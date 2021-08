Les interviews Big Indie: L’amitié est amusante Studios

Le Big Indie Pitch est un événement régulier organisé par les créateurs de Pocket Gamer et PC Games Insider. Il voit des développeurs indépendants s’engager dans une compétition de pitching de style speed-dating pour la gloire et ces packages promotionnels doux et doux.

L’événement donne aux indépendants cinq minutes pour présenter leurs jeux à un panel de presse, d’éditeurs et d’experts de l’industrie. Les juges choisissent ensuite trois gagnants et tout le monde reçoit des commentaires précieux.

La vue indé

Le Big Indie Pitch devient de plus en plus grand à mesure que nous le présentons à des événements partout dans le monde. Pour vous donner une idée de ce à quoi ressemble l’événement, qui assiste aux événements et aux jeux présentés, nous nous sommes assis avec un certain nombre d’anciens candidats PC Indie Pitch pour offrir leurs points de vue.

Aujourd’hui, nous parlons à Christopher Ellis de Friendship is Fun Studios, qui a soumis Assimilate! (A Party Game) à The Digital Big Indie Pitch (PC + Console Edition) # 8 et est reparti avec le prix pour la troisième place.

Le Big Indie Pitch passe au numérique

Sophia Aubrey Drake : Parlez-nous un peu de vous et de votre studio indépendant – qui fait partie de l’équipe et quelles sont leurs inspirations ?

Christophe Ellis : Bonjour, je suis Chris de Friendship is Fun Studios, un studio indépendant de Dallas, TX. Nous sommes trois dans l’équipe, moi-même (le concepteur du jeu), Brett (l’artiste) et Marcus (le programmeur). Nous avons été inspirés pour créer ce jeu en raison de notre amour pour les jeux de déduction sociale, de notre dépendance aux jeux de société et, très franchement, de notre frustration qu’il n’y ait pas plus de jeux de société de déduction sociale disponibles.

Jackbox a certainement été une grande inspiration, car ils sont certainement le « parrain » des jeux de société, plaçant la barre très haut pour créer des jeux de société amusants et de qualité année après année. Nous avons également été inspirés par certains de nos jeux de société préférés comme Codenames, Chameleon et Secret Hitler, en mélangeant le genre « Jeu de mots » avec le genre « Déduction sociale » pour créer quelque chose de vraiment amusant et unique.

Parlez-nous d’Assimilate ! (A Party Game) que vous avez présenté à la compétition.

Assimilate est un jeu de société de déduction sociale qui se déroule dans les années 1950 à propos d’un robot intelligemment déguisé se faufilant dans une chaussette locale “Humans Only”. 5 à 10 joueurs peuvent utiliser leurs téléphones comme contrôleurs et jouer en local ou en ligne en trois parties de plaisir à pointer du doigt.

Un streamer Twitch a récemment décrit notre jeu comme “Les noms de code se rencontrent parmi nous, enveloppés dans Jackbox”, ce qui était vraiment flatteur car nous aimons tellement tous ces jeux.

Selon vous, quels sont les aspects les plus uniques et les plus intéressants d’Assimilate ! (A Party Game) que les joueurs n’ont peut-être jamais vu auparavant.

Vous pouvez compter sur une main (peut-être deux) le nombre de jeux de société à déduction sociale sur le marché. C’est un espace très niche récemment popularisé par la croissance explosive de Among Us. Nous savions que Among Us nous avait rendu un grand service en montrant au monde à quel point le genre de la déduction sociale pouvait être amusant et excitant.

L’aspect “délibération” de notre jeu est particulièrement unique car il permet vraiment à chacun d’accuser les autres joueurs depuis son téléphone sans avoir besoin de vocaliser. Cela rend plus facile de jouer à notre jeu en ligne sur les flux Twitch, mais plus important encore, cela contribue également à rendre notre jeu plus accessible à tous, pas seulement aux personnalités les plus bruyantes et les plus extraverties de la pièce.

Assimiler! (A Party Game) est un jeu de société à thème rétro. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir ce genre, et qu’est-ce que vous pensez y apporter qui n’a peut-être pas été vu auparavant ?

Lorsque nous avons proposé le concept d’Assimiler pour la première fois, nous savions que nous aimions le concept d’un robot essayant de se fondre dans un groupe d’humains. Nous avons aimé cette idée d’un robot essayant de se déguiser d’une manière mignonne et adorable. Les premiers concepts, cependant, avaient plus une ambiance Terminator/Judgement Day, mais nous savions que ce concept ne correspondait pas bien à notre aspiration à créer un jeu “amusant, mignon” qui soit amusant pour les enfants et les adultes.

Rappelez-vous, cela se passait également au milieu de la quarantaine, où tout le monde était (naturellement) amer, effrayé, contrarié et fatigué, donc à ce stade, nous étions encore plus déterminés à créer un jeu qui se sentait plus amusant et invitant vs. .froid et effrayant.

Nous avons donc changé de direction et opté pour un jeu dans le style des années 50 avec des chaussettes, des juke-box et une musique adorable, nostalgique et ancienne. Nous avons vraiment apprécié le fait que les années 1950 étaient un thème relativement sous-utilisé, ce qui nous permet intrinsèquement d’être unique et de nous démarquer également.

Comment en êtes-vous venu à choisir les plateformes que vous développeriez Assimilate ! (Un jeu de société) pour ?

Comme il s’agissait de notre premier jeu, nous savions que nous voulions commencer avec Steam car il s’agissait d’une plate-forme très accessible avec un public massif. Nous avons également décidé de créer le jeu en utilisant Unity pour mieux nous préparer à porter le jeu sur d’autres consoles/plateformes le moment venu.

En regardant le studio un peu plus maintenant. Est-il difficile de survivre en tant que développeur indépendant ?

De nos jours, il existe tellement d’outils gratuits, de didacticiels illimités et de forums utiles pour les développeurs de jeux pour la première fois que cela semble définitivement être le meilleur moment pour créer un jeu. Cela étant dit, parce que l’obstacle à la création d’un jeu est si faible, cela signifie également qu’il y a tellement de jeux en cours qu’il devient de plus en plus difficile de créer un jeu qui se démarque.

Pour cette raison, il est difficile de dire « à quel point » il est difficile de survivre. D’une part, nous avons pu créer un jeu de société sur 18 mois les nuits et les week-ends avec des coûts initiaux limités, donc on peut dire qu’il est « plus facile que jamais » pour les développeurs indépendants de créer un jeu. Mais d’un autre côté, il y a tellement de jeux en compétition pour attirer l’attention du public qu’essayer de vendre ce jeu peut en fait être plus difficile que jamais. Bref, j’aurai probablement une meilleure réponse pour vous dans quelques mois après le lancement de notre jeu et nous verrons combien de notre investissement initial nous avons pu récupérer.

Y a-t-il des astuces et des conseils que vous donneriez aux développeurs indépendants qui débutent ?

Pour moi, je pense que l’un des plus grands apprentissages est venu de sortir notre jeu au public WAY avant que nous nous sentions à l’aise de le faire. Bien sûr, notre jeu était dans un état « jouable », ce qui signifie que vous pouviez techniquement terminer le jeu et qu’il y avait encore un semblant de l’épine dorsale globale du jeu, mais il manquait plusieurs fonctionnalités, esthétiques et effets sonores que nous savions que nous devions finalement inclure dans notre version finale. Parce que le jeu était dans un état si rudimentaire, j’étais tellement terrifié à l’idée de publier une page Steam, sans parler d’une version jouable du jeu.

En fait, je me souviens avoir vraiment voulu retarder notre playtest Alpha la veille de sa publication. Je me souviens avoir eu l’impression qu’il nous restait trop à faire avant de pouvoir le partager. Je me souviens avoir craint que personne ne joue au jeu dans un état aussi inachevé et que nous créions simplement une «mauvaise première impression» pour quiconque le ferait. J’avais tort. Heureusement, Marcus et Brett étaient convaincus que nous devions nous en tenir à notre plan initial et lancer le playtest alpha et je suis tellement, tellement content que nous l’ayons fait.

La sortie du jeu au public a entraîné plusieurs choses :

Nous avons eu une tonne d’excellents retours, dès le début. Nous avons déterminé quelles parties les gens aimaient, quelles parties n’aimaient pas, et nous avons dû faire ces changements tôt plutôt que de perdre du temps et de l’énergie sur une version du jeu que les gens n’auraient pas aimée autant. Nous avons été présentés à nos premiers utilisateurs. Ces premiers fans du jeu nous ont aidés à peaufiner le jeu, à vérifier que nos changements ont fonctionné et à agir finalement comme nos évangélistes pour le jeu en le partageant avec leurs amis et abonnés. Enfin, la sortie du jeu nous a donné un énorme regain de confiance. C’était excitant. Voir des gens jouer à notre jeu sur Twitch pour la première fois et voir des étrangers apprécier le jeu a considérablement amélioré notre motivation à continuer à faire le jeu. C’était revigorant.

Il y a une citation de Reed Hastings, le fondateur de LinkedIn, dans laquelle il déclare : « Si vous n’êtes pas gêné par la première version de votre produit, vous l’avez lancé trop tard. Cela a sonné dans ma tête lorsque nous avons décidé de suivre ce conseil, et il s’est avéré que c’était l’une des meilleures décisions que nous ayons prises tout au long de ce processus. Donc la morale de l’histoire est la suivante ; assurez-vous de commencer les tests de jeu pour votre jeu le plus tôt possible.

Comment avez-vous trouvé votre expérience de pitch dans le cadre du Big Indie Pitch ?

Honnêtement, c’était l’un des aspects les plus excitants de ce processus de développement de jeu, sans blague. Se vanter (c’est-à-dire se vanter) du jeu que nous sommes si fiers de créer devant une salle remplie de vétérans du jeu chevronnés qui non seulement ont patiemment écouté notre argumentaire, mais nous ont félicités pour le jeu que nous faisions était un vrai plaisir. Toute l’expérience a été une telle explosion.

Qu’est-ce que vous pensez avoir gagné de l’expérience, et qu’espérez-vous encore gagner ?

Nous avons participé au Big Indie Pitch en février 2021, date à laquelle nous étions presque en développement depuis un an. On pourrait penser qu’une année complète après le début du processus, nous aurions déjà maîtrisé notre « argumentaire d’ascenseur » et pourrions immédiatement vous transmettre ce qui rend notre jeu unique, mais ce n’était pas exactement le cas.

Bien sûr, nous avions mené plusieurs tests de jeu et parlé longuement de notre jeu à ce stade, mais le fait de créer un terrain officiel avec une limite de temps stricte nous a vraiment obligés à éliminer tous les « poussières » et à faire en sorte que chaque mot compte. Ce processus nous a non seulement aidé à trouver la manière la plus efficace et la plus efficace de décrire notre jeu au public à l’avenir, mais il nous a également aidés à vraiment comprendre quels aspects du jeu étaient les plus uniques et, par conséquent, commercialisables. Ce fut une expérience extrêmement précieuse que je recommanderais absolument à tous ceux qui créent leur propre jeu.

Quels sont vos espoirs pour ce jeu à l’avenir, et avez-vous des projets pour de futurs projets ?

Nous lançons officiellement notre jeu sur Steam cette semaine (le 26 août pour être exact) et nous ne pourrions pas être plus excités. Nous avons déjà été époustouflés par les commentaires que nous avons reçus des streamers jouant à notre bêta fermée et nous avons hâte de partager ce jeu avec le monde. Nous avons également une feuille de route assez détaillée pour notre jeu avec de nouvelles fonctionnalités et d’autres mises à jour comme sa localisation pour différentes langues, son portage sur de nouvelles consoles, etc.

Cela étant dit, nous avons également de nouvelles idées vraiment amusantes pour notre prochain jeu qui continuera à présenter des éléments de jeu de société uniques qui n’ont jamais été vus auparavant. Donc, si vous êtes un fan du genre déduction sociale/fête, vous voudrez certainement nous suivre.

