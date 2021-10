Les introductions en bourse ne sont pas toujours créatrices de valeur, soyez sélectifs ; rogner l’équité uniquement en cas de rééquilibrage : Pratik Oswal | ENTRETIEN

Les investisseurs doivent s’en tenir à leur allocation d’actifs, essayer de chronométrer les marchés nuit dans la plupart des cas aux investisseurs à long terme. (Photo : REUTERS)

Les sociétés Internet locales qui se dirigent vers Dalal Street présentent des opportunités intéressantes pour les investisseurs ; Cependant, la prudence est de mise, a déclaré Pratik Oswal, responsable des fonds passifs, société de gestion d’actifs chez Motilal Oswal Financial Services dans une interview avec Kshitij Bhargava de Financial Express Online. Il a ajouté que les investisseurs devraient être sélectifs lorsqu’ils investissent dans des introductions en bourse, car tous ne s’avèrent pas être des créateurs de valeur à long terme. En outre, Partik Oswal a souligné les avantages d’investir dans d’autres marchés émergents et a mis en lumière si les investisseurs devraient rééquilibrer les portefeuilles en faveur de la dette plutôt que des actions avec la forte montée en puissance des actions cotées. Voici les extraits édités.

Après Zomato, nous avons une foule d’autres sociétés de technologie grand public qui s’alignent sur leurs introductions en bourse. Que pensez-vous des entreprises Internet potentielles qui viennent à Dalal Street ? Opportunité d’investissement massive à tous les niveaux ou les investisseurs devraient-ils être vraiment spécifiques ?

Historiquement, les introductions en bourse ont rarement ajouté de la valeur à long terme pour les investisseurs. Les investisseurs qui envisagent des introductions en bourse devraient être aussi sélectifs en ce qui concerne les introductions en bourse qu’ils le sont pour les actions individuelles. L’introduction en bourse de Zomato a été un événement marquant et son succès ouvre la voie aux entreprises de la nouvelle ère pour se diriger vers Dalal Street. C’est également positif pour les investisseurs indiens, car ils peuvent investir et posséder des entreprises locales.

Maintenant que Sensex a dépassé le cap des 60 000, est-il temps de réinvestir dans la dette plutôt que dans les capitaux propres ?

Les investisseurs doivent s’en tenir à leur allocation d’actifs, essayer de chronométrer les marchés nuit dans la plupart des cas aux investisseurs à long terme. Les gens ont parlé de réduire l’exposition aux actions à 50 000, 55 000 et 60 000. En réalité, il est impossible de savoir quand investir dans quelles classes d’actifs. Tenez-vous en à votre allocation d’actifs et ne réduisez l’exposition aux actions que si un investisseur a besoin de rééquilibrer son portefeuille.

Quel regard portez-vous sur les marchés émergents et pourquoi diversifier son portefeuille ?

La diversification géographique du portefeuille a attiré l’attention des investisseurs au cours des 1 à 2 dernières années, mais de plus en plus d’investisseurs cherchent à investir à l’étranger via des fonds communs de placement ou en créant directement des comptes. Bien que les États-Unis soient un point de départ naturel, il est tout aussi important d’investir dans d’autres parties du monde.

Les marchés émergents offrent d’excellentes opportunités de croissance à long terme. Les ME offrent un potentiel de croissance rapide du PIB. Au cours des dernières décennies, la contribution des marchés émergents au PIB mondial a considérablement augmenté, passant de moins de 30 % dans les années 1980 à près de 50 % dans les années 2020. Ils offrent également une démographie et une consommation favorables. Une caractéristique clé des marchés émergents est que la demande est tirée par les exportations et la consommation intérieure.

De plus, Pénétration croissante de l’innovation et de la numérisation — Dans l’histoire, les EM étaient considérés comme des ateliers du monde en tant que fabricants à faible coût, fournisseurs de matières premières et centres de services d’externalisation. Cependant, au cours des deux dernières décennies, les EM sont de plus en plus devenus des leaders en matière d’innovation et de numérisation. Des pays comme Taïwan et la Corée sont les principaux fabricants et fournisseurs de technologies et d’électronique essentielles pour le monde.

Le passif devrait-il faire partie de la stratégie des investisseurs et, si oui, le coût est-il le seul facteur à prendre en compte ?

Oui, je pense que le passif devrait faire partie de la stratégie d’un investisseur. La plupart des gens considèrent le passif comme un Nifty ETF ou un fonds indiciel. Mais le passif va bien au-delà de cela – il comprend les ETF/fonds indiciels de dette, les fonds aurifères ainsi que les fonds internationaux comme le NASDAQ et le S&P 500. Au sein des actions nationales, vous avez aujourd’hui des fonds passifs à travers les grandes capitalisations, les moyennes capitalisations, les multi-capitalisations, le secteur et d’autres catégories. Il s’agit d’une stratégie simple et peu coûteuse qui offre d’excellents rendements aux investisseurs à long terme.

Cela dit, le coût ne devrait pas être la seule considération. Les investisseurs doivent examiner le coût ainsi que les actifs sous gestion du fonds et l’erreur de suivi. Réduisez l’erreur de suivi – plus le fonds est efficace pour suivre l’indice.

Pensez-vous que les maisons de fonds new-age auront une influence sur les maisons de fonds établies alors qu’elles tentent d’imiter le succès du courtage dans le domaine des fonds communs de placement ?

Les maisons de fonds new age, qui ont une stratégie différenciée, pourront avoir une grande influence sur l’industrie. Actuellement, il y a déjà beaucoup d’options dans toutes les catégories. Même au sein des fonds passifs – il existe de nombreuses options disponibles – et contrairement aux actions où chacune est unique – les fonds communs de placement ont tendance à être de nature assez similaire. En termes de coûts, l’Inde est déjà l’un des fournisseurs de fonds passifs les moins chers.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.