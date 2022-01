Les interviews d’Antonio Conte « deviennent épicées », déclare Jamie O’Hara, qui prévient que l’Italien pourrait QUITTER Tottenham si le club de Premier League ne recrute pas les meilleurs joueurs

Jamie O’Hara a lancé un avertissement à l’ancien club de Tottenham, affirmant qu’ils risquaient de perdre leur manager Antonio Conte s’ils ne faisaient pas attention.

La nomination de Conte en novembre a été un coup de force pour le club qui en est à sa deuxième saison consécutive sans football en Ligue des champions.

Mais O’Hara craint que Conte ne quitte son poste si Tottenham ne fait pas attention

Avec l’Italien à la barre, les fans des Spurs ont un nouvel espoir que ces grandes soirées européennes reviendront et que leur longue attente pour un trophée puisse prendre fin.

Conte espère constituer une équipe à son image avec un certain nombre de va-et-vient attendus aux Spurs dans la fenêtre de transfert de janvier.

Mais jusqu’à présent, rien ne s’est passé chez les Spurs et O’Hara pense que cela irrite de plus en plus Conte.

« Avez-vous remarqué que ses interviews deviennent un peu délicates et épicées ? » O’Hara a déclaré à talkSPORT Breakfast.

Tu ne voudrais pas traverser Conte

«Je pense que nous devons faire des signatures, massivement… certains joueurs ne sont tout simplement pas assez bons et les fans se retournent contre eux.

« Vous avez un manager de classe mondiale, donc tout le point culminant va aux joueurs et certains d’entre eux ne sont tout simplement pas aux courses. »

Conte a soudainement quitté l’Inter l’été dernier, la raison de son départ étant vraisemblablement son mécontentement face aux activités de transfert qu’ils prévoyaient de mener.

Et O’Hara craint que l’histoire ne se répète si le président des Spurs, Daniel Levy, ne parvient pas à « intensifier » sur le marché des transferts.

« Je suis toujours positif mais nous avons besoin de joueurs », a ajouté O’Hara. «Nous avons besoin d’un demi-centre, d’un milieu de terrain box-to-box et de deux arrières latéraux.

Conte avait besoin de faire appel à Harry Kane et Lucas Moura pour s’assurer que les Spurs prennent le dessus sur League One Morecambe en FA Cup

« Le propriétaire doit mettre la main à la poche, j’en ai marre d’en parler. Antonio Conte dit qu’ils ont besoin de renforts – mets ton argent dans tes poches, Tottenham Hotspur ! Allez acheter des joueurs de qualité supérieure.

« Les fans en ont marre d’entendre les mêmes vieilleries. Vous pouvez déjà le voir dans les interviews d’Antonio Conte quand il dit qu’ils doivent s’améliorer et ont besoin des joueurs.

« Vous devez être très prudent en tant que gestionnaire, ils [the club] peuvent dire ce qu’ils veulent pour le faire entrer, « nous vous donnerons ceci et cela, nous vous soutiendrons ».

« Mais quand vous êtes dans le jeu, les choses peuvent changer très rapidement et s’il ne signe pas deux ou trois joueurs et que la fenêtre se ferme fin janvier, cela ne me surprendrait pas qu’Antonio Conte s’en aille.

« S’il n’obtient pas ce qu’il veut, il se brouillera avec Daniel Levy. Daniel Levy doit intensifier ses efforts et recruter des joueurs de première qualité pour placer Tottenham dans le top quatre, car il est là pour nous cette saison.

