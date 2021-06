Les investissements dans les tubes ont augmenté de 74% à Rs 129 crore au quatrième trimestre

in

Tube Investments of India (TII), qui fait partie de plus de 38 000 crores de roupies, le groupe Murugappa a enregistré jeudi une augmentation de 74% de son bénéfice net à 129 crores de roupies pour le quatrième trimestre de l’exercice 21 contre 74 crores de Rs au trimestre correspondant de l’année précédente .

Les revenus de TII pour le trimestre s’élevaient à 1 480 crores de roupies contre 935 crores de roupies au trimestre correspondant de l’année précédente, enregistrant une croissance de 58%, a indiqué la société dans un communiqué.

Pour l’exercice clos le 31 mars 2021, les revenus de TII s’élevaient à 4 256 crores de Rs contre 4 276 crores de Rs l’année précédente, enregistrant presque une croissance stable. Au cours de l’année, la société a mis en place un régime de retraite volontaire et a engagé un coût de Rs 22 crore qui est considéré comme un élément exceptionnel. Le bénéfice après impôt pour l’année était de Rs 273 crore contre Rs 331 crore l’année précédente.

MAM Arunachalam (connu sous le nom d’Arun Murugappan), président de Tube Investments of India, a déclaré : « TII a clôturé l’année avec une bonne performance après la reprise de l’économie depuis la première vague de la pandémie de Covid-19. Les résultats sont encourageants étant donné que l’entreprise a perdu près d’un quart complet de ses activités. Nous espérons qu’avec les efforts constants des gouvernements pour contrôler la propagation de la pandémie de Covid-19 et les efforts visant à maintenir la dynamique de l’activité économique, l’élan de nos opérations est susceptible de se poursuivre. »

Le conseil d’administration a recommandé un dividende final de Rs 1,50 par action pour l’exercice 2020-21. Il avait déclaré un dividende intérimaire de Rs 2 par action en février 2021 et le même a été payé aux actionnaires en mars 2021. Le conseil d’administration a également approuvé un nouvel emprunt à long terme d’une somme de Rs 200 crore pour répondre aux besoins de fonds de l’entreprise au cours de FY22, y compris par voie d’émission d’obligations non convertibles garanties placées de manière privée, en une ou plusieurs tranches.

