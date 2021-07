Les introductions en bourse entraîneront la révolution des startups en Inde, selon Kant

in

Le PDG de Niti Aayog, Amitabh Kant, a déclaré que les introductions en bourse entraîneraient notre révolution des start-up

La numérisation a donné une impulsion à l’écosystème des startups en Inde et les introductions en bourse entraîneront la révolution des startups du pays, a déclaré vendredi Amitabh Kant, PDG de Niti Aayog.

S’adressant à un événement virtuel organisé par Innovation Venturing and Entrepreneurship in India Network (iVEIN), Kant a déclaré que parmi 17 économies, l’Inde est devenue la deuxième plus rapide en matière de numérisation.

« Les introductions en bourse seront le moteur de notre révolution des start-up. Les start-up indiennes lèveront des fonds sur les marchés indiens auprès du public indien.

« C’est vraiment Aatmanirbhar Bharat. La numérisation a donné une impulsion à l’écosystème des start-up en Inde », a-t-il déclaré.

Ses commentaires sont venus un jour où Zomato a fait des débuts remarquables sur les bourses vendredi, alors que ses actions ont bondi de près de 66% par rapport au prix d’émission de Rs 76.

Son introduction en bourse (IPO) la semaine dernière s’est terminée par un abonnement exceptionnel de 38 fois.

Dans un pays vaste et diversifié comme l’Inde, la capacité d’exécuter et d’étendre rapidement des programmes pour atteindre 1,3 milliard de citoyens, dans les langues vernaculaires, est importante, a noté Kant.

« Les start-up devraient tirer parti de la technologie pour le bien social. La pandémie a fourni une opportunité pour cela », a-t-il déclaré.

Selon Kant, l’intersection du commerce électronique et d’Internet a créé des opportunités pour les entreprises.

Le développement de produits technologiques de classe mondiale nécessite des apports de l’IA, a-t-il déclaré, ajoutant que “notre programme doit être repensé pour produire des scientifiques et des concepteurs d’IA de classe mondiale”.

Kant a également noté que l’échec fait partie intégrante du mouvement des startups et que chaque parent et chaque investisseur en Inde doit le comprendre.

Il n’a pas tardé à ajouter que nulle part dans le monde les startups n’obtiendraient la taille et l’échelle des données comme elles le font en Inde.

« Les ensembles de données offrent la possibilité d’utiliser l’IA et l’apprentissage automatique dans divers domaines tels que la santé, l’agriculture et l’éducation », a-t-il observé.

S’exprimant lors de l’événement, le cofondateur d’Infosys, Kris Gopalakrishnan, a appelé à une augmentation significative des investissements dans la recherche.

« Nous avons également besoin d’une catégorie d’investisseurs – des HNI aux poches bien remplies – qui n’ont pas d’horizon temporel. Ils doivent envisager de semer la technologie profonde », a-t-il ajouté.

En utilisant l’exemple du Département de biotechnologie, Gopalakrishnan a déclaré qu’ils avaient fait un travail phénoménal dans l’amorçage de startups, en particulier pendant la pandémie.

« Pas à but lucratif ne signifie pas que vous ne créerez pas de profits. Ces entités doivent être gérées avec une discipline financière et doivent être durables », a-t-il noté.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.