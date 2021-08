Les introductions en bourse ravivent l’amour de la mode à Wall Street – WWD

Pendant des années, la mode ne pouvait pas se faire agresser à Wall Street, car les détaillants luttaient contre la perception qu’il y avait tout simplement trop de magasins luttant contre Amazon en ligne.

Désormais, les investisseurs du marché public se précipitent tête baissée dans une vague d’offres publiques initiales de certains des noms les plus en vogue du secteur et examinent également de plus près les entreprises établies qui ont changé de cap pendant la pandémie.

Quelle différence une année fait.

Alors que COVID-19 a envoyé une multitude de grands noms devant le tribunal de la faillite il y a un an, le marché boursier en pleine effervescence amène la prochaine génération d’entreprises de mode à Wall Street avec des introductions en bourse.

Le marché a vu des offres cette année des revendeurs Poshmark Inc. et ThredUp, The Honest Co. de Jessica Alba, de la marque de gommages Figs, Dr. Martens, Mytheresa et plus encore.

La prochaine étape est la centrale de licences de marque Authentic Brands Group, qui devrait bientôt commencer à être commercialisée. Il y a une foule d’autres grands noms sur le pont, y compris Rent the Runway et Warby Parker (qui ont tous deux déclaré avoir déposé la confidentialité de leurs documents d’introduction en bourse), Allbirds (qui l’aurait fait) et Kate Hudson’s Fabletics (qui aurait embauché des banques pour lancer le processus). Le groupe Ermenegildo Zegna devrait également devenir public cette année via un accord SPAC.

Il y a un vrai changement dans l’air. Et les entreprises qui arrivent sur le marché attirent davantage d’investisseurs vers les consommateurs et le commerce de détail.

Le gâteau semble enfin s’agrandir, les investisseurs et les consommateurs en redemandent.

“Il y a très peu de lueurs d’espoir avec la pandémie, mais il y en a eu quelques-uns et l’un d’eux est cette explosion de changements technologiques qui entraîne une renaissance de l’activité de consommation”, a déclaré Gregg Nabhan, président des marchés américains des capitaux propres et chef de origine à la Bank of America. «Cela permet aux petites entreprises de croître et de grandir à un rythme beaucoup plus rapide, ce qui leur permet ensuite de devenir publiques plus tôt.

“Les gens sont tellement plus à l’aise pour faire leurs achats en ligne et se faire livrer en ligne”, a déclaré Nabhan. «Aussi rapide que la croissance du commerce électronique a été au cours des 20 dernières années, c’est comme si la pandémie l’avait rendue exponentiellement plus rapide. La question est maintenant : « À quelle vitesse peuvent-ils atteindre 500 millions de dollars, à 1 milliard de dollars d’EBITDA ? C’est pourquoi la réserve de capitaux s’agrandit.

Alors que les actions de l’introduction en bourse moyenne ont augmenté de 9 % depuis le début de l’année, Nabhan a déclaré que celles des introductions en bourse des consommateurs et de la vente au détail étaient en hausse de 20 %.

“Il y aura probablement beaucoup plus d’entreprises qui entreront en bourse que quiconque ne l’aurait imaginé”, a-t-il prédit. « Le marché des introductions en bourse dans l’espace grand public est aussi fort que je ne l’ai jamais vu au cours de mes 35 années dans l’industrie. »

Dans le même temps, les meilleurs acteurs de la vente au détail et de la vieille garde de la mode ont apporté des changements majeurs pendant la pandémie, réduisant souvent les effectifs de 15%, rendant les chaînes d’approvisionnement plus agiles et doublant les données alors qu’elles se réorientaient vers le commerce électronique.

Ces changements – et le réveil qui les a incités – pourraient être juste suffisants pour que les entreprises de mode retrouvent enfin leur rythme et même glissent dans une nouvelle catégorie.

“Les sociétés de commerce électronique gagnent vraiment du terrain parmi les investisseurs”, a déclaré Anand Kumar, analyste chez Coresight Research qui a écrit sur les introductions en bourse de la mode.

Et après un an de réinvention, de plus en plus d’entreprises commencent à se qualifier d’acteurs Internet plutôt que de simples détaillants ou grossistes.

“Les grandes marques se lancent maintenant dans l’espace du commerce électronique”, a déclaré Kumar. « La plupart de ces grandes entreprises comme PVH et Hanesbrands tentent d’étendre leur pénétration du commerce électronique à 40 à 50 %. »

En cours de route, ils deviennent beaucoup plus modernes, automatisant les centres de distribution et prenant d’autres mesures pour rivaliser en ligne, a-t-il déclaré.

Cela aide enfin l’industrie à renouer avec les acheteurs.

« Les dépenses de consommation sont élevées depuis une décennie », a déclaré le consultant Greg Portell, partenaire principal de la pratique mondiale de la consommation de Kearney. « Le commerce de détail n’a pas été en mesure de suivre – cette histoire est en train de changer.

“Il y a trois ans, la thèse d’investissement portait sur la transformation et sur la restructuration et la refonte”, a déclaré Portell. « Le plus souvent, l’histoire autour de la vente au détail [now] est : « Comment consolidez-vous les gains ? Comment cultivez-vous la part? Comment dépassez-vous les attentes ? » Non, « Comment fermez-vous les magasins ? Comment changez-vous d’associés ?’

« L’ère de la restructuration a cédé la place à une ère du commerce de détail moderne », a-t-il déclaré.

Bien que ce soit une époque à laquelle la vieille garde essaie de s’adapter rapidement, c’est le territoire des Warby Parkers et Rent the Runways du monde qui ont longtemps fait parler d’eux et ont été salués comme la prochaine grande chose, mais n’ont pas encore révélé leurs finances au monde.

Reste à voir à quel point les investisseurs seront indulgents.

Les investisseurs en capital-risque sont généralement disposés à échanger des bénéfices contre de la croissance, s’il y a suffisamment de croissance. La foule du marché public peut également supporter les pertes d’une nouvelle idée, mais elle est moins tolérante.

Les nouveaux entrants devraient au moins pouvoir démarrer du bon pied puisque l’argent qu’ils lèveront ne sera pas accompagné de paiements d’intérêts et d’une date d’échéance.

“C’est agréable de voir ces entreprises en croissance chercher un financement par capitaux propres plutôt qu’un financement par emprunt, car cela modifie les algorithmes de croissance d’une manière beaucoup plus durable”, a déclaré Portell.

Mais l’argent collecté lors d’une introduction en bourse s’accompagnera également d’une plus grande transparence – y compris des rapports trimestriels et des grillades publiques régulières par des analystes qui seront un nouveau test pour de nombreuses équipes de direction. C’est une courbe d’apprentissage que même les géants de la technologie comme Facebook et Snap ont dû traverser après leurs introductions en bourse.

“Vous devez avoir une maturité lorsque vous arrivez sur le marché”, a déclaré Portell. « Cela a été la plus grande leçon de toutes ces entreprises [that have gone public recently]. Les start-ups sont des lieux chaotiques, c’est là qu’elles tirent leur magie. Vous ne voulez pas du chaos dans votre organisation si vous êtes une entreprise publique.

Même si les introductions en bourse et le consommateur toujours fort rapportent plus d’argent au commerce de détail et à la mode, il y aura une concurrence pour l’amour des investisseurs.

« Alors que les nouvelles entreprises deviennent le nouvel objet brillant pour un investisseur public, elles doivent évidemment choisir maintenant où elles veulent investir », a déclaré Simeon Siegel, analyste boursier et directeur général de BMO Marchés des capitaux. “En fin de compte, tout fonds donné a une source limitée de fonds à déployer.”

Mais Siegel a déclaré que les acteurs de l’establishment étaient à la hausse, après une longue période où le sentiment général était que le commerce de détail serait mangé par Amazon.

« Je crois fermement que COVID-19 a sauvé la vente au détail », a déclaré Siegel, faisant référence au coup de pouce et aux opportunités que la pandémie a donné aux équipes de gestion de la vente au détail prêtes à transformer leurs opérations.

« Pour ceux qui ont profité [and changed their approach], les détaillants peuvent en fait être dans un bien meilleur endroit », a déclaré Siegel. « Certaines de ces entreprises sont simplement structurellement mieux loties. »

À l’heure actuelle, Siegel a déclaré que le consommateur était fortifié par les mesures de relance du gouvernement et plus libre d’aller dans les magasins, tout comme les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement nuisent à l’offre et augmentent les prix.

En bref, les consommateurs veulent dépenser et sont capables de dépenser, mais n’ont rien pour quoi le dépenser, a-t-il déclaré.

Et donc, à la fois pour les nouveaux arrivants et pour l’établissement, l’obtention est bonne, c’est au début de la nouvelle ère de la vente au détail moderne – la question est de savoir combien de temps cela dure?

PLUS DE WWD :

Discussions avec le PDG : Doug Mack sur la montée rapide de Fanatics

L’introduction en bourse de marques authentiques apporte une nouvelle vision à Wall Street

Levi’s se débarrasse de la pandémie avec des ventes et des gains de profit