Les interdictions de Pokémon Go étaient un accident complet, selon Niantic

Le développeur de Pokémon Go, Niantic, a reconnu qu’une récente vague de punitions pour tricherie, y compris des grèves de compte et des interdictions pures et simples, avait été infligée à tort aux joueurs.

“Nous travaillons sur l’annulation des avertissements pour certains formateurs qui ont reçu des sanctions à tort sur leurs comptes”, a écrit le compte de support Niantic sur Twitter lundi dernier. « Cela sera fait automatiquement pour les formateurs, qu’ils nous aient ou non contactés. Nous nous excusons pour l’erreur.

Selon Eurogamer, ces grèves de Pokémon Go se sont intensifiées en trois étapes, en commençant par un avertissement de sept jours avant de passer à un gel de compte de 30 jours et finalement à une interdiction permanente du populaire jeu mobile de réalité alternative. Il semble que, d’une manière ou d’une autre, le système anti-triche automatisé du jeu ait été déclenché et que de “nombreux” joueurs aient été faussement entraînés dans la vague d’interdiction qui a suivi, une erreur que Niantic cherche maintenant à inverser.

Au cours des dernières semaines, le subreddit non officiel de Pokémon Go r/TheSilphRoad a été inondé de plaintes d’utilisateurs touchés par le problème. Daniel “Spieletrend” Schilling, un YouTuber populaire d’Allemagne qui a travaillé avec Niantic lors d’événements Pokémon Go dans le passé, a également été banni et reste interdit plus tôt dans la journée. Un fil Reddit postule que les sanctions peuvent avoir quelque chose à voir avec la version des joueurs iOS utilisée, mais aucune autre information n’a été fournie par les développeurs.

Niantic n’a également fait aucune indication de compensation pour ces joueurs innocents, dont beaucoup ont raté le Pokémon Go Fest finalement décevant de cette année.

Ce n’est un secret pour personne que Pokémon Go a sa juste part de joueurs sans scrupules. Depuis la sortie du jeu en 2016, Niantic a désespérément essayé de sévir contre les personnes connues sous le nom de « usurpateurs », qui utilisent des logiciels tiers pour faire croire au jeu mobile qu’ils se trouvent dans des endroits complètement différents depuis le confort de leur propre maison. Cela compte à peine comme de la triche, mais Niantic doit garder les lumières allumées dans ses bureaux très chics de San Francisco d’une manière ou d’une autre.

Plus tôt cette année, Niantic a annoncé qu’il avait interdit plus de 5 millions de tricheurs depuis 2020.

“Nous nous engageons à garantir un gameplay équitable dans l’ensemble de notre portefeuille de jeux”, écrivait Niantic à l’époque. “Chaque jour, de nouvelles formes d’outils de triche ou d’usurpation d’identité sont disponibles sur Internet, et nous travaillons en permanence pour lutter contre ces tricheurs et nous nous concentrons sur l’amélioration de notre détection et de notre application car ils n’ont pas leur place dans nos jeux.”

Pokémon Go a rapporté à Niantic plus de 4 milliards de dollars au cours des cinq dernières années. Au moins 1 milliard de cela est venu en 2020 seulement.