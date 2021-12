Les intentions de Christensen sont claires alors que la star de Chelsea « se rapproche » du déménagement à Barcelone

Une star de Chelsea n’a « aucune intention » de signer un nouvel accord à Stamford Bridge et est « sur le point » de rejoindre un géant européen, selon des informations.

La dernière sortie des Blues s’est soldée par un match nul 1-1 contre Brighton à domicile. L’équipe de Thomas Tuchel cherchait à remporter deux victoires consécutives en Premier League pour la première fois depuis fin octobre.

Ils ont pris l’avantage à la 28e minute grâce à la signature du record Romelu Lukaku. L’attaquant belge a pris de la hauteur pour diriger un corner de Mason Mount dans le filet. Cela lui a permis de marquer cinq buts en championnat cette saison et sept dans toutes les compétitions.

Mais Chelsea n’a pas pu tenir pour les trois points car Danny Welbeck frappé dans les arrêts de jeu. L’ancien homme de Man Utd et d’Arsenal a battu Edouard Mendy avec une tête bien prise.

Le tirage au sort a laissé Chelsea à la deuxième place, à huit points du leader Manchester City. Les Blues pourraient chuter à la troisième place s’ils perdent contre Liverpool dimanche.

Andreas Christensen est un homme qui a commencé le match nul avec Brighton, avant de sortir à la pause avec un coup.

Sport Witness, citant des rapports en Espagne, fait le point sur l’avenir du défenseur central. Ils affirment que Christensen n’a « aucune intention » de signer un nouveau contrat.

Les discussions entre Chelsea et le joueur sont en cours depuis des mois, mais le club n’a pas encore répondu à ses demandes.

Les mandats actuels du joueur de 25 ans expirent en juin. En vertu de l’arrêt Bosman, il peut s’entretenir avec des clubs étrangers à partir du 1er janvier.

Le rapport indique qu’il est en discussion avec Barcelone depuis plusieurs semaines. Il est clairement attiré par la perspective de jouer pour l’équipe de Xavi.

En tant que tel, un passage au Camp Nou est « proche », malgré leurs problèmes financiers. Le Barça devra vendre des joueurs avant de terminer la signature de Christensen.

Tuchel réagit au dernier revers de Chelsea

Après le match nul frustrant contre les hommes de Graham Potter, Tuchel a dit: « Très frustrant, bien sûr très décevant car on a tout donné et on a eu assez de grosses occasions pour décider du match.

« C’était un match très intense et nous avons encore deux changements à cause des blessures. Donc, dans le vestiaire, ils sont complètement, complètement épuisés. Mais c’est le même sujet chaque jour de match maintenant.

« Et nous avons une décision horrible de l’arbitre. C’est une pénalité claire pour deux zéro, même pas cochée. Alors tout contre nous.

L’arrière droit Reece James s’est blessé dans le match. Sur l’Anglais, Tuchel a ajouté : « Nous avons deux blessures. Encore une fois, nous devons jouer avec des joueurs qui seraient normalement absents après 60 minutes, c’est le point.

« Aucun pronostic (sur James). Blessure à la cuisse.

« On peut essayer de trouver des joueurs prêts à jouer. Nous n’avons plus d’ailiers, nous avons tout le monde blessé et des joueurs qui reviennent de situations de Covid et nous jouons, jouons, jouons.

« Je protégerai toujours mes joueurs et nous devons tout d’abord digérer cela. »

