La mesure impériale de l’alcool pétillant est encouragée par les ministres et les vignerons, Liz Truss révisant les lois de l’UE sur la « gueule de bois » après avoir succédé à l’ancien ministre du Brexit, Lord Frost, qui a démissionné la semaine dernière. Avant de rejoindre l’UE en 1973 et d’adopter l’interdiction du récipient en verre, ainsi que d’autres utilisations des mesures impériales, on pense que 60% de tout le champagne vendu dans le pays était dans des bouteilles impériales de la taille d’une pinte.

La boisson était célèbre pour Winston Churchill, qui a été Premier ministre du Royaume-Uni pendant la Seconde Guerre mondiale et à nouveau une décennie plus tard.

Il a déclaré que la pinte de champagne était de « taille idéale » car elle était « assez pour deux au déjeuner et une au dîner ».

On espère que les pintes de vin mousseux pourraient redevenir légales dès l’année prochaine.

Une source gouvernementale a déclaré au Telegraph jeudi soir : « Les bouteilles de la taille d’une pinte ont été victimes de la guerre de l’UE contre les mesures impériales, qui sont largement utilisées et comprises dans ce pays.

Mark Driver, copropriétaire du vigneron, a déclaré : « Si ce changement de législation est à venir, c’est une excellente nouvelle et une chose pour laquelle nous avons fait beaucoup de pression.

Il a fait valoir que la bouteille de pinte est la taille parfaite pour deux personnes, car elle offre quatre verres, ce qui est plus facilement divisible que les trois verres offerts par une demi-bouteille.

Si l’interdiction est levée, Rathfinny vise à sortir sa Classic Cuvée à la fin de l’année prochaine.

Les députés du Brexiteer ont également salué les signaux selon lesquels le gouvernement se prépare à lever l’interdiction de l’UE, les politiciens préconisant que le vin anglais de taille impériale aurait un avantage marketing.

Mark François, président du Groupe de recherche européen, a déclaré : « Si vous êtes un optimiste, vous traversez la vie en croyant que le verre est à moitié plein plutôt qu’à moitié vide.

Cependant, il a exhorté les ministres à permettre aux viticulteurs britanniques d’aller « encore plus loin et de proposer de remplir le verre de pinte à ras bord » avec du vin mousseux.