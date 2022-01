Les introductions en bourse qui arrivent en 2022

02/01/2022 à 09:10 CET

Araceli Munoz

Cette année 2022 démarre avec l’espoir de reprendre le rythme des sorties de bourse d’il y a quelques années, quand en moyenne quatre à cinq entreprises faisaient leur entrée sur le marché chaque année. Cependant, l’ombre de la sécheresse boursière de ces dernières années continue de planer sur la bourse espagnole, Quoi Pour le moment, il n’y a qu’un petit nombre d’entreprises qui étudient cette possibilité pour diversifier vos sources de financement.

Certains des noms les plus populaires sur le marché sont Ibercaja, Repsol Renovables, Opdenergy, Windar, Glovo ou Cirsa, comme indiqué par des sources financières à El Periódico de España. Si cette stratégie se concrétise enfin dépendra, encore une fois, de la situation des marchés financiers, puisque la grande majorité prévoyait déjà de franchir le pas au cours de cette année, mais l’a finalement reporté.

Ce fut le cas des entreprises « vertes » du pool boursier, Repsol Renovables et Opdenergy (auxquels Factorenergía pourrait également être ajouté) qui ont paralysé leurs projets d’introduction en bourse en raison de l’incertitude des marchés financiers et de l’effondrement d’Ecoener, qui le jour de sa création en tant que première entreprise renouvelable à donner le sauter au parquet a coulé de plus de 15%. Cela s’est heurté aux bons débuts d’Acciona Energía, qui a bondi de plus de 7% lors de son introduction en bourse, malgré un abaissement de sa fourchette de valorisation.

Les experts consultés soulignent que « le marché connaît une situation de pénurie certaine d’énergies renouvelables & rdquor ;. « Il existe des success stories crédibles, comme celle d’Acciona Energía, mais la grande majorité des entreprises qui veulent sauter sur le parquet manquent encore de taille ou de success story pour justifier les valorisations envisagées », explique une banque. investissement dans ce journal.

« Le marché éprouve un certain sentiment d’indignation de la part des entreprises renouvelables qui souhaitent entrer en bourse », expliquent-ils d’une banque d’investissement à ce journal.

« Nous avons vu une certaine obsession des introductions en bourse des entreprises renouvelables ces derniers mois, mais nous travaillons pour que les entreprises se rendent compte que plusieurs fois il vaut mieux attendre pour prendre de la taille ou développer des projets pour obtenir une valorisation plus élevée sur le marché & rdquor ;, ajoutent-ils. Un autre des débuts attendus pour l’année prochaine est également lié aux énergies renouvelables : c’est le cas de Windar.

Cette société était la quatrième première de cette année –En 2021, Línea Directa, Acciona Energía et Ecoener ont franchi le pas– et il semblait que tout au long du mois de décembre, il commencerait à négocier, mais la situation du marché a encore une fois retardé les plans de la filiale du groupe asturien Daniel Alonso et Siemens Gamesa jusqu’au premier semestre de l’année prochaine.

Paralysé par le coronavirus

Une autre des sorties boursières attendues pour cette 2022 est celle de Ibercaja, qui doit faire le grand saut sur le parquet avant la fin de l’année et a repris ces plans ces dernières semaines, selon des sources familières avec ce processus indiquent à cette publication. Pour le moment, au cours de la première quinzaine de l’année, un road show avec des investisseurs institutionnels est prévu pour montrer l’entreprise en profondeur, en vue de faire le grand saut également au cours des six premiers mois de l’année.

Rappelons que cette institution financière était prévue pour la première en mars 2020, mais l’avancée de la pandémie de coronavirus et l’effondrement des marchés financiers qui en a résulté ont fait le gouvernement augmentera la marge faire le grand saut jusqu’à fin 2022.

En ce sens, la réglementation imposait aux anciennes caisses d’épargne l’obligation que les fondations bancaires qui y participaient contrôlent moins de 50 % de leur capital en 2020, offrant deux possibilités : entrer en bourse ou constituer un fonds de réserve pour garantir le financement de l’entité . Maintenant, l’entreprise travaille sur la brochure d’actions avec une valorisation comprise entre 1 600 et 2 100 millions d’euros. Avant la pandémie, l’institution financière travaillait pour atteindre une valorisation proche de 1 000 millions.

Une autre des entreprises qui envisage de faire le saut en bourse est la « licorne » espagnole par excellence, la plate-forme en ligne pour la livraison de nourriture à domicile. Glovo. Avec une valorisation attendue de 2 000 millions après avoir reçu des tours de table millionnaires, l’Espagnol a signé avec la banque d’investissement Morgan Stanley pour analyser les différentes options stratégiques dont elle dispose pour continuer à financer sa croissance.

Son décollage boursier deviendrait le premier saut au sol d’une « licorne » (entreprise technologique valorisée à plus de 1 000 millions d’euros) Espagnol. Cirsa joue aussi dans les piscines, l’investisseur du monde du jeu de Blackstone, mais les sources consultées par ce journal le voient moins probable, puisqu’« il faut d’abord faire le ménage dans ses comptes et envisager de faire une opération d’entreprise. Blackstone doit quitter son actionnariat tôt ou tard, mais il ne le fera pas à n’importe quel prix et maintenant le monde du jeu a très mauvaise presse en Espagne & rdquor;, expliquent-ils.

Exclusions possibles ?

Face à ces possibles nouvelles premières boursières, les experts mettent également en garde contre la tendance inverse : les exclusions de sacs. Ces dernières années, on a vu comment le capital-risque a été lancé pour pêcher sur les marchés financiers des entreprises qui négociaient à un prix inférieur à celui qu’elles auraient sur le marché privé. Plus mobile, Parcs réunis, Pack solaire ou Natra sont quelques-uns des exemples, mais plusieurs banquiers consultés ont souligné que différents fonds ont des sociétés cotées en ligne de mire, en particulier celles qui peuvent avoir une trajectoire de croissance plus importante en dehors du marché boursier.