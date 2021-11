14/11/2021 à 08:00 CET

Trois jours seulement après avoir dépassé en Euroligue un Baskonia malmené qui est venu perdre par 81-41 et que ce samedi est tombé à Gran Canaria en Ligue pour laisser Dusko Ivanovic encore plus « touché », Le Barça tentera d’ajouter ce dimanche sa dixième victoire en Ligue Endesa contre Valence Basket qui ne connaît pas de défaite loin de La Fonteta.

L’équipe valencienne arrive avec le moral au plafond après avoir réalisé un victoire très importante en Eurocup sur la piste d’un Virtus Bologna plein de stars et tentera d’ajouter une nouvelle victoire à domicile à 18h30 dans un duel qui sera diffusé en direct par Movistar +.

Le ‘jinx’ des blessures

Réalisé par le Catalan Joan Peñarroya après ses succès à BAXI Manresa et Hereda San Pablo Burgos, l’équipe ‘taronja’ a été en proie à un fléau de blessures toute la saison cela s’est fait remarquer à outrance dans le duel contre les Catalans en demi-finale de la Supercoupe Endesa (87-68) avec la présence d’une grande partie de la filiale.

Le Valencia Basket a récupéré des joueurs clés tels que Bojan Dubljevic ou Klemen Prepelic au cours des semaines précédentes, mais se présentera aux Palau avec trois pertes importantes. Ils ne seront pas l’ex-vert-noir ‘Neno’ Dimitrijevic, le pivot Mike Tobey (ça sonnait pour le Barça il y a deux étés) ni un Víctor Claver qui restera avec l’envie d’obtenir une grande ovation pour sa scène du Barça.

Question de rythme

Après avoir enchaîné leurs deux seules défaites en Euroligue à Tel Aviv et Milan, l’actuel champion de la ligue a retrouvé ses marques jeudi dans le meilleur jeu de ces derniers temps par un sensationnel Nikola Mirotic qui est passé à +37 en évaluation en seulement 18 minutes et 20 secondes.

Víctor Claver ne pourra pas affronter son ancienne équipe

Loin de ces déconnexions initiales qui avaient coûté si cher lors des rencontres précédentes, Le Barça a imposé son rythme dès le coup de sifflet d’ouverture contre Vitorianos et ce sera encore l’objectif cet après-midi.

« Un match difficile nous attend. Valence est une équipe de haut niveau qui compte de nombreux points et des joueurs avec une grande expérience tels que Dubljevic, Van Rossom ou Claver lui-même pour n’en citer que quelques-uns. Nous devons être préparés et sortir dur. Je vois très bien l’équipe, avec enthousiasme et avec beaucoup d’énergie & rdquor;, a-t-il assuré Le letton Rolands Smits en avant-première.