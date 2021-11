Les interviews Big Indie: Eremite Games discute du mélange réussi de la ville b

Le Big Indie Pitch est un événement régulier organisé par les créateurs de Pocket Gamer et PC Games Insider. Il voit des développeurs indépendants s’engager dans une compétition de pitching de style speed-dating pour la gloire et ces packages promotionnels doux et doux.

L’événement donne aux indépendants cinq minutes pour présenter leurs jeux à un panel de presse, d’éditeurs et d’experts de l’industrie. Les juges choisissent ensuite trois gagnants et tout le monde reçoit des commentaires précieux.

Le point de vue indépendant

Le Big Indie Pitch devient de plus en plus grand à mesure que nous le présentons à des événements partout dans le monde. Pour vous donner une idée de ce à quoi ressemble l’événement, qui assiste aux événements et aux jeux présentés, nous nous sommes assis avec un certain nombre d’anciens candidats PC Indie Pitch pour offrir leurs points de vue.

Aujourd’hui, nous discutons avec Lukasz Korzanowski d’Eremite Games, qui a soumis Against The Storm au Big Indie Pitch PC + Console à Pocket Gamer Connects Digital #7 sponsorisé par Kwalee & Unity, et est sorti vainqueur.

Le Big Indie Pitch passe au numérique

Sophia Aubrey Drake : Parlez-nous un peu de vous et de votre studio indépendant – qui fait partie de l’équipe et quelles sont leurs inspirations ?

Lukasz Korzanowski : Nous sommes cinq à travailler à temps plein et un compositeur contractuel. Bien que nous n’ayons correctement créé l’entreprise qu’en mars 2021, la majeure partie de l’équipe travaillait sur le jeu après les heures normales de travail depuis près de deux ans maintenant. Auparavant, nous avons publié un jeu de stratégie mobile premium appelé Shattered Plane.

Il a reçu un accueil très chaleureux de la part des joueurs et est apparu en haut des charts, ce qui nous a rassuré sur le fait que nous sommes capables de nous attaquer à des projets plus complexes nous-mêmes. Nous travaillons tous dans le développement de jeux depuis un certain temps (de 5 à 7 ans chacun) pour des développeurs indépendants, AAA et mobiles, mais notre rêve était de créer un nouveau studio et de faire les choses à notre manière. Je sais que cela semble ringard et cliché, mais nous sommes extrêmement heureux que cela se soit réalisé.

Parlez-nous de Against The Storm que vous avez présenté lors de la compétition.

Against the Storm est un constructeur de ville roguelite situé dans un monde fantastique où il ne cesse de pleuvoir. Vous êtes le vice-roi de la reine – un pionnier envoyé dans la nature pour établir et gérer de nouvelles colonies habitées par des castors, des lézards et des humains.

Combiner un city builder et un roguelite, c’est un peu comme mélanger de l’eau avec de l’huile, mais les deux versions de démonstration publiques que nous avons publiées nous ont assuré que l’idée de base est solide. En plus d’une solide boucle de gameplay de construction de villes, le jeu propose également un système de rédaction de bâtiments, une exploration de style Dungeon Keeper, des saisons changeantes, des avantages, des besoins des villageois, un système de méta-progression, etc.

Selon vous, quels sont les aspects les plus uniques et les plus intéressants de Against The Storm que les joueurs n’ont peut-être jamais vus auparavant.

Il s’agit principalement d’un rare mélange de genres city builder et roguelite. Le deuxième aspect unique est le cadre : un monde tourmenté par la pluie éternelle.

Comme le font tous les développeurs indépendants, nous voulions d’abord créer un jeu RPG avec des traditions élaborées de haute fantaisie et un grand monde ouvert qui immergerait les joueurs pendant des semaines, voire des mois. C’est à ce moment-là que nous avons décidé du cadre. Notre idée était de prendre le monde existant, de modifier un élément et de voir si nous pouvons proposer des concepts intéressants et visuellement attrayants. Certains de nos premiers concepts étaient assez bizarres : un jeu se déroulant dans un monde où tout le monde est mort-vivant, un jeu dans un monde où chaque émotion a une manifestation magique ou une aventure se déroulant entièrement dans une colonie de lépreux.

L’idée qui a cliqué était celle avec les précipitations sans fin. Nous réfléchissions à l’apparence des vêtements et de l’architecture, aux armes que les guerriers utiliseraient. Nous avons conçu des concepts autour de divers bateaux à eau. Alors quand Damian (2D Artist) nous a montré le Wok Samurai et le Teapot Hammer, nous savions que c’était ça. Nous ne voulions pas que le jeu soit réaliste, mais stylisé et décalé.

Cependant, il y avait encore un éléphant dans la pièce : comment diable allons-nous créer un jeu RPG dans une équipe de 4 (à l’époque) travaillant après les heures de travail et travaillant quotidiennement pour les développeurs de jeux. Heureusement, ce n’est qu’après un prototype rejeté que nous avons réalisé que nous ne pourrons pas vraiment rivaliser avec les autres jeux du genre. Nous avons décidé de nous en tenir aux jeux de stratégie, le genre dans lequel nous avions le plus d’expérience. Après une étude de marché approfondie, nous l’avons réduit à un constructeur de villes, qui recommençait à gagner du terrain après quelques années d’oubli criminel.

Les constructeurs de villes sont extrêmement populaires, surtout sur PC. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir ce genre, et que pensez-vous y apporter qui n’a peut-être pas été vu auparavant ?

Le facteur décisif était la taille de l’équipe et la portée du projet. Nous ne voulions pas passer quatre ou cinq ans sur un jeu trop ambitieux et risquer de ne jamais le finir. Au fur et à mesure que nous recherchions différents genres, nous trouvions souvent des équipes de taille similaire avec des constructeurs de villes expédiés avec succès, achevés dans un laps de temps raisonnable (même en travaillant après les heures). Et, bien sûr, nous avons tous grandi à l’âge d’or des jeux Sierra Entertainment, comme César, Zeus et Pharaon, donc le choix était super simple pour nous.

Quant à ce que nous espérons apporter au genre, l’essentiel devrait être une nouvelle perspective sur la rejouabilité. Dans la plupart des constructeurs de villes, la phase de planification est la plus intéressante – lorsque vous venez d’atterrir dans un nouvel endroit et que vous essayez de comprendre comment tirer le meilleur parti de votre situation. Une fois que vous avez pris pied, vous êtes plus ou moins en train de faire les choses – étendre la colonie, résoudre les problèmes locaux, tout en pensant à ce que vous auriez fait différemment si vous deviez recommencer.

Dans Against the Storm, nous voulions capturer ce sentiment unique de recommencer et pimenter le tout avec des éléments de roguelite. Donc, en effet, vous jouez à des sessions plus courtes, mais chacune est différente – vous n’avez accès qu’à un nombre limité de bâtiments dans chaque jeu, vous obtenez des avantages très différents qui agissent en synergie les uns avec les autres, vos objectifs sont tirés au sort et la carte sur laquelle vous jouez on est généré procéduralement. Tout cela se traduit par une colonie unique qui rappelle davantage un personnage dans un jeu de roguelite qu’une ville traditionnelle dans un jeu de stratégie.

Comment en êtes-vous venu à choisir les plateformes pour lesquelles vous développeriez Against The Storm ?

L’un de nos principaux objectifs pour Against the Storm était de développer le jeu avec la communauté, car nous croyons fermement que c’est le moyen de créer de grandes expériences. C’est pourquoi nous avons choisi le modèle Early Access et le PC comme plate-forme principale. Nous espérons créer des versions console plus tard, et certains aspects du jeu ont déjà été conçus spécifiquement pour faciliter le portage, mais pour l’instant, nous ne pouvons rien promettre.

En regardant le studio un peu plus maintenant. Est-il difficile de survivre en tant que développeur indépendant ?

Nous sommes encore en train de « survivre », car notre avenir dépend plus ou moins du succès de Against the Storm. Avec le recul cependant, la période la plus simple était lorsque nous travaillions sur le jeu en tant que projet parallèle après des heures – il n’y avait pas de budget impliqué, pas de délais, pas de plan de développement strict, juste quelques développeurs indépendants passionnés essayant de créer leur propre jeu. Quand les choses sont finalement devenues sérieuses, il y avait beaucoup plus de choses en mouvement à se soucier, surtout lorsque nous avons quitté nos emplois, commencé à chercher un partenaire d’édition et mis en place un studio approprié en même temps. À la surprise de personne, il s’avère que le pire dans la création de jeux est toujours la paperasse et les trucs juridiques, pas le codage ou la modélisation 3D.

Y a-t-il des astuces et des conseils que vous donneriez aux développeurs indépendants qui débutent ?

Faire des jeux est un sujet complexe et il n’y a pas de recette facile pour réussir. Nous-mêmes ne sommes qu’au début de notre voyage et nous avons certainement encore beaucoup à apprendre. Cependant, si nous ne devions donner que deux conseils, ce serait de toujours garder la portée sous contrôle et de baser vos prédictions sur des données tangibles.

Il est très tentant de commencer votre aventure avec un développeur de jeux indépendant en essayant de créer votre opus magnum tout de suite, quel qu’il soit – un RPG profond en monde ouvert avec des tonnes de contenu, un jeu bac à sable en ligne massivement multijoueur ou un jeu de tir de héros en ligne PVP compétitif . Mais les chances de financer avec succès, et encore moins de terminer un tel projet, sont extrêmement faibles pour les petites équipes indépendantes. Il vaut mieux se concentrer sur un jeu que vous êtes sûr de pouvoir proposer, même si cela signifie que le jeu de vos rêves doit attendre un peu plus longtemps.

L’autre chose à garder à l’esprit, ce sont les données. Il y a tellement de bonnes ressources disponibles en ce moment, qu’il n’y a tout simplement aucune excuse pour ne pas les utiliser. Il est maintenant plus facile que jamais de savoir combien un jeu a été vendu, la taille d’une équipe qui l’a créé, quel était le budget exact ou combien de temps le jeu était en développement. Il existe d’innombrables post-mortems sur Internet, des centaines de conférences données par de grands professionnels de l’industrie et des dizaines de sites Web contenant des ressources et des conseils marketing (comme une liste de souhaits en estimations de conversion des ventes, des comparaisons entre les genres et les ventes, etc.). Avec toutes ces connaissances disponibles, il ne suffit tout simplement pas de concevoir un jeu uniquement basé sur des sentiments instinctifs.

Comment avez-vous trouvé votre expérience de pitch dans le cadre du Big Indie Pitch ?

Même si j’étais très nerveuse au début, cela s’est avéré être une expérience très agréable. J’ai eu l’occasion de discuter avec d’autres développeurs avant le début du pitch, ce qui a définitivement réduit le stress. À chaque instant, on m’a également demandé si j’avais toutes les informations dont j’avais besoin, ce que j’ai fait.

Qu’est-ce que vous pensez avoir gagné de l’expérience et qu’espérez-vous encore gagner ?

J’ai vite appris que le temps passe plus vite que prévu. La première ronde de lancers s’est terminée à mi-chemin de ma présentation et je savais que je devais en venir au fait plus tôt la prochaine fois. Cette expérience m’a permis de mieux structurer mon pitch et de finir dans les temps la deuxième fois que j’ai pitché.

Quels sont vos espoirs pour ce jeu à l’avenir, et avez-vous des projets pour de futurs projets ?

Against the Storm sera en accès anticipé sur Epic Games Store pendant au moins un an. Pendant cette période, vous pouvez vous attendre à des mises à jour fréquentes, allant de petits changements d’équilibre à de toutes nouvelles fonctionnalités et mécanismes de jeu. Le jeu a été conçu dès le départ pour le modèle Early Access, de sorte que tous les systèmes sont modulaires et peuvent être modifiés et modifiés très facilement. Nous avons un dicton au bureau, que le vrai plaisir ne commencera qu’après la sortie Early Access, car nous aurons enfin la chance de travailler en étroite collaboration avec la communauté et d’amener le jeu à un tout autre niveau.

Après un an d’accès anticipé, nous apporterons Against the Storm sur Steam et GOG. Nous souhaitons également le porter sur Switch et peut-être sur d’autres consoles, mais cela reste incertain. Quant aux projets futurs, c’est un peu tôt pour le dire. Nous sommes toujours amoureux de l’idée d’un petit RPG ou d’un jeu de survie se déroulant dans un monde en proie à une pluie éternelle, mais pour le moment, nous nous concentrons à 100% sur la fin de Against the Storm.

Vouloir pour montrer votre nouveau jeu passionnant ? Nous organisons des événements Big Indie Pitch tout au long de l’année, alors assurez-vous de garder un œil sur notre page d’événements pour un événement près de chez vous, ou même nos nouveaux pitchs numériques.

Tous nos emplacements à venir, y compris comment y participer, sont disponibles sur notre page d’événements à venir sur BigIndiePitch.com.

