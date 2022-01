Les investissements d’avril à décembre de CIL en hausse de 37 pc à Rs 10 717 cr

Principalement déployées dans des mines à ciel ouvert, principale source de production de charbon de l’entreprise, ces machines aideraient à éliminer les morts-terrains et à augmenter la production de charbon, selon le communiqué.

La société d’État CIL a déclaré mercredi avoir engagé un investissement de 10 717 crores de roupies au cours de la période d’avril à décembre de l’exercice en cours, enregistrant une croissance de 37,4% en glissement annuel.

Le capex de Coal India Ltd (CIL) au cours de la période d’avril à décembre du dernier exercice était de Rs 7 801 crore, selon un communiqué de la société.

Les dépenses d’investissement de CIL au cours de la période visée représentent 86,3 % de la réalisation progressive de l’objectif.

L’augmentation des dépenses d’investissement intervient à un moment où le Centre a exhorté les entités du secteur public à augmenter leurs dépenses d’investissement annuelles, a déclaré la société.

Les trois principaux chefs d’entreprise – acquisition de terrains, achat d’engins de terrassement lourds (HEMM) et coentreprises (principalement Hindustan Urvarak Rasayan Limited et Talcher Fertilizers Ltd) – à 5 786 crores de roupies, représentaient 54 % du total des investissements d’avril à décembre. point final.

Parmi les autres principaux éléments, la construction d’usines de manutention de charbon, de silos avec 1 344 crores de Rs et de voies de garage et de couloirs ferroviaires à 1 785 crores de Rs a représenté 29 % de l’ensemble des investissements de CIL au cours des neuf premiers mois de l’exercice.

CIL se concentre sur l’augmentation de sa capacité d’évacuation par voie ferrée de 330 millions de tonnes supplémentaires par an d’ici FY’24 grâce au renforcement de son infrastructure ferroviaire.

L’entreprise dans le but de remplacer ses machines vieillissantes par une flotte HEMM haute capacité technologiquement avancée de différents types et tailles a accéléré le processus ces derniers temps.

Principalement déployées dans des mines à ciel ouvert, principale source de production de charbon de l’entreprise, ces machines aideraient à éliminer les morts-terrains et à augmenter la production de charbon, selon le communiqué.

« Notre effort est de rester au courant de nos objectifs d’investissement. Cependant, les investissements dépendront de la demande de charbon, de la réalisation des ventes et des besoins de production. Les investissements seront faits en conséquence », a déclaré la société.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.