Les introductions en bourse du nouvel âge sont le signe de l’évolution de l’économie indienne ; modèles plus récents à énumérer bientôt : Radhika Gupta | Edelweiss INTERVIEW

Les entreprises de la nouvelle ère qui proposent des introductions en bourse et s’inscrivent sur Dalal Street sont un signe de l’évolution de l’économie indienne, a déclaré Radhika Gupta, directeur général et PDG d’Edelweiss Mutual Fund.

Les entreprises de la nouvelle ère qui proposent des introductions en bourse et se sont inscrites sur Dalal Street sont un signe de l’évolution de l’économie indienne, a déclaré Radhika Gupta, directeur général et chef de la direction, Edelweiss Mutual Fund dans une entrevue avec Kshitij Bhargava de Financial Express Online. Elle a ajouté que les investisseurs doivent garder l’esprit ouvert lorsqu’ils investissent et évaluent de telles sociétés. Radhika Gupta a ajouté qu’il y aura plus d’entreprises de la nouvelle ère qui frapperont aux portes des marchés primaires dans les temps à venir. Elle a également partagé des conseils pour les nouveaux investisseurs qui souhaitent entrer dans le monde de l’investissement en 2022. Voici les extraits édités.

En 2021, nous avons assisté à un grand nombre d’introductions en bourse et des questions ont été soulevées sur les valorisations de ces entreprises new-age. Comment les voyez-vous ?

Les introductions en bourse d’entreprises du nouvel âge nous préoccupent en 2021 et si vous pensez que cela va disparaître, ce n’est pas le cas. De nouvelles entreprises, de nouveaux modèles vont apparaître et c’est le signe d’une économie indienne en évolution. Dire que toutes ces entreprises sont déficitaires, ça ne marche pas comme ça. L’autre chose est que vous ne pouvez pas simplement dire que toutes ces entreprises sont bonnes. Nous avons donc besoin de nouvelles façons de comprendre ces entreprises et de les valoriser ; et nous devons garder un esprit ouvert et honnête lorsque nous comprenons ces entreprises.

Les nouveaux investisseurs particuliers qui sont entrés dans D-Street en 2021 n’ont pas vu beaucoup de corrections, pensez-vous que les petits investisseurs disparaissent si les marchés se corrigent à nouveau fortement ?

Cela arrive toujours. Je pense que les grands rassemblements sont suivis par des gens qui entrent et prennent plus de risques qu’ils ne le devraient. Ensuite, il y a des corrections qui effrayent certaines personnes et elles partent mais beaucoup de personnes restent. Je pense qu’il existe maintenant des informations et des ressources et je tiens à dire que j’espère que les gens ont évolué et ont développé de la patience, mais je pense que les corrections sont une partie importante de l’investissement en actions à long terme.

Quel conseil donnez-vous aux nouveaux investisseurs venus en 2021 et à ceux qui ouvriront des comptes Demat en 2022 ?

Commencer est important et bravo à eux pour avoir commencé ce voyage. Les jeunes investisseurs doivent développer un sens du but. C’est un monde axé sur le FOMO, il est donc important d’avoir une idée de l’objectif. Deuxièmement, il est important d’accumuler les bonnes connaissances en matière d’investissement. Il y a tellement de connaissances là-bas, mais je pense que développer votre propre sens des connaissances sur les choses de base est très important.

L’industrie des fonds communs de placement a-t-elle besoin de plus de produits pour attirer les investisseurs?

Je ne pense pas que l’industrie ait besoin de plus de produits. Je pense que ce dont nous avons besoin, c’est de trouver plus de moyens de nous assurer que les mêmes produits atteignent plus de consommateurs. Le dal et le riz sont quelque chose que l’ensemble de l’Inde consomme, qu’il soit riche, jeune ou vieux. Je pense qu’il existe des produits de fonds communs de placement qui ont les mêmes caractéristiques, nous devons simplement les emballer et nous assurer que nous nous concentrons sur la simplicité et que la simplicité est attrayante pour les gens.

En 2021, les entrées SIP ont atteint des niveaux record, qu’est-ce qui maintient ces flux si bons ?

De toute évidence, les flux ont été robustes grâce à la vigueur des marchés. Mais je ne pense pas que le SIP soit une question de rendement, c’est un moyen de permettre à un investisseur ordinaire d’épargner pour un objectif de manière disciplinée. Je pense que les gens l’ont maintenant adopté et ont réalisé que les SIP peuvent permettre des objectifs.

En 2021, nous avons assisté à la montée en puissance des crypto-monnaies en tant que classe d’actifs, quel est votre point de vue à ce sujet ?

Je ne suis pas un expert en crypto et je sais qu’il est devenu extrêmement populaire mais je ne ferais qu’encourager les investisseurs indiens à investir dans des classes d’actifs réglementées par le gouvernement et les autorités.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.