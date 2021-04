Les introductions en bourse des PME atteignent un niveau record avec 28 inscriptions au cours de l’exercice 2021

La médiocrité des rendements et du suivi de la carte mère continue de préoccuper les actions cotées en bourse aux PME.

Crédit et financement pour les MPME: La dernière année et demie a été difficile pour les petites et moyennes entreprises en raison de la pandémie et les introductions en bourse (introductions en bourse) des PME en ont pris un coup. Au cours de l’exercice 2021, les introductions en bourse des PME étaient à un niveau historiquement bas avec seulement 28 entreprises qui ont été introduites en bourse. Cela représente une diminution de 38% par rapport à l’exercice précédent, selon les données de Prime Database.

En fait, ces 28 entreprises ont collecté ensemble Rs 244 crore, soit 44 pour cent de moins que les Rs 435 crore levés par 45 PME au cours de l’exercice 2020.

Le nombre d’inscriptions est comparable à celui de l’exercice 2013, les premières années de la mise en place des plateformes de cotation des PME. NSE Emerge a débuté en septembre 2012 et BSE SME a été lancé en mars 2012. L’exercice 2013 a vu 24 listes de PME avec un montant d’émission moyen de 8,6 crores de roupies (similaire à l’année 2020-2021).

«La pandémie a affecté les bénéfices des petites entreprises de la pire manière possible et cela se voit dans les listes», a déclaré Pranav Haldea, directeur général de PRIME Database Group à Financial Express Online.

Les émissions les plus importantes des PME ont concerné trois secteurs principaux: les technologies de l’information, le textile et les services financiers. «C’est une évidence pour les entreprises de services informatiques et financiers de tirer parti du marché primaire, car les entreprises technologiques de la nouvelle ère ont des processus transparents, ce qui leur permet de répondre plus facilement aux exigences de divulgation que les entreprises des secteurs traditionnels où les opérations sont assez opaques». a déclaré Sunil Kumar Sinha, économiste principal et directeur, Finances publiques, India Ratings & Research.

Il a ajouté que si les émissions sont également importantes dans les secteurs traditionnels tels que le textile et le commerce, la part de ces entreprises en pourcentage de l’énorme secteur dont elles font partie est minime.

En général, les introductions en bourse des PME ont perdu de leur éclat après la crise de la DHFL en 2018 après avoir gagné du terrain entre 2016 et 2018. En fait, au cours de ces années, les indices de moyenne et petite capitalisation avaient commencé à surperformer les marchés plus larges. «Il y a eu également une forte poussée des marchés secondaires qui a conduit à une levée d’argent facile sur les marchés primaires. Près de 60% des fonds levés lors de l’introduction en bourse des PME l’ont été en 2018 et 2019 », a déclaré Vikas Jain, analyste principal de recherche chez Reliance Securities.

«Lorsque les marchés commenceront à se redresser après les deux prochains trimestres, les bénéfices du marché au sens large seront probablement supérieurs à 20 pour cent et c’est à ce moment-là que davantage de PME sont susceptibles de lever des fonds», a-t-il déclaré.

Cependant, les faibles rendements et le suivi de la carte mère continuent de préoccuper les actions cotées en bourse aux PME. Le commentateur boursier Dilip Davda a déclaré que les médias ne disposent pas de beaucoup d’informations sur les PME et que très peu d’investisseurs institutionnels y transigent, ce qui rend difficile la négociation de leurs actions sur le marché secondaire. «Les courtiers n’encouragent que la vente de lots de PME mais n’encouragent pas l’achat», a-t-il déclaré.

En outre, bien que les exigences réglementaires imposées aux PME soient moins nombreuses à figurer sur la liste, beaucoup plus peut être fait. «Les directives du SEBI concernant un montant minimum d’application de Rs 1 lakh empêchent de nombreux investisseurs individuels de détenir des actions de PME», a déclaré Davda. En outre, les investisseurs dans les PME ne sont autorisés à acheter ou à vendre que la totalité du lot minimum alors que pour la carte mère, même une action peut être achetée ou vendue.

Dans l’ensemble, selon la base de données PRIME, 563 PME sont répertoriées à ce jour. Selon les données du National Sample Survey Office, au cours de la période 2015-2016, il y avait 3,31 lakh petites et 5 000 entreprises du secteur moyen dans le pays. «Il est nécessaire d’éduquer les PME sur la manière de tirer parti du marché des capitaux et sur la manière dont il aide à mobiliser des capitaux rentables», a déclaré Sinha.

