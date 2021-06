Les investissements cryptographiques des Indiens amateurs d’or ont augmenté de 1 900 % pour atteindre un milliard au cours de la dernière année

Commerce et investissement

Les investissements cryptographiques des Indiens amateurs d’or ont augmenté de 1 900 % à 40 milliards de dollars au cours de l’année écoulée

Plus de 15 millions d’Indiens achètent et vendent des actifs cryptographiques, rattrapant rapidement les 23 millions de commerçants de crypto-monnaie aux États-Unis et dépassant de loin les 2,3 millions au Royaume-Uni.

Les investissements sur le marché des crypto-monnaies sont passés d’environ 200 millions de dollars à près de 40 milliards de dollars en Inde au cours de la dernière année, selon Chainalysis.

L’Inde est l’un des plus grands détenteurs de lingots au monde, avec des ménages possédant plus de 25 000 tonnes de métaux précieux.

Désormais, non seulement les amateurs d’or s’intéressent de plus en plus aux crypto-monnaies, mais cela s’est également produit malgré le fait que le pays ait subi une interdiction de la banque centrale dans le passé.

Cette interdiction a longtemps été levée par la Cour suprême, et maintenant le pays s’apprête à en faire une classe d’actifs.

«Je préfère mettre mon argent en crypto plutôt qu’en or. La crypto est plus transparente que l’or ou la propriété, et les retours sont plus rapides », a déclaré à Bloomberg Richi Sood, un entrepreneur de 32 ans qui est passé de l’or à la crypto.

“Je vole à l’aveugle”, a-t-elle ajouté. “J’ai un appétit pour la prise de risque, donc je suis prêt à prendre le risque d’une interdiction.”

Cette croissance provient du groupe d’âge des 10-35 ans, selon Sandeep Goenka, co-fondateur du premier échange de crypto-monnaie en Inde ZebPay.

“Vous allez en ligne, vous pouvez acheter de la crypto, vous n’avez pas à la vérifier, contrairement à l’or.”

Les dernières données du World Gold Council ont également indiqué que les adultes indiens de moins de 34 ans ont moins d’appétit pour l’or que les consommateurs plus âgés.

Alors que la valeur des actifs cryptographiques indiens ne représente qu’une infime partie de son marché de l’or, la croissance est claire, les quatre plus grandes bourses de cryptographie ayant vu le volume des transactions quotidiennes grimper à 102 millions de dollars contre 10,6 millions de dollars il y a un an, selon CoinGecko.

Le marché indien de 40 milliards de dollars est désormais largement inférieur à celui de la Chine, selon Chainalysis.

