Les interviews Big Indie : PartTimeIndie

Le Big Indie Pitch est un événement régulier organisé par les créateurs de Pocket Gamer et PC Games Insider. Il voit des développeurs indépendants s’engager dans une compétition de pitching de style speed-dating pour la gloire et ces packages promotionnels doux et doux.

L’événement donne aux indépendants cinq minutes pour présenter leurs jeux à un panel de presse, d’éditeurs et d’experts de l’industrie. Les juges choisissent ensuite trois gagnants et tout le monde reçoit des commentaires précieux.

La vue indé

Le Big Indie Pitch devient de plus en plus grand à mesure que nous le présentons à des événements partout dans le monde. Pour vous donner une idée de ce à quoi ressemble l’événement, qui assiste aux événements et aux jeux présentés, nous nous sommes assis avec un certain nombre d’anciens candidats PC Indie Pitch pour offrir leurs points de vue.

Aujourd’hui, nous discutons avec Nikolas Crisci de PartTimeIndie, qui a soumis School of Magic à The Digital Big Indie Pitch (PC+Console Edition) n°9 sponsorisé par Kwalee, et est parti en tant que finaliste.

Le Big Indie Pitch passe au numérique

Sophia Aubrey Drake : Parlez-nous un peu de vous et de votre studio indépendant – qui fait partie de l’équipe et quelles sont leurs inspirations ?

Nikolas Crisci : Je m’appelle Nikolas Crisci et je suis un Solo-Dev de Würzburg en Allemagne. Ma société s’appelle PartTimeIndie et je voulais créer des jeux depuis l’âge de 12 ans environ. Après avoir appris à programmer, je ne pensais pas pouvoir faire un jeu par moi-même et je n’ai pas essayé de percer dans l’industrie. En 2016, un de mes collègues m’a parlé de Unity et cela a suscité mon intérêt, par la suite, j’ai commencé à travailler sur des jeux pendant mon temps libre. En 2017, j’ai réduit les heures dans mon entreprise de 40 à 28 et j’ai terminé mon premier jeu PC Will Glow the Wisp. Suite à cela, j’ai commencé à travailler sur School of Magic. Mon inspiration pour les jeux peut venir de n’importe où : dessins, films, nature ou autres jeux.

Parlez-nous de l’école de magie que vous avez présentée à la compétition.

School of Magic est un jeu Hack & Slash Roguelike avec un système de mise à niveau inspiré des constructeurs de deck comme Slay the spire. Pour cette raison, vous aurez un “arbre de niveaux” différent à chaque exécution et vous devrez élaborer une stratégie pour créer la version optimale. Je dis toujours que School of Magic est le jeu que je voulais que Diablo 2 soit, un Hack & Slash sans avoir besoin d’équipement à la fin.

Selon vous, quels sont les aspects les plus uniques et les plus intéressants de School of Magic que les joueurs n’ont peut-être jamais vus auparavant.

La partie la plus unique est le système de mise à niveau dans le cadre d’un Action RPG. Habituellement, dans des jeux comme celui-ci, le système de mise à niveau est juste là pour vous rendre plus fort et ne posera pas de décisions intéressantes, mais School of Magic renverse cela. Vous échouerez si vous ne pensez pas à vos niveaux à l’école de magie.

School of Magic est un jeu qui mélange un gameplay hack and slash avec des éléments roguelike et deck builder. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir ce genre, et que pensez-vous y apporter qui n’a peut-être pas été vu auparavant ?

J’ai toujours voulu faire un jeu comme Diablo 2 où la construction du personnage était au centre du gameplay, mais j’ai eu beaucoup de problèmes avec ce concept. Tout d’abord, un jeu Hack & Slay normal prend plusieurs heures à terminer, donc je ne savais pas s’il serait possible de faire recommencer les gens plusieurs fois. La formule roguelike m’a aidé à cet égard, elle m’a montré comment construire un jeu basé sur l’idée de redémarrer et ce qui devrait être fait pour que les joueurs l’embrassent. Cela signifiait que le jeu avait une mort permanente et une génération de niveau procédural afin que chaque jeu se sente différent. J’avais toujours le problème qu’une fois que vous aviez compris comment créer un personnage, vous ne changeriez jamais ce que vous faisiez, de sorte que le jeu se sentait plat après quelques courses.

C’est là que la partie deckbuilding est entrée en jeu. Au lieu d’avoir un arbre à niveau fixe, j’ai créé un système qui change à chaque exécution et vous laisse toujours penser à quoi faire ensuite. Il existe de nombreuses autres inspirations qui ont contribué à façonner School of Magic, le système de méta-jeu est basé sur l’idée de construction de deck de Magic the Gathering, pour n’en nommer qu’une de plus. Quoi qu’il en soit, je pense que School of Magic est le premier jeu qui combine tous ces genres et prend leur force et se débarrasse de leurs points faibles. Il prend la facilité d’utilisation, l’excitation et l’exploration d’un Hack & Slay et le combine avec le gameplay stratégique profond d’un Deckbuilder, de cette façon le gameplay passionnant d’un jeu de deckbuilding peut être présenté à un public plus large.

Comment en êtes-vous venu à choisir les plateformes pour lesquelles vous développeriez School of Magic ?

Je développe pour Steam, principalement à cause des faibles barrières dont il dispose. J’ai appris de mon dernier jeu que les autres plateformes ont leurs pièges et je voulais d’abord savoir si le jeu était accepté par les joueurs, avant de faire des efforts pour monter sur ces autres plateformes. Je joue aussi la plupart du temps sur Steam et cela m’aide à continuer à tester facilement (développer et tester sur le même appareil). Tout cela, combiné au fait que je ne travaille qu’à temps partiel et que je voulais réduire le travail là où cela avait du sens, m’a fait décider de n’utiliser qu’une version PC pour le moment.

En regardant le studio un peu plus maintenant. Est-il difficile de survivre en tant que développeur indépendant ?

Je fais ça à temps partiel, je ne serais pas capable de survivre en tant que développeur indépendant en ce moment.

Y a-t-il des astuces et des conseils que vous donneriez aux développeurs indépendants qui débutent ?

Le premier jeu que j’ai sorti sur Steam était un titre plus petit parce que j’ai entendu cela d’autres développeurs et il a échoué. Alors je me suis dit que j’aurais peut-être dû choisir un plus gros jeu, mais maintenant avec plus d’expérience, je vois toutes les erreurs que j’ai commises et maintenant je pense que c’était très bien de faire un petit jeu en premier. Ceci n’est évidemment possible que si vous envisagez déjà de créer plusieurs jeux.

Comment avez-vous trouvé votre expérience de pitch dans le cadre du Big Indie Pitch ?

C’était un excellent format, j’aime que vous vous concentriez sur le gameplay et le peu de temps m’a aidé à réfléchir à ce qui est vraiment important.

Qu’est-ce que vous pensez avoir gagné de l’expérience, et qu’espérez-vous encore gagner ?

J’ai aimé les commentaires et j’ai adoré parler aux autres développeurs. Je pourrais faire un autre pitch pour voir si je peux m’améliorer.

Quels sont vos espoirs pour ce jeu à l’avenir, et avez-vous des projets pour de futurs projets ?

Eh bien, ce serait formidable si le jeu se vendait suffisamment, donc je me sentirais à l’aise avec mes heures réduites. Mon dernier match a perdu de l’argent, alors j’espère compenser cela. Je n’ai actuellement aucun projet concret pour les jeux après School of Magic, cela ne veut pas dire que je n’ai pas d’idées, il est juste trop tôt pour en parler.

