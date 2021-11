Les interviews Big Indie: Angry Cat Studios

Le Big Indie Pitch est un événement régulier organisé par les créateurs de Pocket Gamer et PC Games Insider. Il voit des développeurs indépendants s’engager dans une compétition de pitching de style speed-dating pour la gloire et ces packages promotionnels doux et doux.

L’événement donne aux indépendants cinq minutes pour présenter leurs jeux à un panel de presse, d’éditeurs et d’experts de l’industrie. Les juges choisissent ensuite trois gagnants et tout le monde reçoit des commentaires précieux.

Le point de vue indépendant

Le Big Indie Pitch devient de plus en plus grand à mesure que nous le présentons à des événements partout dans le monde. Pour vous donner une idée de ce à quoi ressemble l’événement, qui assiste aux événements et aux jeux présentés, nous nous sommes assis avec un certain nombre d’anciens candidats PC Indie Pitch pour offrir leurs points de vue.

Aujourd’hui, nous discutons avec Csaba Bak et Aliza Wenders, qui ont soumis USC: Counterforce to The Big Indie Pitch (PC+Console Edition) à Pocket Gamer Connects Digital NEXT sponsorisé par nos sponsors de saison Kwalee, et sont repartis en tant que finaliste .

Le Big Indie Pitch passe au numérique

Sophia Aubrey Drake : Parlez-nous un peu de vous et de votre studio indépendant – qui fait partie de l’équipe et quelles sont leurs inspirations ?

Aliza Wenders : Nous sommes effectivement une toute petite équipe. Il y a moi, Aliza Wenders, et je suis le développeur principal/concepteur de jeux et le seul programmeur, et il y a Csaba Bak, qui est mon « apprenti », un concepteur de jeux junior qui m’aide avec des idées, des tests, des relations publiques et du marketing. C’est tout, les gars.

Côté inspirations, j’ai commencé à programmer sur le Commodore 64, et depuis je suis en quête de créer des jeux, et pas seulement pour l’ordinateur. J’ai aussi conçu des RPG de table. J’aime développer des environnements et des règles complexes dans lesquels un « chaos contrôlé » peut se dérouler, comme à l’USC. Csaba est amoureux du processus de création d’un jeu et veut apprendre à créer ce sentiment exquis qu’il a ressenti en jouant aux jeux vidéo dans son enfance.

Parlez-nous de USC: Counterforce que vous avez présenté à la compétition.

Aliza Wenders : C’est la suite d’Ultimate Space Commando, notre premier jeu que nous avons sorti en 2015. C’est un jeu de stratégie/tactique au tour par tour avec un accent particulier sur la micro-gestion au niveau de l’escouade et des scénarios de combat rapproché très tendus. Mécaniquement, il est fortement inspiré de bons vieux classiques comme Laser Squad, Incubation, le vieil OVNI (X-Com) et Space Crusade, mais si vous regardez de plus près les règles du jeu, vous constaterez que c’est aussi très différent de tous ceux-là. Il y a une histoire originale et globale pour les deux jeux, et USC: CF continue cela depuis le premier jeu.

Selon vous, quels sont les aspects les plus uniques et les plus intéressants d’USC: Counterforce que les joueurs n’ont peut-être jamais vus auparavant.

Aliza Wenders : Tout d’abord, l’histoire. J’aime à la fois les thrillers/horreurs/monstres de science-fiction modernes et la littérature classique de science-fiction, et je sais qu’il est très difficile de créer quelque chose de vraiment unique, mais je pense que l’histoire des jeux USC est spéciale. Vous ne le voyez pas vraiment dans le premier jeu (à l’exception de certains éléments de la tradition), car c’est comme le prologue d’une plus grande histoire qui se déroulera maintenant. La menace extraterrestre à laquelle vous faites face n’est pas du tout ce que vous pensez qu’elle est. Mais c’est au joueur de reconstituer les éléments avant qu’il ne soit trop tard.

Le jeu ne vous tiendra pas la main et la campagne semi-aléatoire aura de nombreuses fins différentes en fonction de vos actions. Il n’y aura pas de récit complètement complet que vous ne pourrez pas changer. Vous serez en mesure de prendre des décisions qui changeront complètement la façon dont vous progressez dans votre campagne. Par exemple, vous aurez la possibilité d’utiliser la flotte en orbite de l’USCF et de lancer des armes nucléaires tactiques à la surface de la planète pour éliminer les menaces, mais cela changera la façon dont certaines missions vous sont disponibles et la façon dont les extraterrestres vous perçoivent.

L’extraterrestre « Horde » n’est pas non plus votre race typique d' »extraterrestre maléfique ». Ils n’ont pas de vaisseaux spatiaux, ils agissent plutôt comme des « animaux », mais bien sûr, il y a le mystère des Shadow Envoys qui ont essayé de communiquer avec vous dans le premier jeu. Vous ne savez rien d’eux. Tout cela entrera en jeu maintenant. De plus, vous ne défendez pas la Terre en soi. Vous êtes envoyé pour « nettoyer » après l’incident sur la planète M-8322 (qui a eu lieu lors du premier jeu), mais vous vous retrouvez face à une situation très troublante. Je ne veux pas gâcher les choses, cependant.

USC: Counterforce est un titre de RPG au tour par tour axé sur l’équipe. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir ce genre, et que pensez-vous y apporter qui n’a peut-être pas été vu auparavant ?

Aliza Wenders : Comme je l’ai déjà dit, j’aime les systèmes de règles complexes, et USC: CF en a définitivement un. Cela ne signifie pas que c’est très difficile à comprendre ou à jouer, cela signifie simplement que le combat a de nombreuses couches que vous pouvez maîtriser pour devenir encore meilleur. Il existe des types de dégâts élémentaires, des combos, un recul, une pénétration d’armure, une armure frontale/arrière, des combats à distance et au corps à corps, vous pouvez déplacer des objets pour faire des barricades, en gros, toute la carte est destructible et les extraterrestres traverseront les murs pour vous , et beaucoup d’autres petites choses comme les matières dangereuses, les fusions de réacteurs, etc., auxquelles vous devez faire attention. Vos marines ne sont pas définis par un système de classe ; ils ont 9 compétences et deux spécialisations, et c’est à vous de décider comment vous les formez. N’oubliez pas, chacun d’entre eux est un marin. Il n’y a rien de tel qu’ils ne puissent pas tirer avec telle ou telle arme simplement parce qu’ils ne sont pas spécialisés dans cela, vous vous spécialisez pour mieux gérer les choses et pour ne pas être en mesure de les gérer du tout.

Le jeu est présenté dans une vue de haut en bas. L’environnement et les unités sont entièrement en 3D, mais c’est une décision très délibérée de rendre le gameplay « 2D » (il y a toujours des sauts et des accroupissements), car cela donne une expérience plus dynamique et semblable à l’USC. Pourtant, vous pourrez voir ce que vos marines voient à travers leurs caméras personnelles, comme dans les films. Et tout comme dans le premier jeu, le chaos se produira rapidement après votre arrivée à une mission. Les choses brûlent, explosent, s’effondrent, les extraterrestres essaient de vous envahir, et pendant que vous emballez une puissance de feu vraiment lourde et que vous pouvez les prendre facilement en tête-à-tête, vous aurez toujours l’impression d’être traqué.

Le jeu utilise également le système de points d’action « à l’ancienne », où vous pouvez agir librement avec vos unités jusqu’à ce que vous passiez le tour, et n’êtes pas limité à quelques actions et attaques par tour. Dans les années 90, c’était la valeur par défaut. En 2021, c’est un peu unique. Ce système atténue également des choses comme rater un tir à 95% de chances de toucher et mourir. Vous pouvez simplement attaquer davantage et avoir la possibilité de battre en retraite si votre attaque échoue (si vous jouez bien, bien sûr).

Comment en êtes-vous venu à choisir les plateformes pour lesquelles vous développeriez USC : Counterforce ?

Aliza Wenders : Des jeux comme celui-ci sont traditionnellement conçus pour le PC, car le gameplay et l’interface utilisateur sont très complexes et nécessitent à la fois une souris et un clavier pour être joués efficacement. Nous le développons avant tout pour PC, sur PC. Un portage Linux et/ou Mac est possible, mais pour un studio à deux, cela semble une tâche trop lourde d’apporter USC: CF aux consoles. Non pas que nous ne l’ayons jamais fait auparavant, nous avons également sorti notre puzzle-plateforme Mimic Hunter sur Nintendo Switch.

En regardant le studio un peu plus maintenant. Est-il difficile de survivre en tant que développeur indépendant ?

Aliza Wenders : Je vais laisser Csaba répondre à cette question. Mais bref, c’est très très dur.

Csaba Bak : C’est la question à un million de dollars pour chaque développeur indépendant. Nous avons appris que nous devrions nous concentrer sur des projets beaucoup plus planifiés et qui obtiennent plus d’interactions de la part des joueurs à leurs débuts. Pour nous, en tant que studio à deux personnes, effectuer tous les flux de travail qui sont généralement effectués par des dizaines ou des centaines de travailleurs dans un studio plus grand, est notre plus grand ennemi. Le temps. Nous n’avons pas de temps à perdre. Certaines de nos décisions ressemblent plus à des prédictions, pour le moment. Nous avons encore beaucoup à apprendre. Après avoir assisté à des événements comme celui-ci, de nouvelles voies s’ouvrent devant nous en entrant en contact avec d’autres développeurs de jeux, éditeurs, investisseurs et autres participants de ce marché.

Y a-t-il des astuces et des conseils que vous donneriez aux développeurs indépendants qui débutent ?

Csaba Bak : Rêvez grand, mais choisissez votre projet avec soin. Chaque petit pas vous rapprochera du succès. Assistez à des événements, comme « The Big Indie Pitch », car ils sont l’endroit idéal pour présenter et présenter votre jeu. De plus, il y a de bons orateurs, et vous pourrez apprendre beaucoup de choses. Vous pouvez obtenir de nombreuses informations sur les services de ce marché et vous pouvez également discuter avec des éditeurs et des investisseurs.

Aliza Wenders : Faire un jeu est très difficile. Il ne s’agit pas seulement d’idée, de programmation, de conception ou de marketing. Il faut le voir du début à la fin. Vous perdrez de la force en cours de route, vous vous épuiserez et vous devrez faire face à ces problèmes et à toutes sortes d’autres. Souvenez-vous de la passion que vous aviez pour votre jeu lorsque vous avez commencé à le créer. Un jeu est comme une comédie, le plus difficile à faire. Pourquoi? Car dans ce cas, l’« utilisateur » est un « joueur ». Ils doivent pouvoir apprécier le jeu. Il doit avoir du contenu, des éléments de gameplay amusants, une atmosphère, une immersion. Les démos techniques ne sont pas des jeux.

Comment avez-vous trouvé votre expérience de pitch dans le cadre du Big Indie Pitch ?

Csaba Bak : Ce n’était pas la première fois, cependant, le sentiment était le même. J’étais très excité. En guise de préparation, nous avons décidé quoi et comment présenter au jury. L’élément principal était le gameplay lui-même. Juste après le message d’accueil, j’ai partagé mon écran pour montrer le gameplay. Comme le jeu est au stade alpha, j’ai pu montrer le générateur de cartes aléatoires, certaines situations de combat et les mécanismes de base eux-mêmes. Bien sûr, nous aurions pu montrer plus de choses si nous avions eu plus de temps, mais la barre des 5 minutes nous a obligés à couper toutes les choses inutiles et à nous concentrer sur l’essence du jeu. Nous sommes très reconnaissants aux organisateurs, aux juges et aux sponsors pour l’opportunité de nous présenter.

Qu’est-ce que vous pensez avoir gagné de l’expérience et qu’espérez-vous encore gagner ?

Csaba Bak : Après quelques pitchs, on devient plus compétent, et comme les juges sont très différents, j’ai appris à répondre à leurs questions et à me remettre sur pied plus facilement qu’avant. J’ai dû élargir ma zone de confort car pitcher en anglais devant un jury, qui sont des représentants de cette industrie est plus que passionnant. La situation elle-même m’a obligé à me concentrer sur la tâche à accomplir, me rendant ainsi meilleur en pitching, j’aimerais penser. Chaque opportunité de ce genre m’aide à m’améliorer en communication.

Quels sont vos espoirs pour ce jeu à l’avenir, et avez-vous des projets pour de futurs projets ?

Aliza Wenders : Il y a déjà beaucoup de choses que nous avons choisi de laisser de côté parce que c’est trop en ce moment. Si le jeu réussit, j’aimerais vraiment rajouter certaines de ces fonctionnalités : un mode de jeu où vous pouvez jouer en tant qu’extraterrestres, du co-op/PvP en ligne (le co-op hot seat fait déjà partie du jeu), un éditeur de mission/niveau sophistiqué que tout joueur peut facilement utiliser, et peut-être un support de modding. Quant aux futurs projets, nous avons déjà réalisé quelques prototypes avancés qui sont en attente à cause de l’USC:CF, et avons d’autres idées aussi, mais une troisième installation dans l’univers USC serait aussi très sympa. Peut-être dans un autre genre ? Ou peut-être que je m’en tiendrai à ce que je fais le mieux, la stratégie au tour par tour.

