipur, ont une fois de plus mis en évidence les insurrections persistantes dans le nord-est.

Le nord-est de l’Inde est la région la plus orientale de l’Inde et comprend huit États, l’Arunachal Pradesh, l’Assam, le Nagaland, le Mizoram Manipur, le Meghalaya, le Sikkim et le Tripura. Le corridor Siliguri au Bengale occidental, d’une largeur de 21 à 40 km, relie la région du nord-est à l’Inde continentale et est essentiel pour l’Inde. La région partage une frontière internationale de 5 182 km, avec les pays voisins, 1 395 km, avec la Région autonome du Tibet, au nord, 1 643 km, avec le Myanmar à l’est, 1 596 km avec le Bangladesh au sud-ouest, 97 km avec le Népal à l’ouest et 455 km avec le Bhoutan au nord-ouest. Il comprend une superficie de 262 230 km², soit près de 8 % de celle de l’Inde.

Ce qui distingue ces États du reste du pays, c’est la situation géopolitique sensible avec divers groupes ethniques aux antécédents historiques différents. Le Nord-Est dans son ensemble n’est pas une entité unique avec une identité politique commune. Au lieu de cela, il comprend de nombreuses autres tribus, chacune avec sa vision de son avenir politique. La région nord-est de l’Inde est d’une immense importance géopolitique pour le sous-continent en raison de son terrain, de son emplacement et de sa dynamique démographique particulière. C’est l’une des régions les plus difficiles à gouverner et c’est la porte d’entrée vers l’Asie du Sud-Est car elle est bordée par le Bangladesh, le Bhoutan, le Myanmar, le Népal et la Chine. Les communautés tribales du nord-est de l’Inde vivent en marge de trois grandes communautés politiques, l’Inde, la Chine et la Birmanie. Certaines d’entre elles jouaient le rôle de communautés tampons, d’autres de communautés passerelles entre ces trois grandes communautés politiques.

Après l’indépendance, l’histoire de cette région a été entachée d’effusions de sang, de querelles tribales et en cours de développement. Le déploiement et les opérations prolongés de l’armée et des fusiliers d’Assam ont contribué à réduire la violence et à rétablir la situation sécuritaire afin de garantir le fonctionnement des éléments de gouvernance civile.

Genèse et évolution de l’insurrection dans le nord-est de l’Inde

Le nord-est de l’Inde est en proie à la tourmente depuis l’indépendance. La plus ancienne insurrection remonte à 1947, les Nagas soulevant la question de leur souveraineté. Depuis lors, des mouvements d’insurgés ont vu le jour dans la plupart des États constitutifs de la région. En raison de plusieurs facteurs d’encouragement attendus et spécifiques, la violence s’est multipliée dans différents domaines et à diverses périodes. À l’heure actuelle, une paix fragile et précaire règne dans la région.

Les raisons de l’insurrection diffèrent d’un État à l’autre. Plusieurs facteurs comme le stock ethnique commun, un contexte historique similaire et une géopolitique comparable sont responsables d’encourager l’insurrection dans la région. En outre, certains autres facteurs spécifiques aux États, aux régions ou aux tribus ont également contribué à l’insurrection dans le NE. Les contraintes physiographiques, l’isolement géographique de la région et le large fossé des communications sont les principaux facteurs géopolitiques responsables de la multiplication des groupes d’insurgés et de leur lutte prolongée contre le gouvernement indien.

Propagation spatiale de l’insurrection. Les efforts prolongés des forces de sécurité, l’implication d’interlocuteurs, la participation de groupes sociaux et la réconciliation de divers groupes d’insurgés ont assuré l’émergence d’une quasi-normalité dans la plupart des régions de la région au cours des deux dernières décennies. Avec la plupart des groupes soumis au cessez-le-feu ou à la suspension des opérations et engagés dans des négociations avec le GoI, la propagation spatiale de l’insurrection dans le nord-est est désormais réduite à quelques districts/zones. Le spectre de l’insurrection varie également d’intense dans certaines régions à léger/dormant dans la plupart des régions du nord-est. La propagation de l’insurrection au niveau de l’État est donnée dans les paragraphes suivants.

Assam.

En 1947, de grandes parties de la province du Bengale ont été fusionnées dans l’Assam, ce qui a commencé une lente immigration en Assam, initialement des hindous bengalis. Cependant, il y a eu un afflux important d’hindous bengalis après le massacre au Pakistan oriental. L’Assam et Tripura ont fait les frais de cet afflux. Dans les années 1970, les musulmans bangladais ont également commencé à émigrer. Par conséquent, des agitations ont commencé en 1979 au sujet de l’immigration illégale. L’Assam ne pouvait pas supporter la pression massive de la population supplémentaire et les choses ont commencé à se fissurer. L’agitation anti-étrangers de 1980 et les tensions assamais-bodo ont encore aggravé la situation. La colère et la rage parmi la population assamais se sont glissées alors que d’autres réclamaient leurs terres. La région est entachée d’insurrections en raison d’un conflit d’intérêts et de revendications territoriales. Un potentiel de tension communautaire dû à l’augmentation rapide de la population d’immigrants et des zones d’intérêt qui se chevauchent existe et doit être surveillé de près.

Les racines de l’insurrection en Assam ont commencé avec les protestations/agitations du All-Assam Students Union (AASU) contre l’afflux illégal d’immigrants bangladais. Une faction dissidente de l’AASU a formé l’ULFA en 1979 pour créer un « Assam socialiste souverain ». Avec la signature de l’Accord d’Assam en 1985, l’AASU met fin à son agitation et constitue l’AsomGana Parishad (AGP). Ce parti politique régional a participé aux élections et formé par la suite le gouvernement. Cependant, ULFA a continué sa lutte, avec la souveraineté comme motif principal. Outre les insurgés de l’ULFA et de Bodo, les groupes Dimasa du nord des collines de Cachar (aujourd’hui le district de Dima Hasao) revendiquaient « Dimaraji », un État de Dimasa sur la base de documents historiques et de la présence majoritaire de Dimasas. Ces demandes étaient en conflit direct avec les intérêts des Nagas, qui revendiquaient les zones de chevauchement comme faisant partie du « Grand Nagaland/Nagalim ». L’insurrection de Dimasa a été maîtrisée avec la signature du protocole d’accord (MoS) en 2012, avec la formation conséquente du Conseil autonome de North Cachar Hill (NCHAC). Cependant, des groupes dissidents Dimasa continuent de s’aventurer et de procéder à des enlèvements et à des extorsions. La plupart de ces groupes ont été neutralisés ; cependant, des cas mineurs d’extorsion et d’enlèvement continuent. Les ex-cadres continuent de recourir à de telles activités pour subvenir à leurs besoins en l’absence de tout programme de réinsertion.

Présence transitoire de NSCN (IM) et (K)

Les cadres des deux groupes fréquentent les districts de Dima Hasao et Cachar pour mener des actions d’extorsion/de repos et de récupération ou d’évasion par les forces de sécurité à Manipur. Cependant, avec la réduction du soutien des habitants, des appréhensions communes sont faites.

Groupes islamiques

Les groupes islamistes radicaux réclament la sécurité des musulmans d’Assam. L’influence de ces groupes doit encore fructifier dans les districts de Karimganj, Hailakandi & Cachar. Cependant, des traces initiales de la même chose sont visibles. L’infiltration des Rohingyas est un sujet de préoccupation.

Manipur.

En 1824, le roi du Manipur, Gambhir Singh, demanda de l’aide aux Britanniques et Manipur devint un protectorat britannique. En 1826, la paix est conclue avec la Birmanie. Manipur est devenu un État princier sous domination britannique en 1891. En 1949, Maharaja Budhachandra a été convoqué à Shillong, capitale de la province indienne de Meghalaya, où il a signé un traité d’adhésion, fusionnant le royaume avec l’Inde. Après cela, l’Assemblée législative a été dissoute et le Manipur est devenu une partie de la République de l’Inde en octobre 1949 et un État à part entière en 1972. Manipur. Les racines de l’insurrection dans l’État remontent à 1964 avec la création du Front uni de libération nationale (UNLF). Le mécontentement était pour la prétendue fusion forcée de Manipur et le retard dans l’attribution du statut d’État. Par la suite, des groupes comme le Parti révolutionnaire du peuple de Kangleipak ​​(PREPAK) en 1977, l’Armée populaire de libération (PLA) en 1978, le Parti communiste de Kangleipak ​​en 1980 et KangleiYawolKannaLup (KYKL) en 1994 ont émergé au Manipur. Tous les groupes d’insurgés ont propagé l’idée d’un Manipur indépendant avec des variations mineures dans les idéologies. Dans les districts de Hill, la contiguïté avec le Nagaland et l’occupation par les tribus Naga ont permis le débordement des insurgés Naga dans l’État. Le NSCN (IM) a revendiqué ces districts de collines dans le cadre du « Nagalim » ou Grand Nagaland. Les affrontements Kuki-Naga dans les quartiers Hill du Manipur au début des années 90 ont provoqué la création de plusieurs groupes Kuki dans l’État. Les groupes qui ont été initialement formés pour résister à l’oppression des Nagas ont ensuite lancé la demande d’un État séparé du « Kukiland » englobant les régions habitées par les Kuki du Manipur, de l’Assam, du Mizoram et même de certaines parties du Myanmar. Cependant, la plupart de ces groupes sont désormais sous SoO avec GOI. Des groupes islamistes comme le Front uni de libération du peuple (PULF) ont également été fondés pour protéger les intérêts des « musulmans Pangal ». Les liens avec d’autres groupes d’insurgés du nord-est et des camps au Myanmar ont été corroborés. Les insurgés ont été largement divisés en groupes d’insurgés basés dans la vallée (VBIG) et d’autres comprenant les Nagas, les Kukis, les musulmans et ceux représentant des tribus mineures.

Le principal protagoniste de cette embuscade, l’APL, a formé un « gouvernement en exil au Bangladesh ». Le groupe est actif et a été impliqué dans des actes de violence/extorsion. Le groupe bénéficie d’un large soutien et a établi des liens avec le NSCN(K) au Myanmar responsable de la terrible attaque contre 6 DOGRA le 03 juin 15 à Manipur. PREPAK est également actif dans la vallée de Manipur avec des liens stratégiques avec UNLF/PLA. Tous ces groupes maintiennent des camps communs au Bangladesh et au Myanmar. KYKL opère dans les districts de la vallée du Manipur et partage un lien étroit avec NSCN (IM). D’autres groupes comme l’UPPK, l’UNPC et le KCP sont généralement en sommeil et ont été impliqués dans des incidents sporadiques d’extorsion/violence. La plupart des VBIG ne sont pas en cours de SoO/négociations avec le gouvernement de l’État/GoI et ont respecté leurs demandes anticonstitutionnelles, continuant ainsi les troubles dans la région. Ces groupes ont le potentiel de créer une violence périodique limitée.

PULF. Le seul groupe musulman de Pangal Muslims est actif dans la vallée de Manipur et le district de Thoubal. Le groupe est actif et partage sa solidarité avec les groupes islamiques radicaux en Assam. Le groupe a le potentiel de déclencher des affrontements communautaires avec le soutien d’autres groupes islamiques du nord-est. Des liens avec l’ISI sont également suspectés.

Groupes d’insurgés Kuki. Les 18 groupes d’insurgés Kuki au Manipur sont sous SoO avec le gouvernement et négocient un État séparé englobant les zones habitées par leur tribu. Les groupes ont leur influence dans certaines parties des Senapati, Tamenglong, Chandel et Churachandpurdists. Le processus de dialogue de ces groupes se déroule sous les bannières du United People’s Front (UPF) et de la Kuki National Org (KNO).

Quartiers des Collines. Les quartiers des collines sont sous l’influence des groupes d’insurgés Naga. Des élections d’État réussies sont révélatrices de l’aspiration des habitants à la normalité et à la paix. La région a connu des violences sporadiques dans un passé récent. Avec la signature de l’« Accord-cadre » par le NSCN (IM) avec le gouvernement indien, la région a connu une augmentation de l’influence du groupe dans les districts de Hill. Après l’Abrogation du cessez-le-feu par le NSCN (K), une diminution de la présence de leurs cadres dans les quartiers des collines a été observée. On pense que la plupart des cadres ont déplacé leur base au Myanmar.

À SUIVRE…

(L’auteur, un soldat vétéran, est un officier de deuxième génération du 11e Gorkha Rifles et a servi dans l’armée indienne pendant près de 40 ans. Il était l’ancien directeur général d’Assam Rifles et a ensuite été nommé président du cessez-le-feu Groupe de surveillance situé à Kohima où il a été affrété pour amener les différents groupes d’insurgés à accepter un cessez-le-feu en cours avec le gouvernement indien. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.