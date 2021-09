Les interviews Big Indie: Slug Disco Studios

Le Big Indie Pitch est un événement régulier organisé par les créateurs de Pocket Gamer et PC Games Insider. Il voit des développeurs indépendants s’engager dans une compétition de pitching de style speed-dating pour la gloire et ces packages promotionnels doux et doux.

L’événement donne aux indépendants cinq minutes pour présenter leurs jeux à un panel de presse, d’éditeurs et d’experts de l’industrie. Les juges choisissent ensuite trois gagnants et tout le monde reçoit des commentaires précieux.

La vue indé

Le Big Indie Pitch devient de plus en plus grand à mesure que nous le présentons à des événements partout dans le monde. Pour vous donner une idée de ce à quoi ressemble l’événement, qui assiste aux événements et aux jeux présentés, nous nous sommes assis avec un certain nombre d’anciens candidats PC Indie Pitch pour offrir leurs points de vue.

Aujourd’hui, nous discutons avec Liam Comerford de Slug Disco Studios, qui a soumis Empires of the Undergrowth à The Digital Big Indie Pitch (PC+Console Edition) n°9 sponsorisé par Kwalee, et est sorti vainqueur.

Le Big Indie Pitch passe au numérique

Sophia Aubrey Drake : Parlez-nous un peu de vous et de votre studio indépendant – qui fait partie de l’équipe et quelles sont leurs inspirations ?

Liam Comerford : Slug Disco Studios a été fondé par 3 amis : Matt, John & moi-même (Liam) ; nous nous sommes rencontrés à l’école et avons vécu ensemble à l’université. La société a été créée pour soutenir notre rêve de produire un jeu vidéo sur les fourmis appelé “Empires of the Undergrowth”. Le développement initial a été soutenu par une subvention de Creative England, une campagne de financement participatif et quelques projets de travail pour la location. Il a été publié dans le programme Early Access de Steam en décembre 2017.

Depuis lors, l’équipe Slug Disco s’est agrandie pour inclure un gestionnaire de communauté, Mike, un créateur de contenu marketing, Dan, et plus récemment, un artiste environnemental (également appelé Dan). Nous travaillons tous à distance. En fait, je n’ai jamais rencontré aucun des Dans en personne (j’espère que nous pourrons résoudre ce problème avec le retour des événements physiques).

Parlez-nous d’Empires of the Undergrowth que vous avez présenté au concours.

Empires of the Undergrowth est un jeu de gestion de colonies de fourmis en temps réel. Vous creuserez votre nid sous terre, construisant des tunnels et des chambres pour stocker de la nourriture et élever le couvain. Au fur et à mesure que la colonie s’agrandit, vous enverrez vos intrépides fourmis sur des sentiers pour explorer le monde périlleux et collecter des ressources. En cours de route, vos soldats devront éliminer des colonies rivales de masse et submerger d’autres invertébrés redoutables (mais succulents), notamment des coléoptères tigrés qui chassent rapidement, des courtilières fouisseuses, des mantes cachées et d’énormes araignées fouet pour n’en nommer que quelques-uns.

Selon vous, quels sont les aspects les plus uniques et les plus intéressants d’Empires of the Undergrowth que les joueurs n’ont peut-être jamais vus auparavant.

Le jeu essaie de rester aussi proche que possible de la nature, avec toutes les fourmis et autres créatures basées sur leurs homologues du monde réel (à l’exception d’une seule expérience génétique aberrante à des fins de gameplay). Les événements qui se produisent dans le jeu reflètent les véritables luttes quotidiennes de ces minuscules insectes et devraient vous laisser une appréciation supplémentaire des mondes qui existent sous vos pieds. Les missions principales du mode histoire sont racontées du point de vue d’un documentariste étudiant les fourmis, qui offre un aperçu intelligent de l’évolution de la colonie et du sous-bois au-delà.

Empires of the Undergrowth est un jeu de stratégie tactique en temps réel approfondi. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir ce genre, et qu’est-ce que vous pensez y apporter qui n’a peut-être pas été vu auparavant ?

Nous sommes tous des fans de longue date du genre RTS, ayant tous grandi en jouant à Command & Conquer, Age of Empires et Starcraft. Dans le même temps, nous étions conscients que les jeux de style RTS traditionnels peuvent avoir une barrière de compétences plus élevée à l’entrée, et dans l’espace indépendant, nous voulions faire appel à un large éventail de joueurs (d’autant plus que nous avions déjà réduit notre base de joueurs cibles aux « gens qui aiment les fourmis »). Pour résoudre ce problème, nous avons effectué plusieurs simplifications par rapport aux systèmes de contrôle RTS traditionnels pour rendre le jeu plus accessible aux joueurs plus occasionnels ou à ceux qui aiment prendre leur temps dans les jeux de construction de ville ou de gestion. Cela ne veut pas dire que le jeu n’est pas difficile : si vous jouez en mode “difficile” ou supérieur, vous devrez certainement faire attention.

Comment en êtes-vous venu à choisir les plateformes pour lesquelles vous développeriez Empires of the Undergrowth ?

En fait, nous avons commencé à développer le jeu pour mobile. Nous pensions avoir identifié une excellente opportunité de sortir un RTS sérieux optimisé pour les appareils à écran tactile. Nous avons développé un prototype et exécuté un Kickstarter pour celui-ci, qui n’a pas atteint son objectif de financement. La plupart des commentaires étaient du type « Pourquoi créez-vous un jeu PC pour mobile, personne n’en veut ». Du coup, on est vite passé au PC et ça a semblé bien mieux reçu.

En regardant le studio un peu plus maintenant. Est-il difficile de survivre en tant que développeur indépendant ?

Je ne pense pas que quiconque trouve cela facile ; Je suppose que l’indice est dans la question : nous sommes dans une industrie où l’objectif principal est de « survivre ». Pour nous, surtout au départ, la découvrabilité du jeu était un problème particulièrement important. Lorsque vous n’avez pas de budget pour générer du trafic vers votre projet et que vous devez constamment trouver des moyens de développer votre présence sur les réseaux sociaux tout en développant un jeu, cela peut être extrêmement épuisant.

Y a-t-il des astuces et des conseils que vous donneriez aux développeurs indépendants qui débutent ?

Oui. Ne m’écoute pas. Soyez prudent en prenant les conseils d’autres indépendants, en particulier ceux qui survivent grâce à un seul projet ! Je peux penser à une demi-douzaine de fois où la chance a sauvé notre studio.

Si j’essayais d’être utile, je pourrais dire commencer par le traiter comme un passe-temps, faire un petit premier jeu avec une petite portée, ne pas s’attendre à ce qu’il rapporte trop d’argent (ou quoi que ce soit). Vous verrez souvent ce conseil, et cela semble très sensé, mais si je suis honnête, nous avons fait exactement le contraire. N’ayant aucune expérience préalable dans la production d’un jeu vidéo, nous sommes entrés la tête la première dans notre vision de la stratégie de la grande fourmi, débordant de fonctionnalités, sans calendrier de développement ni plan de sortie. Nous étions également très bons pour nous convaincre que ce serait un énorme succès. Cela a conduit à des années de développement infernal et à beaucoup de déceptions, mais au final, cela s’est plutôt bien passé, et avec le recul, je ne changerais rien.

Comment avez-vous trouvé votre expérience de pitch dans le cadre du Big Indie Pitch ?

Pour moi, la meilleure partie était de discuter avec les autres développeurs entre les pitchs. Il y avait un large éventail de projets, et c’était rafraîchissant d’entendre tout le monde les présenter avec enthousiasme, discuter des tactiques de marketing de guérilla indépendante et des expériences de l’industrie. Le processus de lancement était également amusant; la limite de temps a vraiment aidé à tout condenser jusqu’aux points importants et il n’y avait pas de place pour un silence gênant.

Qu’est-ce que vous pensez avoir gagné de l’expérience, et qu’espérez-vous encore gagner ?

J’ai appris qu’il est possible de présenter un jeu, son genre, son style, ses accroches, sa base de joueurs prévue, son histoire, son avenir, ses plans de distribution, d’expliquer pourquoi je présente ces choses, ce que je recherche, puis d’avoir un court 3 conversation à propos de tout ce que je viens de décharger en moins de 5 minutes.

Certains des contacts que j’ai établis pendant le pitch ont déjà été utiles, et j’espère que l’expérience m’aidera à rester concentré lorsque je me retrouverai à pitcher à nouveau sans chronomètre.

Quels sont vos espoirs pour ce jeu à l’avenir, et avez-vous des projets pour de futurs projets ?

Je pense que nous sommes tous impatients de mettre une ligne sous « Accès anticipé » et d’appeler Empires of the Undergrowth Complete. Techniquement, Slug Disco Studios n’a pas encore terminé le développement d’un seul jeu, et nous avons vraiment l’impression que nous devons réussir cette réalisation. Cependant, depuis sa création, nous travaillons sur Empires depuis plus de 7 ans et il y a encore tellement de choses que nous voulons en faire ; Je pense qu’il est peu probable que notre relation avec les invertébrés et les jeux de stratégie se termine soudainement avec la version 1.0.

Vouloir pour montrer votre nouveau jeu passionnant ? Nous organisons des événements Big Indie Pitch tout au long de l’année, alors assurez-vous de garder un œil sur notre page d’événements pour un événement près de chez vous, ou même nos nouveaux pitchs numériques.

Tous nos emplacements à venir, y compris comment y participer, sont disponibles sur notre page des événements à venir sur BigIndiePitch.com.

Recevez les dernières nouvelles, des interviews et des analyses approfondies sur Twitter, Facebook et notre newsletter quotidienne.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/interviews-and-opinion/72456/the-big-indie-interviews-slug-disco-studios-discuss-how-keeping-things-natural-can-lead-to-big-things/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));