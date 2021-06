« Les intérêts commerciaux ne sont pas uniquement motivés par PMC Bank »

Jaspal Bindra

La Reserve Bank of India (RBI) a peut-être ouvert la voie à la résolution de PMC Bank en accordant une approbation de principe pour la Small Finance Bank (SFB) à Centrum Financial Services, mais son président exécutif Jaspal Bindra affirme que l’intérêt commercial n’a pas été motivé uniquement par PMC Bank. Dans une interview avec Ankur Mishra, il dit que la nouvelle banque va avoir toutes les affaires NBFC de Centrum, une bonne partie des affaires de BharatPe, et PMC se joindra également à la banque. Il dit également que les déposants de PMC Bank devront attendre la clarté jusqu’à ce que le plan de fusion soit finalisé par le régulateur. Extraits :

Quelle a été la raison de votre intérêt pour PMC Bank ?

Nous l’avons examiné de manière autonome et avons pensé qu’il (PMC Bank) pouvait être résolu. Nous voulions essentiellement trouver une solution meilleure que la liquidation pour le prêteur. Notre intérêt commercial n’était pas uniquement motivé par PMC Bank. Nous l’avons considérée comme une banque qui aura également PMC comme composant. La nouvelle banque va avoir toutes les activités NBFC de Centrum, une bonne partie des activités de BharatPe, et PMC se joindra également à la banque. La raison de la recherche d’une licence bancaire était d’obtenir une franchise de dépôt.

Quelle était votre proposition pour la résolution de PMC Bank ?

Nous mettons un certain capital. C’est maintenant à la RBI de rédiger un plan et au gouvernement indien de l’approuver.

Quel capital allez-vous mettre dans la nouvelle banque ?

Nous avons souscrit Rs 1 800 crore entre partenaires (CFS et BharatPe), avant de commencer à diluer. Que nous diluions ou non, Rs 1 800 crore est souscrit par nous, dont Rs 500 crore seront là le premier jour. Un autre crore Rs400 sera là au cours de la première année, et d’autres crore Rs900 seront disponibles au robinet auprès des partenaires. Nous l’augmenterons au fur et à mesure des besoins en fonction de la croissance de l’entreprise.

Comment se déroulera la procédure d’acquisition de PMC Bank ?

Avant de pouvoir fusionner la PMC Bank, nous devrons être une banque opérationnelle. En vertu de l’article 45 de la loi sur la réglementation bancaire, on ne peut préparer un projet de fusion entre deux banques et, par conséquent, le processus ne commencera qu’une fois que nous aurons été convertis en banque. Donc, vous devez d’abord devenir une banque. Ensuite, un plan de fusion sera proposé au gouvernement indien, puis la notification finale viendra après les approbations.

Dans combien de temps pouvons-nous voir la petite banque de financement prendre forme ?

Notre effort est de faire le plus tôt possible, mais il y a un certain temps de procédure en termes de convocation d’une AGE, et nous devons incorporer notre société. Certains de ces délais sont hors de notre contrôle. Cependant, nous espérons le terminer dès que possible. Cela se produira certainement dans un délai de 120 jours.

Vous auriez parcouru en détail le dernier bilan de PMC Bank. Quels sont les points douloureux immédiats et comment allez-vous y faire face ?

En termes de points douloureux, il y a une valeur nette négative et c’est un problème dans toute institution financière. Comment vais-je m’y prendre ? Je ne peux pas le dire, car cela dépendra en grande partie de ce qui sera approuvé dans le schéma de fusion. Ainsi, le plus gros problème est la valeur nette négative qui a été créée en raison d’une mauvaise gestion et de transactions frauduleuses du côté des prêts. Sinon, la banque était bien connue pour son bon service. Et c’est ce qui fait vraiment mal aux déposants, car leur argent a été détourné.

Qu’est-ce que les déposants de PMC Bank doivent attendre des nouveaux propriétaires ? Quelle est votre intention de traiter avec les déposants ?

L’intention est de commencer, nous devons arriver à un point qui vaut mieux que la liquidation. Combien cela dépendra du régime.

Y a-t-il eu des discussions avec RBI sur les déposants de PMC ?

Jusqu’à présent, l’horloge était à l’arrêt pour les déposants de PMC Bank, et maintenant au moins l’horloge a commencé. Maintenant, la question pour les déposants est de savoir quand et combien ils pourront retirer ? Je pense qu’après avoir obtenu la licence, nous serons en mesure d’en discuter avec RBI.

Comment contrôlerez-vous les déposants de PMC qui quittent la banque ? Quelle est la stratégie là-bas?

Nous ne voulons pas arrêter les déposants de PMC. Cependant, nous les convaincrons qu’il y a une nouvelle direction et une nouvelle organisation. Nous pourrons mieux gérer les choses. Nous allons essayer cela dans la mesure du possible. Cependant, l’une des raisons pour lesquelles nous avons obtenu une licence est que si quelqu’un demande de l’argent, nous devrons payer.

Avez-vous prévu des incitations pour les déposants ?

Au cours des quatre prochains mois, nous réfléchirons à ce genre de choses pour créer des incitatifs. Existe-t-il un moyen de créer des incitatifs financiers? Nous allons travailler là-dessus. Les SFB paient de toute façon plus cher que le marché, même aujourd’hui, aux déposants.

