Les interviews Big Indie: Treewood Studios

Le Big Indie Pitch est un événement régulier organisé par les créateurs de Pocket Gamer et PC Games Insider. Il voit des développeurs indépendants s’engager dans une compétition de pitching de style speed-dating pour la gloire et ces packages promotionnels doux et doux.

L’événement donne aux indépendants cinq minutes pour présenter leurs jeux à un panel de presse, d’éditeurs et d’experts de l’industrie. Les juges choisissent ensuite trois gagnants et tout le monde reçoit des commentaires précieux.

Le point de vue indépendant

Le Big Indie Pitch devient de plus en plus grand à mesure que nous le présentons à des événements partout dans le monde. Pour vous donner une idée de ce à quoi ressemble l’événement, qui assiste aux événements et aux jeux présentés, nous nous sommes assis avec un certain nombre d’anciens candidats PC Indie Pitch pour offrir leurs points de vue.

Aujourd’hui, nous discutons avec Christopher Atallah, qui a soumis Hockey Heroes à The Digital Big Indie Pitch (PC+Console Edition) #10 sponsorisé par nos sponsors de saison Kwalee, et est sorti vainqueur.

Le Big Indie Pitch passe au numérique

Sophia Aubrey Drake : Parlez-nous un peu de vous et de votre studio indépendant – qui fait partie de l’équipe et quelles sont leurs inspirations ?

Christophe Atallah : Je m’appelle Christopher Atallah et je suis le fondateur et développeur de jeux chez Treewood Studios. J’ai commencé le studio et commencé à développer notre premier titre Hockey Heroes après avoir été inspiré en jouant au hockey 3D de Wayne Gretzky sur la N64. Au cours des dernières années, j’ai été un développeur solo sur le jeu tout en travaillant dans une maison au bord d’un lac au nord de Toronto, au Canada.

Depuis lors, j’ai conclu quelques contrats à court terme avec des artistes locaux, Jordan Yen et David Boyle, pour aider à transmettre la direction artistique générale du jeu. Dernièrement, j’ai collaboré avec le producteur de hip-hop torontois SLWJMZ (Adrian Hogan) qui a travaillé sur l’excellent OST et les effets sonores du jeu.

Parlez-nous des héros du hockey que vous avez présentés lors de la compétition.

Hockey Heroes est un jeu de rôle de hockey d’arcade en développement pour PC et console. Les joueurs créent leurs patineurs et dessinent leur équipe à partir d’une liste de personnages divers avant de se lancer dans un voyage pour sauver le monde… en jouant au hockey. Tout au long de leur périple, les joueurs rencontreront de nouveaux personnages, participeront à des tournois, débloqueront des équipements fantastiques et amélioreront leurs personnages pour devenir des légendes du hockey.

Hockey Heroes combine le gameplay de hockey d’arcade de Wayne Gretzky’s 3D Hockey sur N64 avec le déverrouillage de l’équipement et la progression des personnages de Castle Crashers et le jeu de société amusant d’Overcooked. Hockey Heroes est un jeu de hockey d’arcade extravagant avec un mode histoire amusant et unique qui est un spectacle de gong avec vos amis sur la glace et sur votre canapé.

Selon vous, quels sont les aspects les plus uniques et les plus intéressants de Hockey Heroes que les joueurs n’ont peut-être jamais vus auparavant.

La conception de Hockey Heroes consiste à fusionner des aspects bien connus de différents jeux vidéo et genres pour créer un nouveau package unique de génialité du hockey d’arcade. Hockey Heroes combine le gameplay pick-up-and-play des jeux de sport d’arcade classiques des années 90 avec un mode histoire et la progression des personnages d’un jeu de rôle traditionnel.

Certains des éléments uniques de Hockey Heroes incluent l’utilisation d’un Power-Pickup sur glace pour transformer votre adversaire en pigeon pendant un match, des équipements de hockey inédits engloutis par les flammes et un mode histoire de style fantastique où les joueurs interagissent fièrement avec le hockey. personnages affectueux et canadiens.

Hockey Heroes fusionne l’action d’arcade avec des éléments RPG mais reste facile à prendre en main et à jouer. Qu’est-ce qui vous a fait choisir de mélanger ces deux genres, et qu’est-ce que vous pensez apporter qui n’a peut-être pas été vu auparavant ?

Il y a quelques années, je jouais au hockey 3D de Wayne Gretzky sur la N64 parce que j’adore le gameplay de sport d’arcade fantastique et classique du jeu Midway. Des commandes simples qui réagissent toujours rapidement et de manière prévisible à chaque fois. Les joueurs effectuaient des doubles backflips lorsqu’ils étaient touchés et les matchs se terminaient régulièrement par un score de 9 à 8 avec 3 buts marqués dans les 20 dernières secondes, c’est tout simplement génial. La seule chose à faire est que, pour sauvegarder une partie sur la N64, je prendrais une photo d’un code de sauvegarde, puis saisirais le code pour revenir au même point dans les séries éliminatoires.

Donc, mon plan de base était de fusionner le gameplay de hockey d’arcade rapide des années 90 avec certaines des bases de la conception de jeux de rôle, y compris un mode histoire, un système de dialogue, des déverrouillages d’équipement et des améliorations de statistiques. Les éléments RPG aident les joueurs à se connecter avec leur équipe à travers les systèmes de progression et leur voyage ensemble.

Enfin, mes amis et moi aimons le hockey, mais nous n’avons que peu de temps pour jouer à des jeux ces jours-ci. Pour moi, il était important d’avoir un jeu où, lorsque mes amis venaient jouer, ils pouvaient prendre une manette et commencer immédiatement à se frapper les uns contre les autres et à marquer des buts.

Comment en êtes-vous venu à choisir les plateformes pour lesquelles vous voudriez développer Hockey Heroes ?

En tant que studio de développement solo autofinancé, j’ai pris la décision très tôt de me concentrer sur une seule plate-forme à la fois. J’ai déterminé que Steam possédait l’une des barrières d’entrée les plus basses avec un large public et était la meilleure option pour moi de commencer. Depuis lors, j’ai trouvé les outils de Steam assez intuitifs à utiliser.

Tout cela pour dire que la conception du jeu et ses commandes ont toujours pris en compte la Switch, la PlayStation et la Xbox, car j’espère avoir le jeu sur chacun d’eux à un moment donné.

En regardant le studio un peu plus maintenant. Est-il difficile de survivre en tant que développeur indépendant ?

Ce n’est certainement pas facile, mais c’est aussi une belle expérience. Lorsque j’ai décidé de devenir développeur indépendant, je savais que je devais sacrifier différentes choses car je savais que je n’aurais aucun revenu. J’ai la chance d’avoir une femme et une famille très solidaires qui me soutiennent et j’ai accepté cela pour le peu de temps après, telles seraient les circonstances alors que j’essayais de créer mon propre studio. En même temps, chaque matin, j’ouvre Unity et je vois une patinoire de hockey avec des bâtons en feu et des mulets ridicules. Je suis assez heureux de travailler sur ce projet tous les jours et j’espère qu’il sera couronné de succès. Bien que j’adorerais développer tous les jours, j’aime aussi vraiment apprendre tous les aspects commerciaux et marketing du développement de jeux indépendants.

L’une des choses les plus importantes à garder à l’esprit est de PORTER le jeu sur ce que vous pouvez vous permettre. La portée du jeu est l’un des principaux contrôles financiers que vous pouvez ajuster. Je pense que la portée est un aspect extrêmement important à garder à l’esprit dès le début d’un projet et pour qu’il reste gérable pour votre équipe et les ressources disponibles.

Y a-t-il des astuces et des conseils que vous donneriez aux développeurs indépendants qui débutent ?

Rassemblez autant d’informations provenant d’autant de sources que possible. Il existe une tonne d’informations et toutes se combinent pour vraiment vous donner une structure de ce à quoi vous attendre et comment vous préparer aux différentes étapes du développement indépendant. Lisez des livres et des sites Web, soyez honnête avec vos interlocuteurs et posez des questions.

Vérifiez également auprès des programmes de votre gouvernement local qui sont là pour vous guider, vous et votre projet, car je les ai trouvés incroyablement utiles. OntarioCreates a été une excellente organisation pour moi et ils m’ont vraiment aidé à me guider en cas de besoin.

Dépensez le moins d’argent possible aussi longtemps que vous le pouvez. Concentrez votre développeur sur l’aspect « fun » et « unique » de votre jeu et utilisez votre argumentaire pour créer une image aussi définie que possible du reste du jeu.

Comment avez-vous trouvé votre expérience de pitch dans le cadre du Big Indie Pitch ?

J’ai eu une expérience fantastique en pitchant pendant le Big Indie Pitch.

L’équipe qui gère le Big Indie Pitch continue de faire un très bon travail et tout s’est très bien passé. Tout au long de l’événement, j’ai reçu d’excellents commentaires de professionnels compétents concernant mon argumentaire et j’apprécie vraiment qu’ils partagent leur temps et leur expérience.

Qu’est-ce que vous pensez avoir gagné de l’expérience et qu’espérez-vous encore gagner ?

Chaque fois que je présente le jeu ou que je parle du jeu à quelqu’un, cela m’aide à trouver quelles parties se connectent vraiment avec le joueur. L’expérience m’a également aidé à créer des liens fantastiques avec de grands éditeurs. Mon objectif est que les discussions se transforment en un partenariat pour faire de Hockey Heroes un incroyable jeu vidéo de sports de hockey d’arcade à jouer avec vos amis.

Quels sont vos espoirs pour ce jeu à l’avenir, et avez-vous des projets pour de futurs projets ?

Toujours des projets futurs dans le dos de l’esprit. Mais j’adore les jeux de sport et j’ai quelques idées de directions différentes pour prendre le prochain match. Qu’il s’agisse d’un jeu de sport utilisant différents genres et tropes de jeu ou peut-être d’un sport complètement différent. J’ai également conçu un monde plus vaste et élargi de l’univers actuel de Hockey Heroes.

Pour l’instant, j’espère que les joueurs et les fans de hockey verront les éléments uniques de Hockey Heroes et passeront un bon moment à écraser leurs amis contre les planches et à se transformer en pylônes.

