Les interviews Big Indie: James Patton de Clockwork Bird s’assoit avec nous pour tal

Le Big Indie Pitch est un événement régulier organisé par les créateurs de Pocket Gamer et PC Games Insider. Il voit des développeurs indépendants s’engager dans une compétition de pitching de style speed-dating pour la gloire et ces packages promotionnels doux et doux.

L’événement donne aux indépendants cinq minutes pour présenter leurs jeux à un panel de presse, d’éditeurs et d’experts de l’industrie. Les juges choisissent ensuite trois gagnants et tout le monde reçoit des commentaires précieux.

La vue indé

Le Big Indie Pitch devient de plus en plus grand à mesure que nous le présentons à des événements partout dans le monde. Pour vous donner une idée de ce à quoi ressemble l’événement, qui assiste aux événements et aux jeux présentés, nous nous sommes assis avec un certain nombre d’anciens candidats PC Indie Pitch pour offrir leurs points de vue.

Aujourd’hui, nous discutons avec James Patton de Clockwork Bird, qui a soumis Silicon Dreams à The Big Indie Pitch (PC + Console) à Pocket Gamer Connects Digital #4 et est reparti avec le prix pour la troisième place.

Le Big Indie Pitch passe au numérique

Sophia Aubrey Drake : Parlez-nous un peu de vous et de votre studio indépendant – qui fait partie de l’équipe et quelles sont leurs inspirations ?

James Patton : Salut, je suis Jamie, la moitié de l’équipe ! J’ai commencé en tant que développeur de jeux amateur et j’ai eu ma chance lorsque mon premier jeu, Spinnortality, a eu un Kickstarter réussi et un lancement encore plus réussi sur Steam. Les revenus de ce jeu étaient suffisants pour que je devienne un développeur indépendant à temps plein, et aussi pour embaucher Danny, la seconde moitié du studio.

Je m’intéresse aux jeux où la narration et la mécanique interagissent de manière intéressante. J’aime à peu près tout de Inkle (par exemple 80 Days, Heaven’s Vault, Pendragon) et je suis fan de Failbetter depuis des années. Dernièrement, je me suis retrouvé attiré par de petits jeux expérimentaux comme Signs of the Sojourner, ou des œuvres comme Holonoptic, A Hand with Many Fingers ou The Quiet Sleep.

Je suis Danny, l’autre moitié de l’équipe ! J’ai commencé ma carrière dans le développement de jeux en tant que concepteur de jeux d’histoires analogiques et, comme l’a dit Jamie, j’ai également eu ma chance lorsqu’il a lancé Spinnortality.

Je suis un grand fan des jeux qui permettent aux joueurs de se fixer leurs propres objectifs et de trouver leurs propres moyens de les atteindre, comme Factorio, ou Kerbal Space Program. Je suis inspiré pour combiner ces expériences émergentes avec des systèmes narratifs, libérant le joueur sur un monde et lui permettant d’explorer et d’expérimenter, d’influencer et d’être influencé par celui-ci tout en construisant sa propre histoire unique.

Parlez-nous de Silicon Dreams, le jeu que vous avez pitché pendant la compétition.

C’est une simulation d’interrogatoire cyberpunk où vous devez éliminer les androïdes déviants. La version rapide est “It’s Blade Runner meets Papers Please”.

Il se déroule dans un avenir où les androïdes (robots humanoïdes) sont des appareils de luxe courants comme, disons, Alexa d’Amazon. Sauf qu’ils peuvent marcher et parler et ils disent qu’ils ont des sentiments. Le joueur joue le rôle d’un androïde interrogateur qui doit interroger tous les androïdes qui semblent problématiques ou gênants et déterminer s’ils doivent être envoyés en maintenance (ce qui signifie généralement un effacement de la mémoire), détruits ou simplement relâchés. Mais que se passe-t-il si l’androïde est techniquement cassé, mais que vous les aimez vraiment et que vous ne voulez pas les voir mourir ?

Selon vous, quels sont les aspects les plus uniques et les plus intéressants de Silicon Dreams, que les joueurs n’ont peut-être jamais vus auparavant ?

Deux choses. Premièrement, la mécanique émotionnelle.

Les personnages (androïdes) que vous interrogez ont leur état émotionnel modélisé, ils peuvent donc se sentir très en colère, ou effrayés ou heureux à tout moment. Chaque ligne de dialogue peut modifier cet état. Et il y a certaines questions auxquelles un androïde ne répondra pas s’il n’est pas dans le bon état émotionnel. Ainsi, par exemple, vous pourriez demander « Aimez-vous votre travail ? » et ils répondront “Bien sûr, je suppose” – mais une fenêtre contextuelle vous dira qu’ils se retiennent en fait, et ils pourraient donner une réponse plus véridique s’ils étaient plus en colère. Alors vous devriez poser des questions sur les sujets qui les mettent en colère, puis revenir en arrière et poser à nouveau la question, et j’espère qu’ils répondront « Ugh, très bien ! Je déteste mon travail !

L’autre mécanisme intéressant est que vous devez remplir un rapport pour chaque scène… mais vous pouvez mentir. Vos créateurs peuvent demander, par exemple : « Cet androïde peut-il ressentir de la colère ? (Ce n’est pas pris en charge dans ce modèle.) » Eh bien, peut-être que vous commencez à leur poser des questions sur leur vie et découvrez que oui, ils peuvent ressentir de la colère. Si vous voulez bien faire votre travail, vous noterez consciencieusement que dans le rapport, l’entreprise vous récompensera avec un rang plus élevé et l’androïde sera très probablement tué. Mais si vous voulez qu’ils vivent, vous pouvez délibérément donner la mauvaise réponse. L’entreprise s’en apercevra-t-elle ? Peut-être – ils vérifient parfois ces choses, mais pas toujours, alors vous pourriez vous en tirer. Mais attention : s’ils vous attrapent dans suffisamment de mensonges, le rang de votre entreprise baissera. Je ne vais pas gâcher ce qui se passe s’il devient trop bas, mais je dirai simplement : c’est très mauvais.

Silicon Dreams est une expérience narrative, centrée sur la notion de ce que signifie être humain. Bien que ce ne soit pas quelque chose que vous voyez tous les jours, il existe des exemples sur le marché, tels que Detroit : Become Human. Qu’est-ce qui vous a donné envie d’aborder ces sujets, et que pensez-vous apporter aux jeux narratifs qui n’avaient peut-être pas été vus auparavant ?

Ce jeu est né essentiellement lorsque j’ai regardé Blade Runner 2049 pour la première fois, puis j’ai regardé un essai vidéo fascinant et émotionnel à ce sujet de Film Joy. Cela m’a frappé que ce film parlait d’un androïde et d’un hologramme d’IA – des appareils, ou des personnes, sans droits de l’homme – luttant pour vivre une vie qui ait un sens pour eux dans un monde hostile à chaque tournant. Cela m’a vraiment parlé; nous avons décidé que le pilier émotionnel du jeu devrait être « Qui devient humain ? » Parce qu’il y a beaucoup de gens autour d’aujourd’hui qui se voient techniquement accorder des droits humains, mais qui en sont pratiquement privés : les personnes LGBTQ dans certaines régions conservatrices des États-Unis ; les personnes trans se voient refuser des soins de santé au Royaume-Uni ; les sans-abri, les réfugiés et les personnes de couleur à travers le monde occidental et, plus généralement, les personnes de la classe ouvrière de tous bords qui peuvent techniquement être libres mais sont enchaînées à des emplois qui les abîment.

À cette fin, je pense que ce que nous apportons à l’espace narratif est une écriture détaillée et compatissante qui essaie d’humaniser ces personnages et de les comprendre, les verrues et tout. Aucun personnage de Silicon Dreams n’est parfait (vous pouvez rendre la plupart d’entre eux grincheux, après tout !), et presque aucun personnage n’est irrécupérable. Nous voulions écrire un jeu qui traitait ces sujets avec l’humanité qu’ils méritaient.

Comment en êtes-vous venu à choisir les plateformes pour lesquelles vous développeriez Silicon Dreams ?

J’ai toujours développé pour le bureau et j’utilise Unity, donc Windows, Mac et Linux (pour lequel Unity est construit) étaient des choix assez évidents. Certains développeurs ne font pas de builds Linux ou Mac parce qu’ils sont compliqués, mais je pense que le temps supplémentaire que je passe à les vérifier est compensé par les ventes de Mac et Linux, même s’ils sont beaucoup plus petits que Windows.

Nous aimerions faire un port mobile ou même un port Switch, mais je ne l’ai jamais fait auparavant et je connais très peu le paysage médiatique dans ce domaine, donc ce serait un effort.

En regardant le studio un peu plus maintenant. Est-il difficile de survivre en tant que développeur indépendant ?

C’est assez difficile ! Silicon Dreams a connu une semaine de lancement difficile, et jusqu’à ce qu’il soit examiné dans Kotaku, ses chiffres de vente étaient plutôt mauvais. Je pense qu’on s’est rendu la vie difficile en faisant un jeu narratif (un titre de stratégie ou de gestion aurait été plus facile à vendre), surtout expérimental, mais je pense que ça valait le coup de transmettre notre vision.

Heureusement, certains points de vente plus importants et plus influents l’ont examiné, il est donc maintenant de plus en plus populaire ! Mais les choses semblaient vraiment se dérouler pendant les deux premières semaines.

Nous essayons maintenant de comprendre comment survivre à long terme sans compter sur des paris de la grêle comme « Nous espérons bien sûr que notre jeu narratif expérimental se vendra bien ». Il s’avère que c’est une phrase stupide.

Y a-t-il des astuces et des conseils que vous donneriez à un développeur indépendant qui débute ?

Proposez un petit projet bien défini que vous pouvez terminer sans payer trop d’autres personnes, et ayez un plan sur la façon dont vous allez garder les lumières allumées pendant le développement et s’il glisse. Tant que le projet est bien défini et que vous n’aurez pas besoin de dépenser beaucoup d’argent, vous pourrez le terminer à temps, et s’il glisse, vous avez ce plan ou ce tampon pour vous replier. au.

Si votre projet est trop grand pour ce que vous pouvez vous permettre ou nécessite plus de personnes que vous ne pouvez en réunir et payer, ou s’il risque de s’étendre (ce que Silicon Dreams était, j’ai réalisé, lorsque nous avons refait les visuels pour la 4ème fois !), abandonnez l’idée et trouvez-en une meilleure. Vous feriez mieux de balancer différentes idées et d’en trouver une qui correspond à vos moyens, plutôt que de vous enfermer dans un projet risqué ou même voué à l’échec.

Oh, et si vous débutez, vous avez, par définition, beaucoup à apprendre. Je suggérerais de créer un certain nombre de petits jeux plutôt que de travailler sur un seul gros jeu : vous apprenez plus en faisant beaucoup de petits projets que de vous cogner la tête contre un gros.

Comment avez-vous trouvé votre expérience de pitch dans le cadre du Big Indie Pitch ?

C’était très amusant! L’atmosphère dans la salle verte numérique était décontractée et tout le monde semblait gentil. C’est toujours un peu stressant de présenter son idée chérie, surtout avec des contraintes de temps féroces, mais nous avions préparé le pitch deck et nous nous sommes entraînés un peu et c’était plutôt agréable.

Qu’est-ce que vous pensez avoir gagné de l’expérience, et qu’espérez-vous encore gagner ?

Avant de commencer à participer à des concours de pitch, mes diapositives étaient littéralement de simples diapositives Powerpoint blanches avec du texte Calibri dessus et une poignée de flèches et de captures d’écran. Le fait d’être exposé aux pitchs d’autres personnes (beaucoup plus intéressants visuellement) m’a montré où se trouve la barre et m’a aidé à mieux comprendre mon pitch. Je ne savais pas qu’un diaporama d’entreprise pouvait aussi transmettre une atmosphère.

J’espère qu’à l’avenir, je m’améliorerai pour les assembler afin que le lancement d’un jeu puisse devenir quelque chose de simple sur lequel je n’aurai pas à me tourmenter. J’aimerais pouvoir commencer à travailler sur le pitch deck et ensuite être prêt à pitcher aux éditeurs dans les 48 heures.

Quels sont vos espoirs pour ce jeu à l’avenir, et avez-vous des projets pour de futurs projets ?

En ce moment, nous faisons des correctifs de base et essayons d’ajouter quelques fonctionnalités demandées, mais nous espérons libérer quelques personnages supplémentaires à interroger. Nous voulions publier des packs DLC entiers présentant différents scénarios qui se déroulent ailleurs dans l’univers de Silicon Dreams, mais pour le moment, les ventes n’ont pas été suffisamment fortes pour justifier de consacrer plus de temps à cela. Peut-être à l’avenir.

Quant aux futurs projets, nous n’en avons pas vraiment prévu ! Nous sommes intéressés à faire du travail sous contrat pour faire fonctionner le studio, mais nous n’avons pas beaucoup d’expérience dans la recherche, donc si quelqu’un a besoin de concepteurs narratifs, d’écrivains ou d’éditeurs, il doit nous envoyer un message.

Vouloir pour montrer votre nouveau jeu passionnant ? Nous organisons des événements Big Indie Pitch tout au long de l’année, alors assurez-vous de garder un œil sur notre page d’événements pour un événement près de chez vous, ou même nos nouveaux pitchs numériques.

Tous nos emplacements à venir, y compris comment y participer, sont disponibles sur notre page des événements à venir sur BigIndiePitch.com.

