Les intentions de Jokubaitis après avoir été choisi par les Knicks

31/07/2021 à 16h34 CEST

Rokas Jokubaitis, une fois choisi lors du dernier repêchage de la NBA par les New York KnicksIl souhaite s’entretenir avec la franchise américaine pour connaître ses intentions avec lui, même si tout indique qu’au moins, il jouera un an au Barça.

Après avoir connu son sort, le jeune meneur, qui a récemment signé avec le Barça, sait que l’entraîneur du Barça le veut dans son équipe, même s’il avoue qu’il est intrigué d’en savoir un peu plus sur la NBA et n’exclut pas de jouer l’été. Ligue avec l’équipe New Yorker.

« Si je vais aux États-Unis maintenant, plus tard j’irai directement à Barcelone de là », a-t-il expliqué dans une interview au journaliste lituanien, Donatas Urbonas. « J’adorerais me tester en Summer League. Je veux montrer ce que je peux faire et voir comment ils jouent là-bas & rdquor;, a déclaré le jeune meneur lituanien.

Les Knicks peuvent attendre

Et c’est que tout semble indiquer que les Knicks ne sont pas pressés de l’incorporer, alors il poursuivrait sa formation au Barça, dirigé par Jasikevicius. “Ce serait parfait si j’avais la possibilité de choisir entre les Knicks ou Barcelone, même si ce serait une décision difficile”, a-t-il déclaré. “À mon avis, le scénario le plus probable pour moi est de rester en Europe, au moins un an de plus & rdquor;, et avec un technicien qui connait parfaitement.

« Je suis aussi très intrigué de tester mon niveau dans l’ACB. C’est le meilleur championnat d’Europe et ça va être un challenge, mais j’adore les challenges & rdquor ;, dit-il le joueur dans l’interview, qui reconnaît l’intérêt de Saras à l’amener à Barcelone.

“J’ai eu quelques conversations avec lui, nous avons discuté de certaines choses et de l’avenir à Barcelone. Ils avaient besoin de jeunes joueurs pour booster l’équipe. Il m’a dit que j’aurais des opportunités en ACB mais qu’il ne pouvait rien me promettre en Euroligue. Avec Saras, vous devez toujours faire vos preuves et il ne prendra rien pour acquis & rdquor;, a déclaré Jokubaitis ..