Les interviews Big Indie : Flamebait s’assoit avec nous pour discuter du développement indépendant

Le Big Indie Pitch est un événement régulier organisé par les créateurs de Pocket Gamer et PC Games Insider. Il voit des développeurs indépendants s’engager dans une compétition de pitching de style speed-dating pour la gloire et ces packages promotionnels doux et doux.

L’événement donne aux indépendants cinq minutes pour présenter leurs jeux à un panel de presse, d’éditeurs et d’experts de l’industrie. Les juges choisissent ensuite trois gagnants et tout le monde reçoit des commentaires précieux.

La vue indé

Le Big Indie Pitch devient de plus en plus grand à mesure que nous le présentons à des événements partout dans le monde. Pour vous donner une idée de ce à quoi ressemble l’événement, qui assiste aux événements et aux jeux présentés, nous nous sommes assis avec un certain nombre d’anciens candidats PC Indie Pitch pour offrir leurs points de vue.

Aujourd’hui, nous discutons avec Mattias Lindblad de Flamebait, qui a soumis Passpartout 2: The Lost Artist à The Digital Big Indie Pitch (PC + Console Edition) # 8 et est sorti vainqueur.

Le Big Indie Pitch passe au numérique

Sophia Aubrey Drake : Parlez-nous un peu de vous et de votre studio indépendant – qui fait partie de l’équipe et quelles sont leurs inspirations ?

Mattias Lindblad : Flamebait a commencé avec 5 étudiants il y a 6 ans en créant des petits jeux étranges. Nous nous sommes lancés dans les jeux à cause de la façon dont la magie nous a inspirés quand nous étions jeunes. Comment les animations peuvent donner vie à quelque chose, comment un jeu peut vous surprendre pendant que vous jouez, comment la musique peut vous faire ressentir et le code qui relie tout cela. Actuellement, nous ne sommes que 6 personnes : Mattias le PDG et directeur du jeu, Gustav Rosberg le directeur artistique et artiste, Niklas Bergwall l’animateur et concepteur UX, Viktor Zryd le producteur et concepteur audio, Niklas Lindblad le directeur technique et programmeur et Tomoko Miya le Responsable Marketing. Avec Flamebait, nous avons uni nos forces pour une cause simple : inspirer les gens à créer.

Parlez-nous de Passpartout 2: The Lost Artist que vous avez présenté au concours.

Ça va être incroyable. J’ai ce sentiment de flou chaleureux rien qu’en pensant à ce que nous essayons de construire ici – et je pense que c’est un très bon signe. Avec la suite, nous nous efforçons de donner aux joueurs des moyens plus amusants de créer et de vendre de l’art, en les aidant encore mieux à raconter leur propre histoire d’artiste avec une solide distribution de visages nouveaux et familiers. Nous travaillons dur pour rester fidèle à l’original tout en ajoutant des améliorations pour pimenter l’expérience. C’est une corde raide difficile à marcher, mais je pense que nous l’avons bien équilibré jusqu’à présent. Espérons que les joueurs seront d’accord.

Selon vous, quels sont les aspects les plus uniques et les plus intéressants de Passpartout 2: The Lost Artist que les joueurs n’ont peut-être jamais vus auparavant.

Tout comme dans l’art du dessin original et obtenir les commentaires des critiques est l’essence unique. C’est une base absurde pour un jeu et nous l’adorons. Avec la suite, nous voulons faire preuve de créativité avec ce que nous pouvons faire avec le concept, repoussant à la fois les limites mécaniques et esthétiques.

Passpartout 2: The Lost Artist est un jeu qui consiste à créer vos propres chefs-d’œuvre artistiques. C’est aussi un retour à votre tout premier jeu. Alors, qu’est-ce qui vous a fait choisir non seulement de créer ce genre de jeu mais aussi d’y revenir ?

Le concept s’inspire d’un rêve il y a 6 ans de gérer votre propre galerie d’art, déclenché par une scène de combat dans une galerie d’art dans le film Le tour du monde en 80 jours. Cela a conduit à nommer le jeu Passpartout, une version mal orthographiée involontairement du personnage Passepartout de ce même film. Nous avons fait un prototype de ce concept que les joueurs ont vraiment aimé. Les joueurs ont toujours été à la base de nos choix. En fin de compte, nous ne créons pas des jeux pour nous-mêmes mais pour eux.

Après le battage médiatique de Passpartout: The Starving Artist, nous avons senti qu’il y avait tellement plus que nous pouvions faire et devrions certainement faire. Mais le travail créatif est rarement aussi simple. Nous nous sommes sentis épuisés et sans inspiration pour continuer, nous avons donc créé quelques jeux différents jusqu’à ce que nous ressentions de l’inspiration et de l’excitation. Je pense que faire une pause avec Passpartout a été formidable pour nous. Nous avons énormément évolué en tant que développeurs et sommes maintenant capables de sortir quelque chose qui se sent tellement mieux.

En regardant le studio un peu plus maintenant. Est-il difficile de survivre en tant que développeur indépendant ?

Nous avons eu beaucoup de chance dans le sens où notre premier match a été un succès et que nous avons pu nous maintenir depuis. Étant dans notre position, il est bien sûr un peu gênant de peser sur les difficultés du développement indépendant. Il est déjà assez difficile de survivre financièrement et une fois que vous le faites, vous réalisez que vous devez également survivre de manière créative. Trouver l’harmonie entre les affaires et l’art est difficile et le plus souvent, ils peuvent sembler être des forces opposées qui demandent de l’attention. Trop de l’un ou l’autre ressemble à la mort, que ce soit financièrement ou créativement. C’est quand on trouve l’harmonie entre les deux, faire de l’art que les gens veulent, qu’on se trouve dans un sweet spot.

Y a-t-il des astuces et des conseils que vous donneriez aux développeurs indépendants qui débutent ?

Faites quelque chose de spécial et trouvez vos joueurs. Si vous cherchez à trouver l’harmonie entre les affaires et l’art, je pense que l’un des meilleurs moyens est de trouver un moyen de construire quelque chose de spécial le plus rapidement possible et de le lancer pour voir si vous pouvez trouver des joueurs qui le creusent. S’il ne colle pas, vous pouvez essayer de le jeter une fois de plus, mais généralement, cela signifie qu’il manque quelque chose dans le jeu. Réparez-le rapidement ou essayez quelque chose de différent jusqu’à ce que vous trouviez les joueurs. Ce n’est que lorsque vous les avez trouvés que je pense que vous devriez construire le tout.

Comment avez-vous trouvé votre expérience de pitch dans le cadre du Big Indie Pitch ?

J’ai beaucoup apprécié. C’était incroyablement bien organisé, surtout pour un événement numérique. Ce fut une excellente occasion de rencontrer d’autres développeurs formidables.

Qu’est-ce que vous pensez avoir gagné de l’expérience, et qu’espérez-vous encore gagner ?

La meilleure partie de tout pitch est que chaque fois que vous présentez votre jeu, vous apprenez à mieux le connaître. Vous pouvez évaluer les réactions pour voir ce qui fonctionne, peaufiner au fur et à mesure et apprendre. Parfois, vous constaterez que ce que vous pensiez être vraiment cool avec le jeu n’est pas vraiment cool avec le jeu. Être ouvert à cela vous permet de changer de concentration pour mettre tous vos efforts sur les choses qui comptent. Ce qui est génial avec le Big Indie Pitch, c’est que vous pouvez pitcher rapidement et obtenir des commentaires des juges par la suite sur ce qu’ils pensent, ce qui peut être difficile à obtenir dans un cadre plus régulier. Je veux continuer à apprendre ce que les gens trouvent excitant avec notre jeu afin que nous puissions nous concentrer davantage sur cela.

Quels sont vos espoirs pour ce jeu à l’avenir, et avez-vous des projets pour de futurs projets ?

En ce moment, tout l’accent est mis sur Passpartout 2. Nous voulons rendre nos joueurs heureux. Nous voulons les inspirer à créer. Si nous y parvenons, nous serons heureux.

