Les internautes se moquent et comparent Maite Perroni avec Karla Panini – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Karla Panini est devenue l’une des femmes les plus détestées du Mexique, comme son histoire d’amour controversée avec Américo Garza, qui était un partenaire sentimental de sa meilleure amie et compagne, Karla Luna, une comédienne malheureusement décédée d’un cancer il y a quelques années.

Cependant, dès aujourd’hui, elle pourrait être remplacée par une autre actrice et chanteuse de renom. Ce serait Maite Perroni, ancienne Rebelde (RBD), qui a confirmé mercredi dernier sa romance avec le producteur Andrés Tovar, après les rumeurs qui circulaient autour du couple depuis quelques semaines.

« Nous sommes amis depuis 20 ans et cette année, nous avons constaté que nous vivions le même processus : chacun était en deuil pour avoir mis fin à une relation amoureuse », a écrit Perroni sur ses réseaux sociaux.

Cette situation n’est pas passée inaperçue auprès des internautes des réseaux sociaux, qui ont comparé les deux actrices pour avoir trahi leurs amis pour ensuite entamer une relation amoureuse avec leurs partenaires qui, dans un premier temps, auraient nié les romances.

Tout a commencé il y a quelque temps, lorsque les premières rumeurs sur leur relation ont éclaté. Ces arguments montraient que Maite Perroni était la raison pour laquelle Andrés Tovar et sa femme, l’actrice Claudia Martín, auraient mis fin à leur histoire d’amour, puisqu’elle était, soi-disant, la troisième personne impliquée dans la relation.

Cette situation serait très similaire à ce que Panini a vécu, car lorsqu’elle était la petite amie du comédien Oscar Burgos, elle a été infidèle à Américo, qui à l’époque était le mari de Karla Luna, récemment diagnostiquée d’un cancer. Certaines versions suggèrent que l’ancienne blanchisseuse a incité son amant à maltraiter Luna, bien qu’elle soit la meilleure amie du petit écran.

Les deux histoires ne sont pas passées inaperçues auprès des internautes qui n’ont pas perdu de temps à faire des mèmes sans fin liés à ces scandales amoureux.

« Arrêtez de romancer la trahison et le manque de valeurs. Ce que Maite Perroni et Andrés Tovar ont fait, c’est de ne pas applaudir. Bâtard, ils ont fait passer Claudia Martin (alors la femme) comme si elle était folle et jalouse. Maintenant, même en grande pompe, ils annoncent leur parade nuptiale », ont demandé les gens à partir de leurs profils numériques.

Mais ce n’était pas tout, car une pluie de mèmes a également explosé pour se moquer de cette situation. Dans certains, ils ont souligné que Karla Panini avait approché Perroni pour lui donner des conseils amoureux afin de trouver un partenaire.

De même, ils ont également accusé l’animateur de télévision d’être responsable de la décision de Perroni de voler le mari de son amie. « Peut-être que Maite Perroni n’aurait pas appris ces trucs si quelqu’un n’avait pas volé le mari de son amie », était le texte accompagné d’une scène inoubliable du dessin animé Bob l’éponge dans lequel un dialogue similaire est utilisé.

Parmi les blagues, ils ont également souligné que Panini serait fière de la performance de l’ancien RBD, car elle aurait suivi ses traces pour trouver un partenaire. De plus, d’autres femmes du show-business qui étaient dans des controverses similaires ont été incluses dans les mèmes, comme Irina Baeva et Susana González.

Enfin, les multivers des bandes dessinées faisaient également partie des blagues sur Internet, puisque les utilisateurs utilisaient l’image où deux Spider-Men se rencontraient face à face et se pointaient l’un vers l’autre avec un geste de confusion pour se voir à l’intérieur d’un entrepôt. « Donc, dans une autre partie du multivers, les maris de Karla Panini volent son nom Maite Perroni ?? », ont-ils écrit.

Ce ne sera sûrement pas la dernière fois que la polémique implique le nouveau couple. C’est juste une question d’attendre qu’ils soient à nouveau sur toutes les lèvres en raison de l’origine controversée de leur romance.