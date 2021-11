Les interviews Big Indie: Pewter Games Studios

Le Big Indie Pitch est un événement régulier organisé par les créateurs de Pocket Gamer et PC Games Insider. Il voit des développeurs indépendants s’engager dans une compétition de pitching de style speed-dating pour la gloire et ces packages promotionnels doux et doux.

L’événement donne aux indépendants cinq minutes pour présenter leurs jeux à un panel de presse, d’éditeurs et d’experts de l’industrie. Les juges choisissent ensuite trois gagnants et tout le monde reçoit des commentaires précieux.

Le point de vue indépendant

Le Big Indie Pitch devient de plus en plus grand à mesure que nous le présentons à des événements partout dans le monde. Pour vous donner une idée de ce à quoi ressemble l’événement, qui assiste aux événements et aux jeux présentés, nous nous sommes assis avec un certain nombre d’anciens candidats PC Indie Pitch pour offrir leurs points de vue.

Aujourd’hui, nous discutons avec Christopher Conlan, qui a soumis Filthy Animals Heist Simulator à The Big Indie Pitch (PC+Console Edition) à Pocket Gamer Connects Digital NEXT sponsorisé par nos sponsors de saison Kwalee, et est sorti vainqueur.

Le Big Indie Pitch passe au numérique

Sophia Aubrey Drake : Parlez-nous un peu de vous et de votre studio indépendant – qui fait partie de l’équipe et quelles sont leurs inspirations ?

Christophe Conlan : L’équipe de développement de Filthy Animals est en fait un co-développement entre Pewter Games Studios et LoPoly Games, mais cela ne représente toujours qu’un total de quatre développeurs. À part moi, nous avons Ben Clavin, Brendan Sutton et Lee Cullen.

Notre inspiration est venue d’un trajet en taxi que nous avons pris pendant GDC il y a quelques années. Le chauffeur s’appelait Tony et portait des mitaines. Nous l’avons trouvé plutôt cool et nous l’avons imaginé comme ce genre de chauffeur d’escapade. À l’époque, nous avions déjà commencé à penser à un jeu idiot impliquant des personnages qui se transformaient en poupées de chiffon à la baisse d’un chapeau, alors tout s’est en quelque sorte fusionné.

Parlez-nous de Filthy Animals Heist Simulator que vous avez présenté à la compétition.

So Filthy Animals est un jeu dans lequel vous incarnez un animal auparavant indésirable qui a été recueilli par Tony, un savant fou/chauffeur en fuite. Il injecte aux animaux un sérum spécial qui leur donne la possibilité de se promener et d’interagir avec des choses comme un humain, puis il les envoie faire des braquages ​​pour lui. La partie « simulateur » vient du fait que vous pouvez viser manuellement chaque bras afin de tenir et de saisir des objets. Nous avons cependant ajouté la possibilité de faire bouger les bras ensemble et de saisir les objets automatiquement.

Selon vous, quels sont les aspects les plus uniques et les plus intéressants de Filthy Animals Heist Simulator que les joueurs n’ont peut-être jamais vus auparavant.

Lorsque nous avons décidé de créer Filthy Animals Heist Simulator, nous savions que nous voulions en faire un jeu basé sur la physique avec des poupées de chiffon actives. Il y a déjà quelques jeux qui le font, mais nous avons pensé qu’à certains égards, ils pourraient manquer de profondeur, au lieu de se concentrer presque entièrement sur la mécanique des ragdolls eux-mêmes. Avec Filthy Animals, les ragdolls sont une caractéristique essentielle du jeu, mais il y a bien plus que cela – même une sorte de récit.

Dans le même temps, les jeux qui impliquent des braquages ​​sont souvent assez sérieux ou basés sur les compétences. Nous voulions créer quelque chose qui impliquait des braquages ​​mais qui était idiot et burlesque et accessible à tout le monde. Jusqu’à présent, nous avons eu des retours positifs de joueurs de tous âges, donc je pense que nous faisons quelque chose de bien à cet égard.

Filthy Animals Heist Simulator est un heist-em-up rempli de comédie rempli de personnages plus grands que nature et des défis hors de ce monde. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir ce type de jeu, et qu’en pensez-vous offre-t-il que les joueurs n’ont peut-être pas vu auparavant ?

Je pense que nous voulions principalement faire un jeu coopératif, donc quelque chose comme ça où il y a un objectif global vers lequel travailler ensemble, tout en étant parfois assez cool pour faire des bêtises et faire des choses idiotes qui peuvent en quelque sorte devenir sa propre émergence le gameplay se prête assez bien à notre vision.

Une chose que les joueurs n’ont certainement jamais vue auparavant est la façon dont vous ramenez à la vie des coéquipiers morts – ramassez leurs restes, jetez-les dans les toilettes les plus proches (où ils finissent dans le laboratoire de Tony, bien sûr) et regardez comme votre ami retrouve un nouveau souffle.

Comment en êtes-vous venu à choisir les plates-formes pour lesquelles vous développeriez Filthy Animals Heist Simulator ?

Nous ciblons à la fois le PC et la console, mais les plates-formes de console spécifiques sur lesquelles nous prévoyons de publier sont à déterminer.

En regardant le studio un peu plus maintenant. Est-il difficile de survivre en tant que développeur indépendant ?

Certainement pas facile. Je considère d’autres studios indépendants composés de développeurs qui ont déjà une expérience AAA comme ayant une bonne longueur d’avance, mais pour des studios comme le nôtre qui ont été fondés à l’origine juste après l’obtention de nos diplômes, cela peut être difficile car il y a beaucoup à apprendre. Cela étant dit, nous avons réussi à faire publier et publier notre titre précédent – ​​The Little Acre – sur toutes les plateformes. Je pense que ça a l’air bien pour Filthy Animals Heist Simulator aussi.

Y a-t-il des astuces et des conseils que vous donneriez aux développeurs indépendants qui débutent ?

Pour commencer, je pense qu’une astuce courante mais sensée est de vraiment réfléchir à la portée de ce que vous essayez d’accomplir avec votre premier titre. Visez quelque chose de faisable qui met en valeur vos points forts. Un autre conseil – et c’est quelque chose avec lequel presque tout le monde a du mal – est de parler de votre projet. Mais cela en vaut la peine, car en plus de créer une communauté en cours de route, vous pouvez créer des opportunités qui pourraient aider votre studio encore plus.

Comment avez-vous trouvé votre expérience de pitch dans le cadre du Big Indie Pitch ?

Vraiment amusant, même si c’était un peu plus intense que je ne l’avais prévu – je n’avais clairement pas assez bien lu les règles à l’avance et je m’attendais à un seul lancer, pas quatre consécutifs. De plus, lorsque vous pensez à « 5 minutes », vous pensez peut-être que c’est facile, mais en fait, il est difficile de faire passer les détails précieux dans ce laps de temps. Il n’y a guère de temps pour les plaisanteries avec les juges qu’il suffit de se lancer directement dedans. Parler rapidement est fondamentalement une nécessité. Quel que soit le résultat final, je pense que cela en valait la peine pour tout le monde, à la fois pour l’expérience de se lancer ainsi que pour les commentaires par la suite.

Qu’est-ce que vous pensez avoir gagné de l’expérience et qu’espérez-vous encore gagner ?

Je pense qu’être capable de condenser autant de détails sur votre jeu en si peu de temps est incroyablement utile, donc je suis heureux d’avoir trouvé que les juges ont aimé le jeu et ont estimé qu’il s’agissait d’un argumentaire fort. J’ai également noué quelques contacts via l’événement PG Connects Digital lui-même, j’espère donc continuer les conversations avec eux.

Quels sont vos espoirs pour ce jeu à l’avenir, et avez-vous des projets pour de futurs projets ?

Nous espérons que les joueurs apprécieront le jeu autant que nous. Je pense que c’est un bon signe que nous devions y jouer si souvent à des fins de test, mais nous finissons toujours par rire des choses qui se produisent. J’ai hâte de voir d’autres vivre la même expérience.

Nous avons d’autres projets à divers stades de développement, nous sommes donc impatients de pouvoir en montrer plus à l’avenir.

Vouloir pour montrer votre nouveau jeu passionnant ? Nous organisons des événements Big Indie Pitch tout au long de l’année, alors assurez-vous de garder un œil sur notre page d’événements pour un événement près de chez vous, ou même nos nouveaux pitchs numériques.

Tous nos emplacements à venir, y compris comment y participer, sont disponibles sur notre page d’événements à venir sur BigIndiePitch.com.

Recevez les dernières nouvelles, des interviews et des analyses approfondies sur Twitter, Facebook et notre newsletter quotidienne.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/interviews-and-opinion/72684/the-big-indie-interviews-pewter-games-studios-tell-us-how-a-little-bit-of-madness-has-brought-a-lot-of-success/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));