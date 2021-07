Les intrahistoires des séries olympiques

20/07/2021 à 6h31 CEST

Lorsque nous avons décidé de courir la série olympique, nous avons pris le premier risque. Il n’était pas encore clair que les Jeux auraient lieu, mais si nous voulions le faire, nous devions commencer maintenant. Nous avons décidé que le fil conducteur serait un plafond avec les anneaux olympiques et le coronavirus. C’était le mois d’avril et l’objectif était extrêmement ambitieux : 30 reportages, un par sport avec une représentation espagnole. C’était mission impossible. Nous sommes dans 20 et avec de nombreuses anecdotes. C’est l’intrahistoire de ce projet.

En regardant le ciel et le vent heureux

En raison des restrictions dues à la pandémie, la majorité des signalements ont dû se faire à l’étranger. C’était le cas de notre premier voyage à Madrid. Nous avons programmé quatre rapports en RCA mais nous n’avons pu accéder qu’aux extérieurs. Le mobile indiquait un orage aux heures convenues avec les quatre athlètes. Nous ne trouvons qu’une alternative dans l’escrime. Carlos Llavador a déplacé le rendez-vous dans son club de vie. On prend des risques les uns avec les autres et… bingo. Le soleil a brillé pendant dix minutes dans chaque rapport. Suffisant. Le vent ne nous a pas aidés dans de nombreux rapports. Notre plafond était clair et sans support, donc il n’y avait pas peu de photos qui sont sorties avec l’affiche couchée. Et sinon demandez à Africa Zamorano, cachée derrière tenant les bagues du bout des doigts dans le rapport avec Jèssica Vall et Joanllu Pons… la seconde, d’ailleurs, dans laquelle Nous avons essayé d’améliorer la première photo qui n’a pas tout à fait convaincu Valentí Enrich, son auteur.

Et en parlant de vent, Banyoles est parfait pour ramer car il n’y souffle généralement pas, mais vous connaissez la loi de Murphy. Le jour où nous sommes allés faire le reportage avec Aina Cid, le vent était championnat. Heureusement, la chemise ampostine est solide et le bateau pourrait tenir juste assez longtemps pour que la photo soit parfaite. De là à remercier les pauvres élèves de la classe d’aviron, qui ont dû attendre que nous terminions. Plus de pression pour le photographe, qui s’est retrouvé dans une mer de sueur.

Pas de matériel ni de vêtements

Les choses sont souvent tenues pour acquises : erreur. Vous devez tout signaler. Il y avait plusieurs athlètes qui sont apparus tels quels. Le karateka sans karategi, le joueur de taekwondo sans dobok, le boxeur sans gants, des joueurs de hockey avec un bâton mais sans ballon ou des nageurs sans maillot de bain. Heureusement, les athlètes ont pu le résoudre, nous l’avons résolu dans presque tous les cas et le résultat a fini par être plus que satisfaisant.

Avec le plafond en remorque toute la journée

L’illusion qui nous faisait voir l’affiche aux bagues le jour de son arrivée au journal s’est évanouie instantanément lorsque nous avons dû déménager. Dans le premier taxi que nous avons pris de la salle de rédaction à Sants, le plafonnier ne rentrait en aucun cas dans le coffre. « On a bien commencé & rdquor ;, a-t-on commenté avec le photographe. Au fil des jours, nous avons pris le coup et c’est devenu l’écran parfait pour garder nos distances avec le chauffeur de taxi, que nous avons à peine vu. Coincé dans un sac poubelle Il n’a pas été facile de le transporter à pied ou en AVE où d’ailleurs on a failli le laisser au premier voyage. Heureusement, nous l’avons remarqué immédiatement et avons couru pour le sauver. Sans lui, nous n’étions personne. Il faisait partie de l’équipe. Bien que pour être honnête, à plus d’une occasion, nous voulons le perdre de vue.

Le deuxième voyage à Madrid, gafado

Le 24 mai, nous retournons à Madrid. Quatre autres reportages nous attendent : Carolina Marín, Jesús Tortosa, Fran Garrigós et Eduardo Álvarez Aznar. On n’imaginait pas qu’un seul finirait par faire partie de la série olympique, même si nous en “recyclons” deux. La première mauvaise nouvelle nous arrive le 24. Eduardo, avec qui nous avions rendez-vous le lendemain, nous appelle pour l’annuler car il doit se concentrer avec l’équipe équestre. Il était impossible de le déplacer.Caroline Il nous impressionne dans son entraînement et s’occupe de nous après, mais après quatre jours une blessure le laisse KO. Jésus est exclu de l’appel d’une manière totalement incompréhensible trois jours après avoir fait le rapport. Vous ne pourriez pas être plus malchanceux. Heureusement, Fran sera aux Jeux. Le voyage à Brunete en valait la peine, tout comme l’effort de Cristina Cabaña, qui d’ailleurs est également à Tokyo et s’est battue pour faire de la photo un succès.

Des blessures qui font échouer nos plans

Logiquement, les athlètes veulent arriver à l’événement de Tokyo en plein essor, donc s’ils ont des désagréments mineurs, ils ne prennent pas le moindre risque. Ce fut le cas du gymnaste Ray Zapata et du patineur Danny León. Ils arrivent touchés à notre rendez-vous et nous préviennent qu’ils ne pourront pas faire de grandes choses. Dans le cas de Ray, il nous surprend avec un saut qui, sans être spectaculaire pour lui, nous laisse sans voix. Le résultat est parfaitement reflété sur la photo. Je ne peux pas imaginer ce qu’il aurait fait à pleine capacité. Danny n’a pas pu nous proposer un de ses vols au skate park et nous avons opté pour un perchoir, même s’il n’a pas pu résister par la suite et a patiné sans faire de tricks.

Excursions, entraînements et oublis

Jofre Cullell nous rencontre dans un parc de Santa Coloma de Farners où il s’entraîne habituellement. On demande qu’on veuille le paradis sur la photo et cela ne nous pose pas de problèmes. Il prend le vélo et nous invite à le suivre. Valentí, portant 10 kilos avec ses appareils photo, et une servante, avec le plafond et ses sandales à plateforme. Nous n’imaginons pas qu’il nous emmène dans une excursion en montagne. On est déjà en juillet, alors le photographe arrive baigné dans une mer de sueur et je ne me suis pas tordu la cheville miraculeusement. Vu le résultat, ça valait la situation comique.

Nous avons fait un “entraînement” avec García Bragado avec les répétitions pour que la photo se passe bien

| VALENTÍ ENRICHIR

Ce n’était pas une excursion, mais c’était presque une séance d’entraînement que nous avons fait faire à « Chuso » García Bragado. Cinq fois, il a dû faire le tour pour que la photo soit parfaite. Heureusement pour lui, c’est du gâteau. Pas moins de 50 km vous attendent sous une chaleur étouffante à Tokyo.

Nous sommes à La Seu d’Urgell avec David Llorente et Núria Vilarrubla. Ils nous disent qu’on ne peut pas prendre la photo dans l’eau et quand on trouve la solution, le flash ne se déclenche pas. & rdquor; Les piles ! & rdquor;, s’exclame le photographe. La sueur l’envahit à nouveau. Il retourne à la voiture souffrant, il ne sait pas s’il a des batteries de rechange, mais oui, heureusement, elles étaient là pour soulager sa bouffée de chaleur.

Les rapports qui étaient impossibles

Parfois en raison de l’impossibilité d’ajuster l’agenda, d’autres en raison des restrictions du covid, des compétitions ou des concentrations faites de nombreux sports restent sans rapport. En regardant vers Paris, nous essaierons à nouveau.