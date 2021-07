Les interviews Big Indie: nous nous asseyons avec MythicOwl pour discuter de toutes les choses indi

Le Big Indie Pitch est un événement régulier organisé par les créateurs de Pocket Gamer et PC Games Insider. Il voit des développeurs indépendants s’engager dans une compétition de pitching de style speed-dating pour la gloire et ces packages promotionnels doux et doux.

L’événement donne aux indépendants cinq minutes pour présenter leurs jeux à un panel de presse, d’éditeurs et d’experts de l’industrie. Les juges choisissent ensuite trois gagnants et tout le monde reçoit des commentaires précieux.

La vue indé

Le Big Indie Pitch devient de plus en plus grand à mesure que nous le présentons à des événements partout dans le monde. Pour vous donner une idée de ce à quoi ressemble l’événement, qui assiste aux événements et aux jeux présentés, nous nous sommes assis avec un certain nombre d’anciens candidats PC Indie Pitch pour offrir leurs points de vue.

Aujourd’hui, nous discutons avec Michał Kamiński de MythicOwl, qui a soumis Harmony’s Odyssey à The Digital Big Indie Pitch (PC+Console Edition) n°8 et a remporté la deuxième place.

Le Big Indie Pitch passe au numérique

Sophia Aubrey Drake : Parlez-nous un peu de vous et de votre studio indépendant – qui fait partie de l’équipe et quelles sont leurs inspirations ?

Michał Kamiński : Nous sommes un studio de jeux indépendant de Varsovie spécialisé dans la création de jeux de réflexion relaxants et conscients, qui représentent également un temps précieux. Dans l’équipe de développement, nous avons un groupe de développeurs, d’artistes 3D, de graphistes et d’illustrateurs très talentueux, dirigé par Baltazar Jaworek qui a également été le concepteur principal d’Hexologic. Pour apporter quelques inspirations, nous avons toujours apprécié l’approche de Pixar envers son public multigénérationnel qui était assez universel grâce à tous les clins d’œil et froncements de sourcils discrets lancés au spectateur. Nous parlons constamment de tous les jeux indépendants et avons vraiment apprécié Dorfromantik et Islanders récemment.

Parlez-nous de Harmony’s Odyssey que vous avez présenté à la compétition.

Harmony’s Odyssey est une approche assez originale des puzzles 3D, avec de nombreux éléments d’aventure et de plate-forme qui relient le gameplay. Nous voulions amener les énigmes classiques à base de tuiles à un nouveau niveau avec des éléments interactifs qui fonctionnent ensemble, afin que les joueurs puissent déduire la solution de l’environnement. Le jeu est basé sur des dioramas mythiques de type fantastique qui sont remplis de créatures que nous avons hâte que tout le monde rencontre. Nous allons également inclure quelques mini-jeux variés avec le premier – Dragonmice Dungeons présenté dans notre démo Steam.

Selon vous, quels sont les aspects les plus uniques et les plus intéressants de Harmony’s Odyssey que les joueurs n’ont peut-être jamais vus auparavant.

Je suppose que nous avons trouvé une manière assez unique de présenter un mécanisme de puzzle classique d’une manière totalement nouvelle – en ajoutant des éléments interactifs et vivants au jeu, le rendant visuellement et conceptuellement attrayant pour de nombreux joueurs. Nous espérons que ce sera quelque chose de spécial pour tous ceux qui grandissent sur des jeux de table et de société « hors ligne ». L’ensemble du cadre est également conçu pour être intéressant et engageant à la fois pour les jeunes joueurs et pour un public adulte plus expérimenté – le monde présenté est mi-moderne, mi-mythe, ce qui va être le centre de discussion pour les familles jouant ensemble.

Les jeux de réflexion sont un domaine très concurrentiel sur le marché, avec de nombreuses expériences populaires de haute qualité déjà disponibles. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir ce genre et que pensez-vous y apporter qui n’a peut-être pas été vu auparavant ?

Les jeux de réflexion sont notre terrain d’origine et le choix le plus naturel, la partie fondamentale de MythicOwl. Nos jeux aident les joueurs à découvrir des énigmes conscientes et stimulantes qui ne sont pas résolues grâce à la chance, mais à la réflexion et nous pensons que la formation et l’apprentissage de certaines compétences peuvent être facilement pris en charge par des jeux de logique et de puzzle bien conçus. Nous sommes également de grands fans du genre lui-même et jouons constamment à la plupart des nouveaux jeux. Une mention honorable de notre côté va à l’unanimité à Into The Breach.

Comment en êtes-vous venu à choisir les plateformes pour lesquelles vous développeriez Harmony’s Odyssey ?

Nous avons choisi deux plates-formes principales pour Harmony’s Odyssey : Steam et Nintendo Switch. Le premier est un choix tout à fait évident qui offre le plus grand écosystème de joueurs engagés, qui non seulement peuvent aimer les jeux de réflexion, mais recherchent également un jeu amusant à jouer en famille ou entre amis. C’est la boutique incontournable de la plupart des passionnés d’indie qui sont également heureux de découvrir de nouveaux titres grâce à la façon dont Steam cible le contenu des développeurs.

D’un autre côté, Switch est un endroit agréable pour les jeux en famille et fait le mieux ce que nous apprécions vraiment tous – le mode portable. Notre Hexologic primé a beaucoup de succès sur cette plate-forme et nous trouvons un terrain d’entente avec le groupe cible, ce qui correspond souvent bien aux succès à succès de Nintendo comme Animal Crossing ou la franchise Super Mario. Bien entendu, à l’avenir, nous envisageons également de nous ouvrir à d’autres plateformes.

En regardant le studio un peu plus maintenant. Est-il difficile de survivre en tant que développeur indépendant ?

Il est difficile de parler au nom de tous les développeurs indépendants, mais pour nous – étant tous des jeux familiaux joyeux et relaxants avec une mission – devoir rivaliser avec des jeux d’exploitation du temps qui accroissent également les joueurs avec des boîtes à butin et des trucs, c’est vraiment difficile . De plus, offrir gratuitement des jeux AAA dans les abonnements et les magasins ne facilite pas non plus les choses. Cependant, nous croyons en un accord sain entre le joueur et le développeur où le joueur soutient le travail des développeurs et reçoit un jeu complet et bien conçu qui ne se transformera pas en un service exploiteur.

Y a-t-il des astuces et des conseils que vous donneriez aux développeurs indépendants qui débutent ?

C’est une question vraiment difficile et complexe, mais peut-être pourrions-nous commencer par celle-ci – avoir une très bonne et honnête compréhension du jeu que vous essayez de créer et faire en sorte que vos concurrents dans le même genre soient étudiés jusqu’à une science. Communiquez tôt avec vos clients potentiels, voyez s’ils sont vraiment intéressés par ce que vous essayez de vendre. Il ne doit pas s’agir d’une démo ou d’une version entièrement développée, mais essayez d’abord d’estimer l’intérêt potentiel. Aussi, c’est génial de commencer avec quelque chose de petit et d’utiliser l’expérience pour de plus grands projets futurs.

Comment avez-vous trouvé votre expérience de pitch dans le cadre du Big Indie Pitch ?

C’était génial de se connecter avec les développeurs et les éditeurs pendant Big Indie Pitch. Pour voir sur quoi les autres entreprises travaillent, quelles luttes elles rencontrent et ce que nous pouvons tous faire pour améliorer nos activités et notre approche marketing/édition. Ce fut également un plaisir de présenter notre jeu à un jury rempli d’expérience et de conseils à notre égard, des entreprises qui ne sont que sur la route pour enfin le faire – obtenir un éditeur et les yeux du monde sur leurs jeux. Très content de l’événement.

Qu’est-ce que vous pensez avoir gagné de l’expérience, et qu’espérez-vous encore gagner ?

À chaque pitch, vous gagnez un peu d’expérience et vous améliorez le timing, la présentation et la valorisation du temps précieux offert par l’écoute – les éditeurs. Avec l’objectif le plus courant de trouver un partenaire d’édition approprié, je suppose que nous avons appris à inclure les informations les plus intéressantes et les plus importantes à la fois dans le pitch deck et dans la présentation vidéo.

Quels sont vos espoirs pour ce jeu à l’avenir, et avez-vous des projets pour de futurs projets ?

Dans Harmony’s Odyssey, nous voyons un jeu unique sans barrière d’âge ni de langue, qui peut être un jeu familial incontournable. Nous cherchons à soutenir le jeu longtemps après le lancement, avec de nombreuses baisses de contenu, en ajoutant de nouveaux puzzles et dioramas à compléter. En ce qui concerne les futurs jeux, nous avons quelques idées sur la table mais nous nous concentrons sur faire d’Harmony’s Odyssey le meilleur jeu possible.

