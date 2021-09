Les internationaux irlandais masculins et féminins recevront le même salaire

in

01/09/2021 à 18:55 CEST

La Fédération irlandaise de football a annoncé lundi l’égalité de rémunération pour les équipes masculine et féminine, une mesure qui rapproche le football irlandais de l’égalité. La mise en place de la nouvelle compensation économique a été possible grâce à un accord avec des hommes internationaux, qui ont accepté une réduction du paiement qu’ils ont reçu pour faire partie de l’équipe nationale.

Katie McCabe, actuelle capitaine de l’équipe féminine d’Irlande, a salué le soutien qui leur a été apporté par les membres de l’équipe masculine et a souhaité célébrer la conclusion d’un accord. “L’équipe masculine a le mérite d’avoir été assez courageuse pour nous soutenir. C’est un grand jour pour le football irlandais.. Il se réalisera par l’union. Je suis très fier, en tant que capitaine, du travail qui a été fait pour nous amener à ce point & rdquor ;.

L’Irlande est le troisième pays à mettre en œuvre cette mesure après l’Australie et le Brésil, pionniers dans ce type d’accord. Seamus Coleman, ailier de l’équipe masculine, a expliqué qu’il espère que cela inspirera de nombreuses autres fédérations à faire de même.

« En tant que joueurs, nous sommes heureux de faire tout notre possible pour garantir que nos joueurs internationaux soient traités équitablement et juste et nous restons pleinement déterminés à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour atteindre ensemble cet objectif. J’espère qu’il inspirera de nombreuses autres nations à emboîter le pas.“, a condamné l’Irlandais.