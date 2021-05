Les interdictions de Twitter et Facebook font que les gens parlent moins de Trump

Donald Trump était partout sur les réseaux sociaux – mais ces derniers temps, on a l’impression qu’il n’est nulle part.

Beaucoup ont noté à quel point les gens parlaient peu de Trump – des actualités par câble aux recherches sur Google – depuis qu’il a perdu les élections et a été expulsé de Facebook, Twitter et YouTube il y a quatre mois.

De nouvelles données Recode obtenues auprès des sociétés de mesure des médias sociaux Zignal Labs et CrowdTangle montrent à quel point la baisse des conversations sur Trump a été drastique.

Les mentions de Trump ont diminué de 34% sur Twitter et de 23% sur Facebook la semaine suivant son interdiction des deux plates-formes à la suite de l’émeute du Capitole le 6 janvier. Depuis lors, les mentions de Trump ont continué de baisser d’environ 90% sur les deux plates-formes d’où elles étaient la semaine des émeutes. (Cette baisse peut être encore plus importante que ce que les données actuelles reflètent sur Twitter, car elle n’inclut pas les retweets et les tweets de comptes qui ont depuis été supprimés, comme ceux de Trump.)

Bien sûr, il est impossible de dissocier le déclin de la conversation Trump du fait qu’il n’est plus président. Il est naturel que les gens parlent moins d’un leader mondial une fois qu’il n’est plus en fonction. Même avant les interdictions, les mentions de Trump avaient commencé à baisser après avoir perdu les élections. Mais Trump n’était pas un président ordinaire et il avait clairement indiqué qu’il prévoyait de continuer à être présent dans le discours politique après sa perte – comme en témoignent ses messages incitant les émeutiers du Capitole.

Pourtant, la forte baisse des mentions au cours des derniers mois montre à quel point le président qui avait autrefois établi un agenda politique national avec ses publications sur les réseaux sociaux 24 heures sur 24 a été relégué à une moindre pertinence sur Internet grand public et dans la conversation plus largement. Maintenant que le conseil de surveillance de Facebook a prolongé de six mois l’interdiction de Trump sur Facebook, cet amortissement se poursuivra probablement.

Ce que montrent les données

Au cours de ses quatre années au pouvoir, Trump a été l’une des personnalités les plus actives et les plus influentes des médias sociaux, déclenchant souvent des cycles d’information mondiaux avec un seul tweet de 140 caractères. Et même après que Trump ait perdu les élections, il a pu attirer une attention sans précédent sur les réseaux sociaux alors qu’il perpétuait des théories du complot sans fondement sur les résultats des élections.

Mais tout a changé lorsqu’une foule a pris d’assaut le Capitole américain au début de janvier, alors que Trump encourageait ses partisans à annuler le résultat de l’élection. Facebook, Twitter et YouTube ont ensuite franchi une étape sans précédent en expulsant le président américain de l’époque de leurs services.

Recode a demandé à Zignal Labs et à CrowdTangle, propriété de Facebook, des données sur les mentions de Trump sur les réseaux sociaux afin de mieux comprendre sa présence sur les réseaux sociaux au fil du temps et l’impact de ses suspensions sur les réseaux sociaux.

Sur Twitter, Trump a recueilli près de 50 millions de mentions dans la semaine du 3 janvier, la semaine des émeutes du Capitole, selon les données de Zignal, qui a recherché «Trump» comme mot-clé ou hashtag. La semaine suivante, après l’interdiction de Trump, les mentions sont tombées à environ 30 millions et ont continué de baisser précipitamment. Au cours du dernier mois, ce nombre est tombé à environ 3 millions de mentions par semaine – soit à peu près le niveau auquel il était en 2016, avant que Trump ne devienne président.

«Alors que Donald Trump est toujours un personnage très discuté sur Twitter, sa suspension en janvier a eu un impact significatif sur le volume de mentions de son nom sur la plateforme», a déclaré Jennifer Granston, directrice de la clientèle et responsable des insights chez Zignal Labs. «Au cours des près de cinq mois qui se sont écoulés depuis la suspension définitive de son compte, 151 millions de mentions de son nom ont été faites sur Twitter. Pour rappel, au cours de la semaine de l’élection présidentielle de 2020, son nom a accumulé 56 millions de mentions.

Capture d’écran des données CrowdTangle sur les interactions Facebook – «J’aime», réactions, commentaires et partages – avec des publications incluant «Trump» au fil du temps.

Sur Facebook, la semaine qui comprenait le jour du scrutin 2020 a enregistré le plus grand nombre d’interactions, avec 427 millions de «J’aime», réactions, commentaires et partages sur les publications de Trump ou incluant le mot «Trump» sur les pages Facebook, les groupes publics et vérifié profils. Cela a encore augmenté à environ 300 millions la semaine de l’émeute du Capitole, mais est depuis tombé à des niveaux inférieurs à ceux observés au cours de la dernière année – environ 30 millions par semaine. Les données de CrowdTangle, à la date de publication, incluent un engagement avec le compte de Trump qui s’est produit après qu’il a été interdit de publication.

Encore une fois, il n’est pas tout à fait surprenant qu’un président boiteux commence à disparaître du débat public.

Mais Trump était une exception. Même après que ses mentions et sa présence sur les médias sociaux aient commencé à décliner après les élections, il a rallié ses adeptes des médias sociaux dans un rebond drastique. Début janvier, Trump a profité de la campagne sur les réseaux sociaux «#stopthesteal» pour tenter d’annuler les résultats de l’élection et de dominer à nouveau la discussion sur Twitter.

L’une des raisons pour lesquelles la conversation sur Trump a finalement abandonné est que, en même temps qu’elles ont interdit Trump, les entreprises de médias sociaux ont également sévi contre les principaux groupes d’extrême droite qui ont renforcé la discussion sur Trump en ligne, comme «#stopthesteal», QAnon, boogaloo et Proud Boys. Par exemple, environ une semaine après l’interdiction de Trump, Twitter a suspendu plus de 70000 comptes QAnon populaires parmi les fidèles de Trump.

Avec Trump hors de Twitter, cela signifiait également que les gens ne pouvaient pas retweeter ou lui répondre – des moyens clés pour lesquels il est souvent devenu au centre de la conversation publique sur les réseaux sociaux. Lorsque son récit a disparu, les gens ont moins à réagir – que ce soit positivement ou négativement.

«Bien qu’il y ait certainement de nombreux facteurs contributifs, maintenant que les utilisateurs n’ont plus la possibilité de s’engager avec son compte, les mentions du nom de Trump ont montré un déclin constant», a déclaré Granston de Zignal.

Il est impossible de dire exactement à quel point les interdictions de Trump par les entreprises de médias sociaux – par rapport au cours naturel des événements lorsqu’un politicien perd – ont été responsables de la baisse des discussions à son sujet. Mais il est important de se rappeler à quel point les médias sociaux ont été cruciaux pour le succès de Trump en premier lieu. Il était le président de Twitter et il a utilisé les médias sociaux pour construire sa campagne, faire avancer la politique et recruter des partisans.

Il est également important de noter que Trump a toujours une audience sur d’autres plates-formes, comme ses nouveaux réseaux d’information par câble de choix, One America News et Newsmax. Et ses partisans ont toujours des communautés solides comme des groupes et des pages Facebook et des comptes Twitter orientés MAGA. Trump a également déclaré qu’il créerait sa propre plate-forme de médias sociaux, mais jusqu’à présent, ses efforts ressemblent plus à un blog qu’à quelque chose comme Twitter ou Facebook.

Mais il est clair que l’interdiction a eu un effet sérieux sur le volume de conversation sur Trump sur les plateformes grand public, même si nous ne pouvons pas mesurer exactement combien.

Pourquoi l’interdiction des médias sociaux de Trump est importante

La décision d’interdire à Trump des médias sociaux a été l’une des plus difficiles et des plus controversées que les entreprises de médias sociaux aient prise à ce jour – et elles ont évité de prendre cette décision jusqu’à ce qu’il ait été démis de ses fonctions.

Twitter et Facebook ont ​​clairement indiqué au cours des quatre dernières années qu’ils ne voulaient pas interdire le président. Dans le passé, même lorsque Trump violait les règles de ces entreprises en matière de discours préjudiciable, elles résistaient à la suppression de son compte ou à la prise de beaucoup de mesures contre ses messages enfreignant les règles, affirmant qu’il était dans l’intérêt public de maintenir ses publications. Pendant le mandat de Trump, les entreprises ont créé une exception de «valeur journalistique» renforçant ce raisonnement.

À l’approche des élections, les entreprises ont commencé à prendre des mesures modestes contre certains contenus contenant des informations erronées sur le vote et Covid-19.

Pendant ce temps, les conservateurs ont longtemps accusé sans fondement d’avoir été censurés par les entreprises de médias sociaux. À leur tour, les entreprises de médias sociaux ont tenté de prouver qu’elles étaient des plateformes neutres.

Tout a changé lorsque Trump a perdu les élections et a refusé de céder – et a provoqué des manifestations de plus en plus violentes dans le Capitole américain. Il y avait une menace claire, immédiate et physique pour la stabilité de la démocratie américaine.

Maintenant, ce danger est apparemment moins immédiat, et il y a un débat sur la question de savoir si Trump devrait être ramené ou si les entreprises de médias sociaux auraient dû l’interdire indéfiniment. Les partisans de l’interdiction soutiennent que si Trump est ramené sur les plates-formes, il pourrait attiser des troubles civils. Et ils soulignent à quel point la désinformation sur les réseaux sociaux a diminué après que les entreprises ont interdit Trump et ses alliés – jusqu’à 73%, selon une analyse de janvier de Zignal et rapportée par le Washington Post.

Mais les opposants aux interdictions disent que les entreprises de médias sociaux ne devraient pas avoir le pouvoir de faire taire un ancien leader mondial, aussi controversé que soit son discours, et ils s’inquiètent du précédent qui crée de futures interdictions.

L’impact de ces interdictions sera discuté plus en détail dans les mois à venir.

Mercredi, le conseil de surveillance nouvellement créé de la société, qui a été appelé sa «Cour suprême», a statué que Facebook avait raison de suspendre le compte de Trump à court terme, mais que la société devait proposer un raisonnement plus clair et un calendrier pour déterminer si elle veut continuer l’interdiction.

La décision du conseil de surveillance a souligné que le débat sur la manière dont les entreprises de médias sociaux devraient gérer Trump se poursuivra sans réponses claires dans un avenir prévisible. Une chose que nous savons maintenant, c’est que les chiffres montrent que ces interdictions ont un impact clair.