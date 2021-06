Les intermédiaires doivent se conformer aux nouvelles règles informatiques

in

Le gouvernement considère cette position comme rien d’autre qu’une réflexion après coup, pour retarder la mise en œuvre effective des règles. Nous devrons attendre la décision finale de la Haute Cour de Delhi.

Au cœur de la controverse entourant la position de WhatsApp sur la confidentialité des utilisateurs se trouvent les règles de 2021 sur les technologies de l’information (lignes directrices intermédiaires et code d’éthique des médias numériques), notifiées à compter du 25 février 2021. Ces règles sont arrivées avec la série de nouvelles conformités. pour les intermédiaires, les intermédiaires de médias sociaux ainsi que les intermédiaires de médias sociaux importants, sur la garantie d’une diligence raisonnable afin qu’ils puissent bénéficier de l’exemption légale de responsabilité légale. Cependant, il existe certains éléments sur lesquels les prestataires de services ne sont pas à l’aise. Au moment de la rédaction du présent rapport, WhatsApp avait contesté la validité constitutionnelle des règles devant la Haute Cour de Delhi.

C’est un principe commun du droit international ou de la jurisprudence nationale qu’un gouvernement souverain a le pouvoir de demander toute information pour la détection, l’enquête et la poursuite des cybercrimes. L’argument au nom de Whatsapp est que donner des informations d’identification sur l’expéditeur d’un message particulier peut équivaloir à une violation de la vie privée de l’utilisateur et peut avoir un impact préjudiciable sur l’utilité et l’efficacité du cryptage de bout en bout.

Cependant, il est important de souligner certains des problèmes clés. On cherche à colorer le discours dans le domaine public à travers une idée fausse selon laquelle le gouvernement est tout prêt pour l’espionnage, l’interception et la censure. En vertu de la règle 4, il existe des circonstances limitées dans lesquelles le gouvernement peut demander des informations relatives à l’identification du premier expéditeur d’un message sur la ressource informatique de l’intermédiaire important des médias sociaux. Ces motifs limités comprennent la prévention, la détection, l’enquête, la poursuite ou la sanction d’une infraction liée à la souveraineté et à l’intégrité de l’Inde, à la sécurité de l’État, aux relations amicales avec des États étrangers ou à l’ordre public, ou l’incitation à une infraction relative à la ci-dessus ou en relation avec le viol, le matériel sexuellement explicite ou le matériel pédopornographique, passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans.

Même dans ce cas, le gouvernement doit obtenir une ordonnance du tribunal ou de l’autorité statutaire compétente. Même après passation d’un tel arrêté, le gouvernement ne peut se voir communiquer le contenu dudit message par le prestataire de services. La question fondamentale est donc la suivante : les fournisseurs de services doivent-ils se ranger du côté des cybercriminels en cachant les détails de leur identité aux forces de l’ordre ou doivent-ils agir en tant que fournisseurs de services tiers indépendants ?

Le Règlement indique clairement que le gouvernement dispose d’un grand nombre de pouvoirs. Ce n’est pas surprenant car cela est en accord avec la tendance mondiale pendant Covid-19, où les nations ont promulgué des législations renforçant leurs mains.

Ces règles sont l’une des législations secondaires cyberlégales les plus larges de l’histoire de l’Inde indépendante. Ils couvrent non seulement les plateformes de médias sociaux, mais également tous les intermédiaires qui incluent 99% des entreprises indiennes. Dès qu’une entreprise indienne utilise un système informatique ou des données électroniques de ses employés, clients ou associés ou clients sur ses systèmes informatiques et son réseau informatique, elle devient un intermédiaire en vertu de la loi de 2000 sur les technologies de l’information. Ainsi, ces règles ne sont pas uniquement destinées aux réseaux sociaux. médias, mais aussi pour 99,99 % des entreprises indiennes. Ces règles représentent une réitération de la suprématie du pouvoir et du contrôle de l’État sur les affaires de ces entités.

Un certain nombre de DIP ont été déposées pour contester divers aspects des règles. Alors que le résultat des batailles judiciaires est attendu, au fond de leur esprit, les intermédiaires sont très clairs. Ils ne peuvent pas se permettre de quitter le marché indien. Cependant, ils veulent retarder le processus de mise en conformité avec les lois indiennes. Ils veulent épuiser tous les recours juridiques possibles à leur disposition à cet égard. Cependant, la loi en vigueur et l’opinion du grand public résument tous l’état d’esprit du public. Les intermédiaires devront se conformer à la cyber-loi indienne et à d’autres lois.

